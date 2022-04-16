Nam idol gây ấn tượng với mái tóc đỏ và thân hình cơ bắp trong concert "REBEL" mới đây cùng CIX.
- Tuổi 42 vẫn trẻ trung xinh đẹp, Gong Hyo Jin chứng minh sức quyến rũ lạ thường trong bộ ảnh mới hậu công khai bạn trai kém tuổi
- Từng là chàng trai hot nhất nhì Wanna One thời ấy, giờ đây Ong Seong Wu lại khiến fan ‘hoảng hồn’
Trong concert mới đây ngày 15/4/2022 cùng CIX, anh chàng Bae Jin Young đã khiến fan vô cùng bất ngờ với hình tượng khác lạ. Không còn là idol với ngoại hình mong manh, ngây thơ, cựu thành viên Wanna One nay đã chứng minh bản thân đã trưởng thành với hình tượng mạnh mẽ, vô cùng nam tính.
Với tạo hình mới lạ này, nhiều ý kiến trái chiều về anh chàng đã được đưa ra trên khắp các diễn đàn trên MXH.
Cụ thể, có fan cho rằng hình tượng thế này không phù hợp với Bae Jin Yong, nhiều người còn đùa rằng tạo hình này giống như nhân vật Shank tóc đỏ trong bộ anime One Piece nổi tiếng của Nhật Bản. Tuy nhiên, có fan lên tiếng rằng nam idol vẫn luôn mỗi ngày muốn thay đổi phong cách bản thân. Fan biết anh đang ở độ tuổi nhiệt huyết nhất và luôn muốn để tóc dài, đi tập gym để thay đổi phong cách. Nhiều fan đưa ra ý kiến rằng netizen nên tôn trọng quyết định của Jin Young và không nên bình phẩm ác ý.
Một số hình ảnh trước đây với ngoại hình trong sáng, chuẩn 'cute boy' của anh chàng:
Bạn nghĩ thế nào về sự lột xác này?
Nguồn: Tổng hợp