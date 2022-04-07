Tranh cãi về thái độ chưa dứt hẳn, Seo Ye Ji tung ảnh tiệc sinh nhật ngập quà từ fan khiến netizen phẫn nộ

Sao quốc tế 07/04/2022 11:11

Mới đây, nữ diễn viên đầy thị phi Seo Ye Ji đã đăng tải hình ảnh trong buổi tiệc sinh nhật của mình. Đáng nói, thái độ của nữ diễn viên khá vui vẻ, dường như không quan tâm về những tranh cãi xung quanh scandal thái độ của cô và gia đình.

Mới đây, công ty chủ quản GOLD MEDALIST đã đăng một số bức ảnh kỷ niệm sinh nhật của Seo Ye Ji trên Instagram. 

Tranh cãi về thái độ chưa dứt hẳn, Seo Ye Ji tung ảnh tiệc sinh nhật ngập quà từ fan khiến netizen phẫn nộ - Ảnh 1

Trong ảnh, Seo Ye Ji đang tươi cười vui vẻ giữa những món quà nhận được từ người hâm mộ. Cô nàng bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ bằng ngón tay tạo hình trái tim.

Seo Ye Ji xuất hiện với trang phục đơn giản là chiếc áo hoodie xám. 

Đặc biệt, vô số quà tặng được người hâm mộ gửi đến thu hút sự chú ý từ netizen. Đồng thời, Seo Ye Ji cũng bày tỏ tình cảm với người hâm mộ bằng câu "Miss you".

Tranh cãi về thái độ chưa dứt hẳn, Seo Ye Ji tung ảnh tiệc sinh nhật ngập quà từ fan khiến netizen phẫn nộ - Ảnh 2

Hiện Seo Ye Ji đang chuẩn bị quay lại màn ảnh nhỏ với dự án phim truyền hình mới "Eve" sau hơn 1 năm "im hơi lặng tiếng" vì scandal thao túng bạn trai cũ Kim Jung Hyun, nghi ngờ bạo lực học đường và gian lận trong học tập. Trước sự trở lại của mình, Seo Ye Ji gần đây đã gửi thư xin lỗi công chúng vì những tranh cãi liên quan đến bạn trai cũ Kim Jung Hyun.

Tranh cãi về thái độ chưa dứt hẳn, Seo Ye Ji tung ảnh tiệc sinh nhật ngập quà từ fan khiến netizen phẫn nộ - Ảnh 3

"Đầu tiên, tôi thành thật xin lỗi vì đã truyền tải cảm xúc quá muộn màng qua những dòng chữ này. Nhận thấy tất cả những lời trách móc và nhiều điều được nói về tôi, tôi đã dành thời gian để suy ngẫm về bản thân mình cho đến thời điểm hiện tại.

Tôi xin chân thành xin lỗi vì đã khiến nhiều người khó chịu do những thiếu sót của tôi. Một lần nữa, tôi xin cúi đầu xin lỗi vì đã làm các bạn thất vọng. Tất cả những điều này đều xuất phát từ sự non nớt của tôi, tôi sẽ nỗ lực để cư xử cẩn thận hơn và cho các bạn thấy một phiên bản tốt hơn của bản thân trong tương lai". 

Tranh cãi về thái độ chưa dứt hẳn, Seo Ye Ji tung ảnh tiệc sinh nhật ngập quà từ fan khiến netizen phẫn nộ - Ảnh 4

Thái độ bình thản của cô nàng trước hàng loạt scandal bủa vây khiến cộng đồng mạng không hài lòng. Netizen đã đưa ra thắc mắc rằng liệu lần comeback này của cô nàng 'thị phi' có thành công nổi sau hàng loạt sự cố xảy ra?

Theo Star Today

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Từ khóa:   Kbiz sao Hàn Quốc Seo Ye Ji

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