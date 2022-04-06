2 đài truyền hình quyền lực nhất Hàn Quốc MBC và SBS lại 'đấu đá' nhau để tranh giành nữ diễn viên này?

2 nhà đài lớn của Hàn Quốc - SBS và MBC hiện đang tranh cãi dữ dội về các bộ phim truyền hình có nữ diễn viên Im Soo Hyang đóng chính. Im Soo Hyang đã hoàn thành quá trình quay phim Dr. Lawyer của MBC và From Today, We Are... của SBS. Đáng nói, cả 2 bộ phim đều dự kiến lên sóng vào tháng Năm.

Ban đầu, Again My Life với sự tham gia của Lee Jun Ki dự ​​kiến ​​bắt đầu phát sóng vào thứ Hai và thứ Ba sau Hẹn hò chốn công sở nhưng bộ phim The Police Station Next To The Fire Station với sự tham gia của Son Ho Joon, Kim Rae Won dự kiến ​​sẽ tiếp quản khung giờ thứ Sáu-thứ Bảy sau Through The Darkness.

Dr. Lawyer của MBC đã được lên kế hoạch phát hành vào tháng 5. Bộ phim do So Ji Sub và Im Soo Hyang thủ vai chính được nhiều người đánh giá là một trong những bộ phim truyền hình được mong đợi nhất của đài MBC. Thế nhưng SBS lại dùng From Today, We Are... để nối sóng Hẹn hò chốn công sở nên Im Soo Hyang sẽ xuất hiện trong một bộ phim của đài SBS vào thứ Hai và thứ Ba, và trong một bộ phim của MBC vào thứ Sáu và thứ Bảy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên trong quá trình sản xuất The Police Station, một PD đã qua đời và cảnh sát đã bắt đầu điều tra nguyên nhân, khiến mọi hoạt động sản xuất tạm thời dừng lại. Vì vậy, để bù đắp cho sự chậm trễ, SBS đã quyết định chuyển Again My Life sang khung giờ thứ Sáu-thứ Bảy. Và như vậy, bộ phim From Today, We Are... sẽ chuyển sang khung giờ thứ Hai-thứ Ba của SBS thay thế.

Đại diện của đài MBC chỉ trích gay gắt:

"Kể từ giai đoạn phát triển ban đầu, Dr. Lawyer đã được lên kế hoạch phát sóng vào khung giờ thứ Sáu-thứ Bảy bắt đầu từ tháng 5. Thật không may khi những vấn đề về lịch trình như vậy đã nảy sinh do trong những trường hợp không thể tránh khỏi, việc lên lịch cho một loạt phim có cùng một nữ diễn viên với một loạt phim khác từ một đài phát sóng cạnh tranh trong cùng một khung giờ vẫn là điều không hợp lý. SBS đã không cố gắng liên lạc với MBC, chỉ đưa ra quyết định hấp tấp như vậy".

Hai bộ phim của nữ diễn viên Im Soo Hyang nằm trong tình thế tiến thoái lưỡng nan

Nếu không ai chịu nhường ai, Im Soo Hyang sẽ xuất hiện trong một bộ phim của SBS và một bộ phim của MBC cùng một lúc và tiến hành quảng bá cho cả hai bộ phim dẫn đến những xung đột khó lường trước được.

Theo Hankyung