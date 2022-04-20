BTS khiến sân bay quốc tế Incheon ‘hỗn loạn’ khi đáp chuyến bay trở về nước sau hơn nửa tháng sống trên đất Mỹ

Sao quốc tế 20/04/2022 07:38

Theo báo cáo mới đây của các phương tiện truyền thông, BTS đã đến sân bay Incheon ở Hàn Quốc vào rạng sáng 19/4.

Các thành viên BTS Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V và Jungkook đã đáp sân bay quốc tế Incheon vào sáng nay. Đây là lần nhập cảnh đầu tiên trong khoảng 3 tuần kể từ khi cả nhóm rời nước vào cuối tháng trước. Thành viên RM vẫn đang ở lại Mỹ vì bận lịch trình cá nhân và dự định sẽ trở lại Hàn Quốc vào một ngày sau đó.

Cả 6 thành viên đều bịt khẩu trang che kín mặt nhưng vẫn không làm mất đi năng lượng ấm áp tỏa ra từ các chàng trai. Mặc dù lịch trình dày đặc nhưng các chàng trai đều toát ra sự phong độ khi diện trên mình toàn hàng hiệu.

BTS khiến sân bay quốc tế Incheon ‘hỗn loạn’ khi đáp chuyến bay trở về nước sau hơn nửa tháng sống trên đất Mỹ - Ảnh 1

BTS khiến sân bay quốc tế Incheon ‘hỗn loạn’ khi đáp chuyến bay trở về nước sau hơn nửa tháng sống trên đất Mỹ - Ảnh 2

Anh cả Jin tuy trông giản dị nhưng đầy phong cách với áo sơ mi và quần âu của thương hiệu cao cấp Gucci. Jimin diện nguyên set đồ màu đen với điểm nhấn là chiếc mũ đen. J-Hope trông sành điệu với áo khoác ngoài có logo của thương hiệu sang trọng LV cùng chiếc quần short ngắn.

BTS khiến sân bay quốc tế Incheon ‘hỗn loạn’ khi đáp chuyến bay trở về nước sau hơn nửa tháng sống trên đất Mỹ - Ảnh 3

BTS khiến sân bay quốc tế Incheon ‘hỗn loạn’ khi đáp chuyến bay trở về nước sau hơn nửa tháng sống trên đất Mỹ - Ảnh 4

Suga trông nghiêm túc với chiếc áo thun trắng, quần dài đen kết hợp với áo khoác ngoài có họa tiết sặc sỡ. Jungkook mặc một set đồ từ thương hiệu sang trọng Balenciaga. Bộ trang phục quá khổ đúng chất của em út BTS làm tăng thêm độ dễ thương của anh chàng.

BTS khiến sân bay quốc tế Incheon ‘hỗn loạn’ khi đáp chuyến bay trở về nước sau hơn nửa tháng sống trên đất Mỹ - Ảnh 5

V diện nguyên cây trắng, áo sơ mi với họa tiết bèo đi cùng quần short phối với thắt lưng và túi màu nâu tạo điểm nhấn.

Vừa qua, BTS đã tổ chức 4 đêm concert 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS' tại Sân vận động Allegiant ở Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ.
Theo công ty quản lý Big Hit Music, buổi biểu diễn đã có sự tham gia của khoảng 200.000 khán giả cho tổng cộng 4 ngày. Ngày cuối của concert cũng được phát trực tuyến và được khoảng 402.000 người ở 182 quốc gia / vùng lãnh thổ theo dõi. 

BTS khiến sân bay quốc tế Incheon ‘hỗn loạn’ khi đáp chuyến bay trở về nước sau hơn nửa tháng sống trên đất Mỹ - Ảnh 6

Sau khi về nước BTS sẽ nghỉ ngơi một thời gian ngắn và tiếp tục chuẩn bị cho việc ra mắt album mới. Các chàng trai đã chính thức thông báo về sự trở lại của họ vào ngày 10 tháng 6.

V (BTS) trên máy bay chở về Hàn Quốc sau 4 đêm concert thành công tốt đẹp ở Las Vegas, tuy nhiên nam idol lại khiến người hâm mộ xót xa khi chia sẻ hình ảnh này

V (BTS) trên máy bay chở về Hàn Quốc sau 4 đêm concert thành công tốt đẹp ở Las Vegas, tuy nhiên nam idol lại khiến người hâm mộ xót xa khi chia sẻ hình ảnh này

Ngày 18/4, V (BTS) đã đăng tải hình lên story Instagram cá nhân thông báo về việc quay trở lại Hàn Quốc sau 4 đêm concert PERMISSION TO DANCE ON STAGE vô cùng thành công tại Las Vegas.  

Xem thêm
Từ khóa:   sao châu á BTS Kpop

TIN LIÊN QUAN

V (BTS) trên máy bay chở về Hàn Quốc sau 4 đêm concert thành công tốt đẹp ở Las Vegas, tuy nhiên nam idol lại khiến người hâm mộ xót xa khi chia sẻ hình ảnh này

V (BTS) trên máy bay chở về Hàn Quốc sau 4 đêm concert thành công tốt đẹp ở Las Vegas, tuy nhiên nam idol lại khiến người hâm mộ xót xa khi chia sẻ hình ảnh này

Nhóm nhạc ‘em trai’ của BTS khiến fan ‘sốc’ khi bất ngờ phát thông báo comeback trên nền tảng fandom toàn cầu Weverse: Liệu có 'kế thừa' được sức hút của người anh em cùng nhà?

Nhóm nhạc ‘em trai’ của BTS khiến fan ‘sốc’ khi bất ngờ phát thông báo comeback trên nền tảng fandom toàn cầu Weverse: Liệu có 'kế thừa' được sức hút của người anh em cùng nhà?

Sau 2 đêm concert bùng cháy tại Las Vegas, V (BTS) tiếp tục thể hiện ‘thiên phú’ chơi golf đỉnh cao khi chia sẻ khoảnh khắc này với người hâm mộ

Sau 2 đêm concert bùng cháy tại Las Vegas, V (BTS) tiếp tục thể hiện ‘thiên phú’ chơi golf đỉnh cao khi chia sẻ khoảnh khắc này với người hâm mộ

V (BTS) tiết lộ về những lời đã thì thầm vào tai 'nữ tân binh quái vật' Olivia Rodrigo, netizen sốc khi biết thứ tiếng mà nam ca sĩ nói không phải tiếng Anh cũng không phải tiếng Hàn

V (BTS) tiết lộ về những lời đã thì thầm vào tai 'nữ tân binh quái vật' Olivia Rodrigo, netizen sốc khi biết thứ tiếng mà nam ca sĩ nói không phải tiếng Anh cũng không phải tiếng Hàn

Cùng với Jin (BTS), 'Em gái quốc dân' Park Bo Young có tên trong câu lạc bộ những nhà tài trợ 'chịu chi' của xứ Kim Chi

Cùng với Jin (BTS), 'Em gái quốc dân' Park Bo Young có tên trong câu lạc bộ những nhà tài trợ 'chịu chi' của xứ Kim Chi

Charlie Puth bày tỏ mong muốn tiếp tục được hợp tác với BTS nhờ hành động này của 'em út vàng' Jung Kook

Charlie Puth bày tỏ mong muốn tiếp tục được hợp tác với BTS nhờ hành động này của 'em út vàng' Jung Kook

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?