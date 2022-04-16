Fan ‘hoảng hốt’ trước sự lột xác của Bae Jin Young – chàng trai nhỏ năm nào của Wanna One đã trưởng thành sau 5 năm hoạt động ở làng giải trí xứ Hàn khắc nghiệt

Sao quốc tế 16/04/2022 17:24

Nam idol gây ấn tượng với mái tóc đỏ và thân hình cơ bắp trong concert "REBEL" mới đây cùng CIX.

Trong concert mới đây ngày 15/4/2022 cùng CIX, anh chàng Bae Jin Young đã khiến fan vô cùng bất ngờ với hình tượng khác lạ. Không còn là idol với ngoại hình mong manh, ngây thơ, cựu thành viên Wanna One nay đã chứng minh bản thân đã trưởng thành với hình tượng mạnh mẽ, vô cùng nam tính.

Fan ‘hoảng hốt’ trước sự lột xác của Bae Jin Young – chàng trai nhỏ năm nào của Wanna One đã trưởng thành sau 5 năm hoạt động ở làng giải trí xứ Hàn khắc nghiệt - Ảnh 1
Fan ‘hoảng hốt’ trước sự lột xác của Bae Jin Young – chàng trai nhỏ năm nào của Wanna One đã trưởng thành sau 5 năm hoạt động ở làng giải trí xứ Hàn khắc nghiệt - Ảnh 2
Fan ‘hoảng hốt’ trước sự lột xác của Bae Jin Young – chàng trai nhỏ năm nào của Wanna One đã trưởng thành sau 5 năm hoạt động ở làng giải trí xứ Hàn khắc nghiệt - Ảnh 3
Fan ‘hoảng hốt’ trước sự lột xác của Bae Jin Young – chàng trai nhỏ năm nào của Wanna One đã trưởng thành sau 5 năm hoạt động ở làng giải trí xứ Hàn khắc nghiệt - Ảnh 4

 Với tạo hình mới lạ này, nhiều ý kiến trái chiều về anh chàng đã được đưa ra trên khắp các diễn đàn trên MXH.

Cụ thể, có fan cho rằng hình tượng thế này không phù hợp với Bae Jin Yong, nhiều người còn đùa rằng tạo hình này giống như nhân vật Shank tóc đỏ trong bộ anime One Piece nổi tiếng của Nhật Bản. Tuy nhiên, có fan lên tiếng rằng nam idol vẫn luôn mỗi ngày muốn thay đổi phong cách bản thân. Fan biết anh đang ở độ tuổi nhiệt huyết nhất và luôn muốn để tóc dài, đi tập gym để thay đổi phong cách. Nhiều fan đưa ra ý kiến rằng netizen nên tôn trọng quyết định của Jin Young và không nên bình phẩm ác ý. 

Một số hình ảnh trước đây với ngoại hình trong sáng, chuẩn 'cute boy' của anh chàng:

Fan ‘hoảng hốt’ trước sự lột xác của Bae Jin Young – chàng trai nhỏ năm nào của Wanna One đã trưởng thành sau 5 năm hoạt động ở làng giải trí xứ Hàn khắc nghiệt - Ảnh 5
Fan ‘hoảng hốt’ trước sự lột xác của Bae Jin Young – chàng trai nhỏ năm nào của Wanna One đã trưởng thành sau 5 năm hoạt động ở làng giải trí xứ Hàn khắc nghiệt - Ảnh 6
Fan ‘hoảng hốt’ trước sự lột xác của Bae Jin Young – chàng trai nhỏ năm nào của Wanna One đã trưởng thành sau 5 năm hoạt động ở làng giải trí xứ Hàn khắc nghiệt - Ảnh 7
Fan ‘hoảng hốt’ trước sự lột xác của Bae Jin Young – chàng trai nhỏ năm nào của Wanna One đã trưởng thành sau 5 năm hoạt động ở làng giải trí xứ Hàn khắc nghiệt - Ảnh 8
Fan ‘hoảng hốt’ trước sự lột xác của Bae Jin Young – chàng trai nhỏ năm nào của Wanna One đã trưởng thành sau 5 năm hoạt động ở làng giải trí xứ Hàn khắc nghiệt - Ảnh 9

Bạn nghĩ thế nào về sự lột xác này?

Nguồn: Tổng hợp

Từ khóa:   Bae Jin Young sao Hàn Quốc sao châu á

TIN LIÊN QUAN

Em út Red Velvet khoe thân hình săn chắc đầy quyến rũ khiến fan ‘ngỡ ngàng’, làn da mịn màng cùng nhan sắc trong trẻo thu hút sự chú ý

Em út Red Velvet khoe thân hình săn chắc đầy quyến rũ khiến fan ‘ngỡ ngàng’, làn da mịn màng cùng nhan sắc trong trẻo thu hút sự chú ý

Tuổi 42 vẫn trẻ trung xinh đẹp, Gong Hyo Jin chứng minh sức quyến rũ lạ thường trong bộ ảnh mới hậu công khai bạn trai kém tuổi

Tuổi 42 vẫn trẻ trung xinh đẹp, Gong Hyo Jin chứng minh sức quyến rũ lạ thường trong bộ ảnh mới hậu công khai bạn trai kém tuổi

Từng là chàng trai hot nhất nhì Wanna One thời ấy, giờ đây Ong Seong Wu lại khiến fan ‘hoảng hồn’

Từng là chàng trai hot nhất nhì Wanna One thời ấy, giờ đây Ong Seong Wu lại khiến fan ‘hoảng hồn’

Không hổ danh là nam diễn viên được săn đón nhất nhì Hàn Quốc, Park Seo Joon đốn tim phái nữ với loạt ảnh chuẩn ‘hình tượng bạn trai trong mơ’

Không hổ danh là nam diễn viên được săn đón nhất nhì Hàn Quốc, Park Seo Joon đốn tim phái nữ với loạt ảnh chuẩn ‘hình tượng bạn trai trong mơ’

Tiết lộ ảnh cực chất từ hội bạn thân ‘xịn xò’ của cô dâu Son Ye Jin, toàn những gương mặt đình đám trong làng điện ảnh xứ Hàn

Tiết lộ ảnh cực chất từ hội bạn thân ‘xịn xò’ của cô dâu Son Ye Jin, toàn những gương mặt đình đám trong làng điện ảnh xứ Hàn

Top 10 nữ diễn viên 9x được đánh giá là ‘nổi lên nhờ thực lực diễn xuất’ của màn ảnh Hàn

Top 10 nữ diễn viên 9x được đánh giá là ‘nổi lên nhờ thực lực diễn xuất’ của màn ảnh Hàn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?