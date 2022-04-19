'Bờ vai Thái Bình Dương' chất lượng của 'anh xã' Hyun Bin khiến chị em mê mệt nhưng đáng tiếc anh chàng đã là 'hoa đã có chủ'

Sao quốc tế 19/04/2022 14:16

Mới đây, 'anh xã' Hyun Bin được chọn làm đại diện cho một nhãn hàng thời trang golf nổi tiếng, đáng chú ý chính là bức ảnh anh chàng khoe bờ vai rộng săn chắc vô cùng quyến rũ, khiến chị em mê mệt.

Công ty chủ quản của Hyun Bin - VAST Entertainment mới đây tung ra hình ảnh và đưa thông tin cho biết Hyun Bin đã được chọn làm đại sứ cho một nhãn hiệu quần áo golf nổi tiếng. 

'Bờ vai Thái Bình Dương' chất lượng của 'anh xã' Hyun Bin khiến chị em mê mệt nhưng đáng tiếc anh chàng đã là 'hoa đã có chủ' - Ảnh 1

Trong bức ảnh được đăng tải, Hyun Bin khoe tỷ lệ cơ thể đáng ngưỡng mộ với chiều cao 185 cm. Anh chàng đầy tự tin khoe dáng 'chuẩn đét' cùng 'bờ vai Thái Bình Dương' của mình. Ngoài ra, Hyun Bin còn khiến người hâm mộ xuýt xoa với đôi tay cơ bắp và gương mặt góc cạnh, phong trần vô cùng nam tính. Tuy nhiên, anh chàng lại khiến các cô gái 'tiếc hùi hụi' vì đã là 'chồng người ta'. 

'Bờ vai Thái Bình Dương' chất lượng của 'anh xã' Hyun Bin khiến chị em mê mệt nhưng đáng tiếc anh chàng đã là 'hoa đã có chủ' - Ảnh 2

Ngày 10 tháng 2 năm 2022, Hyun Bin và Son Ye Jin tuyên bố kết hôn thông qua thông báo được đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân của họ. Hôn lễ được tổ chức riêng tư vào ngày 31 tháng 3, trước sự chứng kiến ​​của cha mẹ và những người quen của hai bên gia đình. Và 11 ngày sau đám cưới, hai vợ chồng quyết định đến Mỹ để hưởng tuần trăng mật.

 Theo Chosun Media

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