Cả 6 thành viên đều bịt khẩu trang che kín mặt nhưng vẫn không làm mất đi năng lượng ấm áp tỏa ra từ các chàng trai. Mặc dù lịch trình dày đặc nhưng các chàng trai đều toát ra sự phong độ khi diện trên mình toàn hàng hiệu.

Các thành viên BTS Jin, J-Hope, Suga, Jimin, V và Jungkook đã đáp sân bay quốc tế Incheon vào sáng nay. Đây là lần nhập cảnh đầu tiên trong khoảng 3 tuần kể từ khi cả nhóm rời nước vào cuối tháng trước. Thành viên RM vẫn đang ở lại Mỹ vì bận lịch trình cá nhân và dự định sẽ trở lại Hàn Quốc vào một ngày sau đó.

Anh cả Jin tuy trông giản dị nhưng đầy phong cách với áo sơ mi và quần âu của thương hiệu cao cấp Gucci. Jimin diện nguyên set đồ màu đen với điểm nhấn là chiếc mũ đen. J-Hope trông sành điệu với áo khoác ngoài có logo của thương hiệu sang trọng LV cùng chiếc quần short ngắn.

Suga trông nghiêm túc với chiếc áo thun trắng, quần dài đen kết hợp với áo khoác ngoài có họa tiết sặc sỡ. Jungkook mặc một set đồ từ thương hiệu sang trọng Balenciaga. Bộ trang phục quá khổ đúng chất của em út BTS làm tăng thêm độ dễ thương của anh chàng.

V diện nguyên cây trắng, áo sơ mi với họa tiết bèo đi cùng quần short phối với thắt lưng và túi màu nâu tạo điểm nhấn.

Vừa qua, BTS đã tổ chức 4 đêm concert 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS' tại Sân vận động Allegiant ở Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ.

Theo công ty quản lý Big Hit Music, buổi biểu diễn đã có sự tham gia của khoảng 200.000 khán giả cho tổng cộng 4 ngày. Ngày cuối của concert cũng được phát trực tuyến và được khoảng 402.000 người ở 182 quốc gia / vùng lãnh thổ theo dõi.

Sau khi về nước BTS sẽ nghỉ ngơi một thời gian ngắn và tiếp tục chuẩn bị cho việc ra mắt album mới. Các chàng trai đã chính thức thông báo về sự trở lại của họ vào ngày 10 tháng 6.