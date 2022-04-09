Tân lang Hyun Bin tiếp tục xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, đốn tim biết bao chị em với nụ nười dịu dàng, rạng rỡ

Sao quốc tế 09/04/2022 20:38

Mới đây, công ty quản lý Hyun Bin - VAST Entertainment đã đăng tải ảnh của nam diễn viên lên Instagram chính thức.

Trong bức ảnh được đăng tải, Hyun Bin đang ôm một bó hoa và nở một nụ cười dịu dàng. Với bờ vai rộng và má lúm đồng tiền duyên dáng, nam diễn viên lại một lần nữa khiến người hâm mộ xao xuyến.

Đường nét sắc sảo như tượng tạc trên gương mặt chồng "chị đẹp" không khác gì 1 tác phẩm nghệ thuật.

Tân lang Hyun Bin tiếp tục xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, đốn tim biết bao chị em với nụ nười dịu dàng, rạng rỡ - Ảnh 1

Đồng thời, vào sáng 8/4, hình ảnh nét căng đầu tiên của chú rể Hyun Bin trong hôn lễ đã được hé lộ. Diện mạo chuẩn nam thần của Hyun Bin trong ngày cưới làm chị em thêm mơ mộng về hình ảnh người chồng tương lai.

Hyun Bin đẹp ở mọi góc độ, lịch lãm và bảnh bao trong ngày trọng đại. Cái nhíu mày càng tôn lên chất đàn ông và đường sống mũi sắc cạnh của anh.

Tân lang Hyun Bin tiếp tục xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, đốn tim biết bao chị em với nụ nười dịu dàng, rạng rỡ - Ảnh 2

Được biết, Hyun Bin và Son Ye Jin bắt đầu hẹn hò sau khi tham gia bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh. Cả hai đã công khai mối quan hệ vào năm 2021. Đầu năm 2022, cả hai thông báo tin đám cưới. 

Tân lang Hyun Bin tiếp tục xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, đốn tim biết bao chị em với nụ nười dịu dàng, rạng rỡ - Ảnh 3

Kể từ khi 2 diễn viên này trở thành ngôi sao hàng đầu trong hơn mười năm sau khi ra mắt, tin tức về cuộc hôn nhân của họ đã gây xôn xao không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nước ngoài.

Theo Sports Chosun

Lần đầu lộ diện sau ‘đám cưới thế kỉ’, chú rể Hyun Bin ‘mê hoặc’ người nhìn với dáng vẻ lịch lãm, quyến rũ chuẩn quý ông

Lần đầu lộ diện sau ‘đám cưới thế kỉ’, chú rể Hyun Bin ‘mê hoặc’ người nhìn với dáng vẻ lịch lãm, quyến rũ chuẩn quý ông

Hãng thời trang cao cấp Tom Ford vừa tung ảnh cực hot của chú rể Hyun Bin để chúc mừng đám cưới.

Xem thêm
Từ khóa:   Hyun Bin sao Hàn Quốc Kbiz

TIN LIÊN QUAN

Lần đầu lộ diện sau ‘đám cưới thế kỉ’, chú rể Hyun Bin ‘mê hoặc’ người nhìn với dáng vẻ lịch lãm, quyến rũ chuẩn quý ông

Lần đầu lộ diện sau ‘đám cưới thế kỉ’, chú rể Hyun Bin ‘mê hoặc’ người nhìn với dáng vẻ lịch lãm, quyến rũ chuẩn quý ông

Lay thông báo rời EXO đúng ngày kỉ niệm 10 năm của nhóm, netizen khắp các diễn đàn không ngừng tranh cãi và trách móc

Lay thông báo rời EXO đúng ngày kỉ niệm 10 năm của nhóm, netizen khắp các diễn đàn không ngừng tranh cãi và trách móc

Họp báo ra mắt siêu phẩm Our Blues: cặp đôi Shin Min Ah – Kim Woo Bin lần đầu lộ diện cùng nhau, nhan sắc dàn diễn viên hạng A khiến dân tình choáng ngợp

Họp báo ra mắt siêu phẩm Our Blues: cặp đôi Shin Min Ah – Kim Woo Bin lần đầu lộ diện cùng nhau, nhan sắc dàn diễn viên hạng A khiến dân tình choáng ngợp

Visual ngọt ngào gây bất ngờ của tài tử Hậu duệ Mặt trời - Song Joong Ki ở tuổi 38

Visual ngọt ngào gây bất ngờ của tài tử Hậu duệ Mặt trời - Song Joong Ki ở tuổi 38

Tài tử Gia đình là số một Choi Daniel cân nhắc tham gia dự án phim mới, nên duyên cùng mỹ nữ Hẹn hò chốn công sở Kim Se Jeong, liệu siêu phẩm mới có ra đời?

Tài tử Gia đình là số một Choi Daniel cân nhắc tham gia dự án phim mới, nên duyên cùng mỹ nữ Hẹn hò chốn công sở Kim Se Jeong, liệu siêu phẩm mới có ra đời?

‘Idol đẹp hơn hoa’ – Jinwoo (WINNER) gây chú ý với thói quen bình dị, dù giàu có nhất nhì nhóm nhưng chỉ thích dùng túi giấy, túi nilon

‘Idol đẹp hơn hoa’ – Jinwoo (WINNER) gây chú ý với thói quen bình dị, dù giàu có nhất nhì nhóm nhưng chỉ thích dùng túi giấy, túi nilon

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 27 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 52 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?