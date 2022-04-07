Hậu thị phi bắt nạt thành viên cùng nhóm, ‘mỹ nhân sở hữu body đẹp nhất xứ Hàn’ Seolhyun tung loạt ảnh cá tính, khoe khéo đôi chân dài miên man

Cô nàng Seolhyun mới đây đã gây bão với những tấm hình cá tính khoe khéo đôi chân dài miên man và nhan sắc đáng ghen tỵ.

Seolhyun là một thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng AOA. Cô được xem như một trong top những nữ thần tượng của Hàn Quốc sở hữu dáng người chuẩn và đẹp nhất.

Được biết, Seolhyun sẽ trở lại với bộ phim truyền hình mới của tvN Danh sách của kẻ sát nhân (The Murderer's Shopping List). Seolhyun sẽ xuất hiện trong vai Do Ah Hee, một cảnh sát trong quân đoàn quận. Vai diễn này hứa hẹn sẽ thể hiện một sức hút khác biệt của nàng idol xinh đẹp.