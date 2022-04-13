Xuất hiện chớp nhoáng ở sân bay, Son Ye Jin vẫn khiến netizen sốt sắng truy lùng info outfit: Đẳng cấp 'tình đầu quốc dân' quả là không phải dạng vừa

Sao quốc tế 13/04/2022 17:31

Tin tức về cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin vẫn là những thông tin được độc giả chú ý và tìm kiếm nhiều nhất dù hôn lễ của cặp đôi đã kết thúc hơn hai tuần.

Vào ngày 11/4, truyền thông Hàn Quốc đưa tin cặp vợ chồng mới cưới Hyun Bin và Son Ye Jin đã cùng nhau sang Mỹ để hưởng tuần trăng mật. Tại sân bay Incheon, Hàn Quốc, cặp đôi không xuất hiện cùng nhau nhưng vẻ rạng ngời toát lên hạnh phúc của họ khó có thể giấu được ống kính truyền thông.

Đặc biệt, thời trang sân bay của cặp đôi cũng thu hút sự chú ý. Cư dân mạng còn nóng lòng truy tìm info của những item quần áo mà chị đẹp đã diện tại sân bay. 

Xuất hiện chớp nhoáng ở sân bay, Son Ye Jin vẫn khiến netizen sốt sắng truy lùng info outfit: Đẳng cấp 'tình đầu quốc dân' quả là không phải dạng vừa - Ảnh 1

Tại sân bay, 'tình đầu quốc dân' Son Ye Jin mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần jean rách bốt và đi sandal cao gót màu be. Dù diện trang phục thoải mái nhưng Son Ye Jin vẫn toát lên được vẻ nữ tính, thanh lịch nổi bật.

Xuất hiện chớp nhoáng ở sân bay, Son Ye Jin vẫn khiến netizen sốt sắng truy lùng info outfit: Đẳng cấp 'tình đầu quốc dân' quả là không phải dạng vừa - Ảnh 2

Đặc biệt, chiếc blazer cô nàng diện trở thành điểm nhấn của bộ outfit. Chiếc blazer này được fan truy ra là một sản phẩm đến từ thương hiệu Ava Moly và có giá 458.000 won (gần 10 triệu VNĐ). Sự kết hợp màu sắc nhã nhặn từ các item quần áo khiến Son Ye Jin trông nhã nhặn nhưng vẫn vô cùng nổi bật.

Xuất hiện chớp nhoáng ở sân bay, Son Ye Jin vẫn khiến netizen sốt sắng truy lùng info outfit: Đẳng cấp 'tình đầu quốc dân' quả là không phải dạng vừa - Ảnh 3

Chiếc túi Son Ye Jin sử dụng đến từ thương hiệu thời trang nổi tiếng Valentino. Đây là một thương hiệu xa xỉ mà Son Ye Jin đang hoạt động với tư cách là đại sứ toàn cầu. Giá của chiếc túi trông có vẻ đơn giản này là 268 triệu won (xấp xỉ 5 tỷ VNĐ).

Một nhân viên PR của hãng Valentino đã chia sẻ với tờ Maeil Business Star Today rằng: "Chiếc túi thời trang sân bay của Son Ye Jin là một món đồ nằm trong bộ sưu tập cá nhân của cô ấy. Vậy nên đây không phải là sản phẩm mà hãng tài trợ để quảng cáo".

Cũng trong ngày cặp đôi lên đường hưởng tuần trăng mật, công ty quản lý VAST Entertainment đã tung loạt ảnh chụp trong đám cưới đẹp như mộng của cặp đôi thế kỷ.

Xuất hiện chớp nhoáng ở sân bay, Son Ye Jin vẫn khiến netizen sốt sắng truy lùng info outfit: Đẳng cấp 'tình đầu quốc dân' quả là không phải dạng vừa - Ảnh 4
Xuất hiện chớp nhoáng ở sân bay, Son Ye Jin vẫn khiến netizen sốt sắng truy lùng info outfit: Đẳng cấp 'tình đầu quốc dân' quả là không phải dạng vừa - Ảnh 5

 Theo Star Today

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Từ khóa:   Hyun Bin - Son Ye Jin sao châu Á sao Hàn Quốc

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