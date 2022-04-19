Bố Choi Taek "Reply 1988" khiến cư dân mạng bất ngờ sau khi giảm 15kg trong hai tháng: Trông như trẻ ra 20 tuổi

Sao quốc tế 19/04/2022 21:12

Nam diễn viên Choi Moo Seong - thủ vai bố Choi Taek trong bộ phim ăn khách 'Reply 1988' đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với ngoại hình khác hẳn trước đây nhờ vào chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt.

Choi Moo Seong bắt đầu giảm cân với sự giúp đỡ của chuyên gia do mắc phải các vấn đề sức khỏe như huyết áp cao, tiểu đường và tăng lipid máu.

Trong những bức ảnh được đăng tải gần đây, 'bố Choi' sau khi nghiêm túc quan tâm đến sức khỏe và bắt đầu ăn kiêng, tập luyện cuối cùng đã thành công lột xác hoàn toàn với hình ảnh thon gọn và trẻ trung hơn.

Bố Choi Taek 'Reply 1988' khiến cư dân mạng bất ngờ sau khi giảm 15kg trong hai tháng: Trông như trẻ ra 20 tuổi - Ảnh 1

Choi Moo Seong nói rằng anh ấy đã giảm được một nửa lượng thuốc cao huyết áp sau khi giảm cân: "Tôi vẫn uống thuốc huyết áp như bình thường nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy huyết áp của mình bất ngờ giảm xuống".

Choi Moo Seong cho biết sau khi giảm 15kg, không chỉ sức khỏe mà ngoại hình của anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Anh đã giảm được tương đối nhiều mỡ bụng. Anh cho biết: "Trước đây, vòng eo của tôi là 38 inch. Dù tôi có mặc thế nào cũng cảm thấy chật nhưng giờ tôi rất ngạc nhiên vì mình có thể mặc quần áo thoải mái, vừa vặn hơn". Anh chia sẻ một vài thay đổi tích cực sau khi giảm cân thành công.

Bố Choi Taek 'Reply 1988' khiến cư dân mạng bất ngờ sau khi giảm 15kg trong hai tháng: Trông như trẻ ra 20 tuổi - Ảnh 2

Choi Moo Seong nói rằng trước đây anh ấy luôn tự ăn kiêng và dễ dàng bỏ cuộc vì chế độ anh chọn không hợp lý. Nhưng sau đó anh đã tìm đến chuyên gia và có kế hoạch giảm cân hiệu quả hơn. Kết quả là sau hai tháng, anh đã thành công giảm được 15 cân nhờ nỗ lực không ngừng của bản thân.

Theo Chosun Media

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