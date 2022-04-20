Bỏ qua ‘xích mích’ với BTS trong quá khứ, Jay Park và ‘út vàng’ Jung Kook khoác vai nhau tình cảm trong studio làm dấy lên nghi ngờ về sự hợp tác 'bùng nổ' cả K-pop?

Sao quốc tế 20/04/2022 15:48

Khoảnh khắc Jungkook (BTS) thân thiết bên cạnh Jay Park đang làm dậy sóng cộng đồng người hâm mộ của cả hai.

Jay Park từng khiến một bộ phận netizen Kpop bất bình và "ném đá" vì sự tự cao khi so sánh bản thân anh cùng nhóm nhạc khác như BTS. Thế nhưng mới đây, đích thân nam rapper lại chia sẻ khoảnh khắc vô cùng thân thiết bên cạnh Jungkook (BTS) trong phòng thu.

Bỏ qua ‘xích mích’ với BTS trong quá khứ, Jay Park và ‘út vàng’ Jung Kook khoác vai nhau tình cảm trong studio làm dấy lên nghi ngờ về sự hợp tác 'bùng nổ' cả K-pop? - Ảnh 1

Ngày 19/4, trên Instagram cá nhân, Park Jae Bum (Jay Park) đã đăng tải hai ảnh chụp cùng Jungkook kèm dòng chú thích: “Dù đang ở đỉnh cao nhưng vẫn luôn khiêm tốn và cầu tiến. Ngay cả boxing cũng giỏi luôn. Sau khi gặp Jungkook, tôi đã có thể hiểu tại sao họ lại nhận được nhiều tình cảm đến vậy. Rất khiêm tốn và tài năng nữa".
Bỏ qua ‘xích mích’ với BTS trong quá khứ, Jay Park và ‘út vàng’ Jung Kook khoác vai nhau tình cảm trong studio làm dấy lên nghi ngờ về sự hợp tác 'bùng nổ' cả K-pop? - Ảnh 2

Trong bức ảnh được công bố, rapper Jay Park và Jung Kook khoác vai nhau tình cảm, nở nụ cười rạng rỡ và tạo dáng ‘say hi’ trước ống kính. Trên hết, trước giờ cả hai chưa từng xuất hiện cùng nhau nên cuộc gặp gỡ lần này đã khiến các fan thắc mắc là mối nhân duyên này xuất hiện từ khi nào. Không chỉ vậy, bức ảnh được chụp trong phòng làm việc đã làm dấy lên nghi ngờ cho một sự kết hợp sắp tới.

Thế nhưng mặt khác, lùm xùm phát ngôn của Jay Park cũng nhanh chóng được đào lại.

Bỏ qua ‘xích mích’ với BTS trong quá khứ, Jay Park và ‘út vàng’ Jung Kook khoác vai nhau tình cảm trong studio làm dấy lên nghi ngờ về sự hợp tác 'bùng nổ' cả K-pop? - Ảnh 3

Trong một bài phỏng vấn cách đây khoảng 2 năm trước, Jay Park từng nhắc đến BTS với nội dung: "Đối với tôi, thật ngại khi ở Hàn Quốc, tôi bị cho là quá gai góc. Ở Mỹ, người ta xếp tôi vào Kpop. Họ nghĩ âm nhạc của tôi sẽ giống BTS và qua đó bỏ qua các ca khúc của tôi. Tôi ở 1 trong khoảng không ngượng ngập, nhưng như thể là người duy nhất ở không gian này".

Bỏ qua ‘xích mích’ với BTS trong quá khứ, Jay Park và ‘út vàng’ Jung Kook khoác vai nhau tình cảm trong studio làm dấy lên nghi ngờ về sự hợp tác 'bùng nổ' cả K-pop? - Ảnh 4

Không những thế, Jay Park còn so sánh thành tựu của mình ngang hàng với BTS và đạo diễn Bong Joon Ho, đã thế còn nhấn mạnh ai phản đối quan điểm của anh thì đều là… antifan. Nam rapper cho rằng: "Những gì BTS đã làm cho Kpop, những gì Jay Park làm cho K-Hiphop, những gì đạo diễn Bong Joon Ho làm cho nền điện ảnh Hàn Quốc… Tất cả đều ở những lĩnh vực khác nhau nhưng đều có tính lịch sử, và nếu bạn phản đối, bạn chỉ là hater mà thôi".

Trong một lần khác, cựu thành viên 2PM đăng dòng tweet: "Không có nghệ sĩ nào đa năng như tôi cả… Tất cả là như vậy đó". 

Khi bị fan Kpop và thậm chí là ARMY (fandom của BTS) phản đối, Jay Park tiếp tục có dòng trạng thái khá "động chạm": "Ồ, tôi đang thấy fan BTS đang cảm thấy khó chịu. Những gì BTS làm mang tính lịch sử. Phá mọi kỉ lục là điều thật điên rồ và truyền cảm hứng. Họ còn nghe bài "Yacht" trong lúc livestream khi nó phát hành nên đây là điểm cộng".

Mặt khác, Jung Kook đã trở về nước sau khi kết thúc lịch trình hơn nửa tháng trên nước Mỹ. BTS dự kiến sẽ phát hành album mới vào ngày 10/6 sắp tới.

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Từ khóa:   sao châu á BTS BTS jung kook Jay Park

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