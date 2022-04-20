‘Tiên nữ’ Tae Yeon (SNSD) trở thành ‘nàng thơ mới’ của Benefit, khoe vẻ đẹp như búp bê giữa rừng hoa hồng nở rộ

Taeyeon của SNSD đã được chọn là nàng thơ mới của 'Benefit Cosmetics' tại Hàn Quốc!

Ngày 19/4, thương hiệu mỹ phẩm toàn cầu Benefit đã ra thông báo chọn Taeyeon (SNSD) làm nàng thơ mới của mình tại Hàn Quốc.

Thương hiệu mỹ phẩm này cho biết: "Chúng tôi đã chọn Taeyeon làm nàng thơ mới của mình vì chúng tôi cảm thấy rằng Taeyeon, người đã được mệnh danh là hình mẫu mong muốn trong suốt nhiều năm vì tính nghệ thuật vô song của cô ấy, rất phù hợp với tâm trạng độc đáo của Benefit”.

Trong những bức ảnh kết hợp được công bố, Taeyeon đã tỏa ra sức hút của một nàng thơ xinh đẹp khi được bao quanh bởi rất nhiều hoa hồng nở rộ, phù hợp với concept của sản phẩm mới Flora Tint.





Khuôn mặt như búp bê hút hồn fan của cô nàng với hai má phớt hồng và điểm nhấn là lớp trang điểm môi với màu son của sản phẩm mới Flora tint.

Dù đây là lần gặp gỡ đầu tiên với Benefit nhưng Taeyeon đã tiết lộ đây là thương hiệu yêu thích của cô từ lâu và tạo ra bầu không khí vui vẻ trong lúc chụp ảnh, khiến trường quay trở nên sôi động hơn rất nhiều.

Gần đây, Taeyeon đã kết thúc hoạt động quảng bá cho album solo vol.3 INVU. Cô đang hoạt động tích cực trên nhiều chương trình giải trí khác nhau như My First Saturday (tvN) và QueenDom 2 (Mnet).

Mặt khác, sản phẩm mới Floratint được Taeyeon sử dụng trong họa báo sẽ xuất hiện trên Naver Shopping Live lúc 17h (giờ Hàn Quốc) ngày 19/4 và ra mắt tại các cửa hàng, trung tâm thương mại lớn vào ngày 20.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tien-nu-tae-yeon-snsd-tro-thanh-nang-tho-moi-cua-benefit-khoe-ve-dep-nhu-bup-be-giua-rung-hoa-hong-no-ro-463333.html