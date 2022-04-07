Mới đây, công ty chủ quản GOLD MEDALIST đã đăng một số bức ảnh kỷ niệm sinh nhật của Seo Ye Ji trên Instagram.

Trong ảnh, Seo Ye Ji đang tươi cười vui vẻ giữa những món quà nhận được từ người hâm mộ. Cô nàng bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ bằng ngón tay tạo hình trái tim.

Đặc biệt, vô số quà tặng được người hâm mộ gửi đến thu hút sự chú ý từ netizen. Đồng thời, Seo Ye Ji cũng bày tỏ tình cảm với người hâm mộ bằng câu "Miss you".

Hiện Seo Ye Ji đang chuẩn bị quay lại màn ảnh nhỏ với dự án phim truyền hình mới "Eve" sau hơn 1 năm "im hơi lặng tiếng" vì scandal thao túng bạn trai cũ Kim Jung Hyun, nghi ngờ bạo lực học đường và gian lận trong học tập. Trước sự trở lại của mình, Seo Ye Ji gần đây đã gửi thư xin lỗi công chúng vì những tranh cãi liên quan đến bạn trai cũ Kim Jung Hyun.

"Đầu tiên, tôi thành thật xin lỗi vì đã truyền tải cảm xúc quá muộn màng qua những dòng chữ này. Nhận thấy tất cả những lời trách móc và nhiều điều được nói về tôi, tôi đã dành thời gian để suy ngẫm về bản thân mình cho đến thời điểm hiện tại.

Tôi xin chân thành xin lỗi vì đã khiến nhiều người khó chịu do những thiếu sót của tôi. Một lần nữa, tôi xin cúi đầu xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng. Tất cả những điều này đều xuất phát từ sự non nớt của tôi, tôi sẽ nỗ lực để cư xử cẩn thận hơn và cho các bạn thấy một phiên bản tốt hơn của bản thân trong tương lai".

Thái độ bình thản của cô nàng trước hàng loạt scandal bủa vây khiến cộng đồng mạng không hài lòng. Netizen đã đưa ra thắc mắc rằng liệu lần comeback này của cô nàng 'thị phi' có thành công nổi sau hàng loạt sự cố xảy ra?

Theo Star Today