V (BTS) trên máy bay chở về Hàn Quốc sau 4 đêm concert thành công tốt đẹp ở Las Vegas, tuy nhiên nam idol lại khiến người hâm mộ xót xa khi chia sẻ hình ảnh này

Trong bức ảnh được công bố, V đang đứng trước máy bay chuyên dụng và tạo dáng ‘say hi’. Trang phục 'đậm chất' V với áo sơ mi kết hợp với quần đùi cùng đôi dép trắng đơn giản đã toát ra sự thoải mái cho chuyến bay lần này.

Ngoài ra, chiếc túi mà nam thần tượng đã dùng khi xuất cảnh cùng miếng băng cá nhân dán trên chân cũng thu hút sự chú ý. V đã đăng tải thêm hình ảnh lên Instagram story với nội dung: ‘Có vẻ vì là ngày cuối cùng nên mình có hơi phấn khích’. Trong bức ảnh được công bố là hình chụp vết thương toác da ở chân trong quá trình biểu diễn cùa nam idol được băng lại bằng băng cá nhân hình pikachu và vịt vàng vô cùng đáng yêu nhưng cũng đủ để khiến các Army (tên fandom) cảm thấy xót xa cho idol.

Mặt khác, BTS dự kiến sẽ di chuyển từ Las Vegas đến LA bằng máy bay chuyên dụng và bay từ LA trở về Hàn Quốc. Sau khi trở lại Hàn Quốc, BTS sẽ nhanh chóng bắt tay vào quá trình chuẩn bị cho việc comeback vào ngày 10/6. ARMY dự đoán đây sẽ là album dài thứ năm của nhóm, vì kỷ niệm 9 năm ra mắt nhóm là vào ngày 13/6 và đã hơn hai năm kể từ album dài thứ 4.