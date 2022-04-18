Vợ của tài tử Lee Byung Hun xinh đẹp rạng rỡ trong trang phục chơi golf tại Mỹ, dân tình hóng xem cặp đôi thế kỉ Hyun Bin – Son Ye Jin có xuất hiện trong loạt ảnh?

Nữ diễn viên Lee Min Jung - vợ của tài tử Lee Byung Hun vừa đăng tải ảnh đi chơi golf tại Mỹ. Vô tình thay, Hyun Bin và Son Ye Jin cũng đang hưởng tuần trăng mật tại đây.

Vào ngày 18, Lee Min Jung đã đăng lên SNS một bức ảnh cô mặc trang phục chơi golf và đang tạo dáng trên sân gôn với khung cảnh xinh đẹp. Bức ảnh này làm dấy lên thắc mắc của netizen về việc gặp gỡ giữa hai cặp đôi đình đám của xứ Hàn: Hyun Bin - Son Ye Jin và Lee Byung Hun - Lee Min Jung.

Lee Byung Hun - Lee Min Jung Hyun Bin - Son Ye Jin Cặp sao Hyun Bin, Son Ye Jin bay sang Mỹ hưởng trăng mật hôm 11/4 ở Sân bay quốc tế Incheon (Seoul, Hàn Quốc). Cặp đôi sẽ đi nghỉ ở New York, Los Angeles và chưa thông báo ngày về. Được biết vợ chồng Lee Byung Hun - Lee Min Jung hiện tại cũng đang có mặt tại xứ cờ hoa. Họ đã tới dự giải golf The Masters lần thứ 86.

Một số người trong làng giải trí cho rằng khả năng cao Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ có buổi gặp gỡ vợ chồng Lee Byung Hun ở xứ cờ hoa. Trên thực tế thì Son Ye Jin và Lee Min Jung là những người bạn thân thiết. Min Jung cũng tới tham dự hôn lễ của Son Ye Jin vào cuối tháng 3 vừa qua. Min Jung và Ye Jin có mối quan hệ thân thiết với nhau Điều đáng nói là hai cặp vợ chồng trên đều đam mê bộ môn đánh golf. Chính vì vậy mà cư dân mạng thêm phần chắc chắn là 4 nhân vật này sẽ tranh thủ giao lưu tại Mỹ. Ai cũng biết cả Lee Byung Hun và Hyun Bin vốn là tình cũ của Song Hye Kyo. Trong khi hai người tình một thời đều có hôn nhân ngọt ngào thì Hye Kyo vẫn độc thân sau đổ vỡ tình cảm với Song Joong Ki. Netizen cảm thấy xót xa cho Song Hye Kyo bởi cô thực sự không hề may mắn trên con đường tình duyên. Đôi nghệ sĩ Hyun Bin - Son Ye Jin công khai yêu nhau hồi tháng 1/2021. Ngày 10/2/2022, cả hai thông báo tin đám cưới. Son Ye Jin từng viết trên trang cá nhân cô biết ơn vì gặp được người đàn ông tốt, trân trọng tình yêu đến với mình. Theo Chosun

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