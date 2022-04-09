Tân lang Hyun Bin tiếp tục xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, đốn tim biết bao chị em với nụ nười dịu dàng, rạng rỡ

Mới đây, công ty quản lý Hyun Bin - VAST Entertainment đã đăng tải ảnh của nam diễn viên lên Instagram chính thức.

Trong bức ảnh được đăng tải, Hyun Bin đang ôm một bó hoa và nở một nụ cười dịu dàng. Với bờ vai rộng và má lúm đồng tiền duyên dáng, nam diễn viên lại một lần nữa khiến người hâm mộ xao xuyến.

Đường nét sắc sảo như tượng tạc trên gương mặt chồng "chị đẹp" không khác gì 1 tác phẩm nghệ thuật.

Đồng thời, vào sáng 8/4, hình ảnh nét căng đầu tiên của chú rể Hyun Bin trong hôn lễ đã được hé lộ. Diện mạo chuẩn nam thần của Hyun Bin trong ngày cưới làm chị em thêm mơ mộng về hình ảnh người chồng tương lai.

Hyun Bin đẹp ở mọi góc độ, lịch lãm và bảnh bao trong ngày trọng đại. Cái nhíu mày càng tôn lên chất đàn ông và đường sống mũi sắc cạnh của anh.

Được biết, Hyun Bin và Son Ye Jin bắt đầu hẹn hò sau khi tham gia bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh. Cả hai đã công khai mối quan hệ vào năm 2021. Đầu năm 2022, cả hai thông báo tin đám cưới.

Kể từ khi 2 diễn viên này trở thành ngôi sao hàng đầu trong hơn mười năm sau khi ra mắt, tin tức về cuộc hôn nhân của họ đã gây xôn xao không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nước ngoài.

Theo Sports Chosun

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