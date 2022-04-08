Họp báo ra mắt siêu phẩm Our Blues: cặp đôi Shin Min Ah – Kim Woo Bin lần đầu lộ diện cùng nhau, nhan sắc dàn diễn viên hạng A khiến dân tình choáng ngợp

Sao quốc tế 08/04/2022 18:28

Cặp đôi đình đám Kim Woo Bin và Shin Min Ah cùng tham dự buổi ra mắt phim Our Blues. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cặp đôi cùng nhan sắc 'không đùa được' của dàn sao hạng A trong phim.

Chiều 7/4, dàn nghệ sĩ hàng đầu xứ Hàn đã tham gia quảng bá tác phẩm Our Blues tại Seoul. Bộ phim hội tụ các diễn viên nổi tiếng như Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Cha Seung Won, Lee Jung Eun, Uhm Jung Hwa, Han Ji Min và Kim Woo Bin.

Họp báo ra mắt siêu phẩm Our Blues: cặp đôi Shin Min Ah – Kim Woo Bin lần đầu lộ diện cùng nhau, nhan sắc dàn diễn viên hạng A khiến dân tình choáng ngợp - Ảnh 1

Dù đây là lần đầu tiên hợp tác trong một bộ phim, Shin Min Ah và Kim Woo Bin lại không thể trở thành tình nhân của nhau trong Our Blues. Điều này khiến fan vô cùng hụt hẫng.

Họp báo ra mắt siêu phẩm Our Blues: cặp đôi Shin Min Ah – Kim Woo Bin lần đầu lộ diện cùng nhau, nhan sắc dàn diễn viên hạng A khiến dân tình choáng ngợp - Ảnh 2
Họp báo ra mắt siêu phẩm Our Blues: cặp đôi Shin Min Ah – Kim Woo Bin lần đầu lộ diện cùng nhau, nhan sắc dàn diễn viên hạng A khiến dân tình choáng ngợp - Ảnh 3

Trong phim, Lee Byung Hun hóa thân thành Lee Dong Suk, một chàng trai sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn của đảo Jeju. Anh có một chiếc xe tải, bán tất cả các mặt hàng để kiếm sống. Lee Dong Suk không có nhà riêng nên chiếc xe tải vừa là cửa hàng vừa là nhà. Tính cách nhân vật được giới thiệu là rất thẳng thắn. 

Còn Shin Min Ah đóng vai Min Sun Ah, người phụ nữ đến đảo Jeju với một bí mật. Trước đó, năm 2021, cô nàng ghi điểm với vai diễn trong phim Hometown Cha-Cha-Cha.

Họp báo ra mắt siêu phẩm Our Blues: cặp đôi Shin Min Ah – Kim Woo Bin lần đầu lộ diện cùng nhau, nhan sắc dàn diễn viên hạng A khiến dân tình choáng ngợp - Ảnh 4

Kim Woo Bin diện đồ của Ralph Lauren, sánh đôi Han Ji Min. Kim Woo Bin đảm trách vai Park Jung Joon, một thuyền trưởng có trái tim ấm áp. Mặc dù mọi người dường như đang có xu hướng dịch chuyển về Seoul nhưng anh vẫn ở lại để bảo vệ đảo Jeju quê hương và gia đình của mình. Jung Joon không tham lam bất cứ điều gì và cũng chẳng có mục tiêu cao cả.

Họp báo ra mắt siêu phẩm Our Blues: cặp đôi Shin Min Ah – Kim Woo Bin lần đầu lộ diện cùng nhau, nhan sắc dàn diễn viên hạng A khiến dân tình choáng ngợp - Ảnh 5

Phim đánh dấu sự tái xuất của Kim Woo Bin sau sáu năm vắng bóng màn ảnh vì điều trị bệnh ung thư vòm họng. Trong họp báo, Kim Woo Bin chia sẻ anh lo lắng vì đã lâu không xuất hiện trước công chúng với tư cách diễn viên.

Nữ diễn viên Han Ji Min sẽ vào vai Lee Young Ok, một haenyeo (nữ thợ lặn thu hoạch hải sản để kiếm sống) vào ban ngày và điều hành một quán bar vào ban đêm.

Họp báo ra mắt siêu phẩm Our Blues: cặp đôi Shin Min Ah – Kim Woo Bin lần đầu lộ diện cùng nhau, nhan sắc dàn diễn viên hạng A khiến dân tình choáng ngợp - Ảnh 6
Họp báo ra mắt siêu phẩm Our Blues: cặp đôi Shin Min Ah – Kim Woo Bin lần đầu lộ diện cùng nhau, nhan sắc dàn diễn viên hạng A khiến dân tình choáng ngợp - Ảnh 7

 Sự tham gia của những diễn viên hàng đầu khác như Uhm Jung Hwa, Cha Seung Won… cũng khiến kì vọng của khán giả với bộ phim càng tăng cao.

Họp báo ra mắt siêu phẩm Our Blues: cặp đôi Shin Min Ah – Kim Woo Bin lần đầu lộ diện cùng nhau, nhan sắc dàn diễn viên hạng A khiến dân tình choáng ngợp - Ảnh 8

Dàn diễn viên và đạo diễn của phim Our Blues. Ngay cả trong ảnh chụp chung, Kim Woo Bin và Shin Min Ah cũng không sánh đôi, làm dân tình tiếc hùi hụi.

Lấy bối cảnh ở đảo Jeju, Our Blues kể về những câu chuyện cuộc đời ngọt ngào, chua chát và cay đắng của loạt nhân vật đủ ngành nghề, giới tính khác nhau. Phim Our Blues lên sóng trên kênh tvN thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần kể từ ngày 9/4.

Theo Star Today

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Từ khóa:   Shin Min Ah Kim Woo Bin sao Hàn Quốc

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