2 đài truyền hình quyền lực nhất Hàn Quốc MBC và SBS lại 'đấu đá' nhau để tranh giành nữ diễn viên này?

2 nhà đài lớn của Hàn Quốc - SBS và MBC hiện đang tranh cãi dữ dội về các bộ phim truyền hình có nữ diễn viên Im Soo Hyang đóng chính. Im Soo Hyang đã hoàn thành quá trình quay phim Dr. Lawyer của MBC và From Today, We Are... của SBS. Đáng nói, cả 2 bộ phim đều dự kiến lên sóng vào tháng Năm.

Dr. Lawyer của MBC đã được lên kế hoạch phát hành vào tháng 5. Bộ phim do So Ji Sub và Im Soo Hyang thủ vai chính được nhiều người đánh giá là một trong những bộ phim truyền hình được mong đợi nhất của đài MBC. Thế nhưng SBS lại dùng From Today, We Are... để nối sóng Hẹn hò chốn công sở nên Im Soo Hyang sẽ xuất hiện trong một bộ phim của đài SBS vào thứ Hai và thứ Ba, và trong một bộ phim của MBC vào thứ Sáu và thứ Bảy.

Ban đầu, Again My Life với sự tham gia của Lee Jun Ki dự ​​kiến ​​bắt đầu phát sóng vào thứ Hai và thứ Ba sau Hẹn hò chốn công sở nhưng bộ phim The Police Station Next To The Fire Station với sự tham gia của Son Ho Joon, Kim Rae Won dự kiến ​​sẽ tiếp quản khung giờ thứ Sáu-thứ Bảy sau Through The Darkness.