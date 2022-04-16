Trong concert mới đây ngày 15/4/2022 cùng CIX, anh chàng Bae Jin Young đã khiến fan vô cùng bất ngờ với hình tượng khác lạ. Không còn là idol với ngoại hình mong manh, ngây thơ, cựu thành viên Wanna One nay đã chứng minh bản thân đã trưởng thành với hình tượng mạnh mẽ, vô cùng nam tính.

Với tạo hình mới lạ này, nhiều ý kiến trái chiều về anh chàng đã được đưa ra trên khắp các diễn đàn trên MXH.