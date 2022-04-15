Được yên mến bởi nụ cười tỏa nắng và tính cách hài hước, cựu thành viên Wanna One - Ong Seong Wu nay lại khiến fan 'khóc thét' vì tạo hình lạ lẫm này.
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Mới đây, cựu thành viên nhóm nhạc Wanna One Ong Seong Wu đã chia sẻ những bức ảnh lên SNS.
Mái tóc rối bù, gương mặt phờ phạc nhưng lại nở một nụ cười tinh quái, anh chàng khiến bao fan nữ không biết nên vui hay buồn đây.
Dù vậy, fan vẫn vô cùng tò mò về dự án mà anh chàng đang theo và thắc mắc cớ vì sao mà đạo diễn lại để anh chàng mang tạo hình 'kì lạ' này.
Được biết, Ong Seong Wu là một nam diễn viên kiêm ca sĩ người Hàn Quốc. Trước khi lấn sân sang địa hạt điện ảnh với hàng loạt vai diễn để lại nhiều dấu ấn như At Eighteen hay More Than Friends, anh được đông đảo khán giả biết đến là cựu thành viên của Wanna One, nhóm nhạc dự án bước ra từ chương trình sống còn đình đám Produce 101 mùa 2.
Nhờ những màn trình diễn xuất bùng nổ, nam diễn viên nhận về rất nhiều lời khen từ khán giả và người hâm mộ quê nhà. Ngoài ra, anh cũng xuất sắc dành giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất và Hallyu Star tại lễ trao giải Korea Drama Awards.
Theo Tenasia