Hyomin (T-ara) xuất hiện rạng rỡ trong bộ ảnh mới, danh hiệu ‘nữ Idol xứ Hàn có đôi chân đẹp nhất’ khiến bao người ngưỡng mộ quả là không ngoa!

Qua những bức ảnh được công bố, nụ cười hạnh phúc của Hyomin đã cho thấy nữ idol đang có khoảng thời gian tận hưởng nhàn nhã tại Sydney, Úc. Cô nàng diện một chiếc áo blouse hồng nóng bỏng và cùng váy mini đen, thể hiện gu thời trang sành điệu của mình. Đặc biệt, nữ idol gây chú ý bởi đôi chân thon dài miên man, ‘độc nhất vô nhị’ của làng nhạc K-pop.

Trong buổi ghi hình chương trình tạp kỹ Sweet Girl của đài MBC từng được phát sóng vào ngày 2/10/2009, Hyomin đã được chọn là Nữ ca sĩ có đôi chân đẹp nhất trong số 27 thành viên đến từ 6 nhóm nhạc nữ.

Hyomin tên thật là Park Sun Young, sinh năm 1989. Cô được khán giả biết đến với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ T-ara nổi đình đám của Hàn Quốc, ngoài ra còn từng thử sức ở cả lĩnh vực diễn xuất, MC, người mẫu. Chuyện tình của cô và nam cầu thủ bóng đá Hwang Ui Jo từng là chủ đề gây sốt trên các diễn đàn mạng tuy nhiên đáng tiếc là cả hai đã xác nhận chia tay vào năm ngoái.