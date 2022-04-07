Hậu thị phi bắt nạt thành viên cùng nhóm, ‘mỹ nhân sở hữu body đẹp nhất xứ Hàn’ Seolhyun tung loạt ảnh cá tính, khoe khéo đôi chân dài miên man

Thành viên nhóm AOA kiêm nữ diễn viên Seolhyun đã gây ấn tượng với những shot hình cá tính.
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Cô nàng Seolhyun mới đây đã gây bão với những tấm hình cá tính khoe khéo đôi chân dài miên man và nhan sắc đáng ghen tỵ.
Seolhyun là một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng AOA. Cô được xem như một trong top những nữ thần tượng của Hàn Quốc sở hữu dáng người chuẩn và đẹp nhất.
Được biết, Seolhyun sẽ trở lại với bộ phim truyền hình mới của tvN Danh sách của kẻ sát nhân (The Murderer's Shopping List). Seolhyun sẽ xuất hiện trong vai Do Ah Hee, một cảnh sát trong quân đoàn quận. Vai diễn này hứa hẹn sẽ thể hiện một sức hút khác biệt của nàng idol xinh đẹp.
Thời gian qua, cô nàng Seolhyun và cựu trưởng nhóm Jimin bị chỉ trích vì lời tố cáo của cựu thành viên Mina. Mina cho biết Jimin bắt nạt cô suốt 10 năm và Seolhyun biết mọi chuyện nhưng không lên tiếng bảo vệ. Vụ việc khiến Seolhyun bị tẩy chay, Jimin tuyên bố giải nghệ.
Bê bối bắt nạt nội bộ chấn động của AOA đã khiến công chúng sốc nặng. Thế nhưng sau hàng loạt hành động, lời nói bất nhất của Mina, giờ đây netizen mới nhận thấy đã sai lầm khi chỉ trích Seolhyun và Jimin.
Theo Chosun