Bí quyết giữ gìn nhan sắc và thân hình đẹp chuẩn ma-nơ-canh tuổi 38 của nữ diễn viên có thần thái sang chảnh ‘bậc nhất xứ Hàn’ Lee Da Hee

Những shot hình mới nhất của nữ diễn viên Lee Da Hee khiến netizen ngỡ ngàng vì thân hình quá chuẩn chỉnh.

Trong bức ảnh được đăng tải, Lee Da Hee thể hiện phong cách mùa hè năng động và mát mẻ bằng một chiếc váy dài ba lỗ mát mẻ cùng chiếc mũ cói. Thân hình nuột nà cũng như làn da trắng nõn của cô nàng thu hút sự chú ý của netizen. Đôi chân dài cùng cánh tay thon gọn càng tôn lên nhan sắc của nữ diễn viên 38 tuổi. Bên cạnh những vai diễn ấn tượng và thú vị, Lee Da Hee còn thường xuyên gây sốt diện rộng bởi vóc dáng nuột nà đến từng centimet, chấp cả sự thiếu vắng của photoshop.

Bí quyết giữ dáng của cô nàng luôn là thứ khiến netizen vô cùng quan tâm. Được biết, trước đây, Lee Da Hee từng tiết lộ bí mật giúp cô gìn giữ vóc dáng hoàn hảo chính là nhịn ăn. Tuy nhiên đây là cách giảm cân cực đoan, gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Vì vậy nên cô nàng đã học tập cách giảm cân, giữ dáng được nhiều mỹ nhân xứ Hàn lựa chọn - bộ môn Yoga bay. Yoga bay là sự kết hợp của những tư thế yoga truyền thống với các bài tập Pilates. Khi tập yoga bay, chúng ta vẫn tập các tư thế yoga thông thường nhưng có sự trợ giúp của một sợi dây treo cao 3m từ sàn nhà. Khi luyện tập, người tập sẽ được treo lơ lửng trên không nhờ sợi dây này nên nó mới được gọi là yoga bay hay yoga trên không, yoga không trọng lực...

Yoga bay là tuyệt chiêu giảm cân, giữ dáng tuyệt đỉnh khi giúp người tập đốt cháy khoảng 320 calo/50 phút. Tập luyện chăm chỉ trong vòng 6 tháng, bạn sẽ thấy eo nhỏ, chân thon và tổng thể vóc dáng nuột nà hơn hẳn. Chẳng những thế mà mỹ nhân sở hữu body đẹp trứ danh như Lee Da Hee cũng mê mẩn bộ môn giữ dáng siêu việt này. Được biết, Lee Da Hee sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình mới của OCN Island. Island là một bộ phim truyền hình giả tưởng khám phá những bí mật ẩn chứa trong hòn đảo Jeju xinh đẹp. Theo Chosun

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