‘Tiểu tam bị ghét nhất xứ Hàn’ Kim Min Hee comeback rạng rỡ, thu hút sự chú ý trong những thước phim mới, dân Hàn ném đá nhưng netizen quốc tế lại khen hết lời?

Sao quốc tế 04/04/2022 16:06

Bộ phim mới của cặp đôi 'thị phi' cách nhau 22 tuổi này từ khi ra mắt đã khiến netizen Hàn không ngừng tẩy chay nhưng khán giả quốc tế lại khen hết lời.

Ảnh chính thức của The Novelist's Film của đạo diễn Hong Sang Soo và nữ diễn viên Kim Min Hee đã được công bố. Kim Min Hee lần này đã trở lại với tư cách là một nữ diễn viên và thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình.

‘Tiểu tam bị ghét nhất xứ Hàn’ Kim Min Hee comeback rạng rỡ, thu hút sự chú ý trong những thước phim mới, dân Hàn ném đá nhưng netizen quốc tế lại khen hết lời? - Ảnh 1

The Novelist's Film là bộ phim thứ 27 của đạo diễn Hong Sang Soo. Đây là một bộ phim chính kịch đen trắng của Hàn Quốc năm 2022 do Hong Sang Soo viết kịch bản và đạo diễn. Bộ phim đã mang đến cho Hong Sang Soo Giải thưởng Gấu Bạc của Ban giám khảo tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin lần thứ 72. Sau khi ra mắt thế giới tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin, bộ phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các phương tiện truyền thông nước ngoài. 

‘Tiểu tam bị ghét nhất xứ Hàn’ Kim Min Hee comeback rạng rỡ, thu hút sự chú ý trong những thước phim mới, dân Hàn ném đá nhưng netizen quốc tế lại khen hết lời? - Ảnh 2

Tác phẩm được miêu tả tôn vinh cái đẹp của những cuộc gặp gỡ tình cờ, đồng thời nói lên tầm quan trọng của sự chân thật trong thế giới điện ảnh vốn có nhiều điều phi chân thật. Diễn viên chính của phim là Kim Min Hee, Lee Hye Young và Seo Young Hwa.

Trong The Novelist’s Film, nữ nhà văn Jun Hee (Lee Hye Young) đã đi một quãng đường dài để tới hiệu sách do người bạn mất liên lạc từ lâu làm chủ. Sau khi tới hiệu sách, cô đến tòa nhà cạnh đó, chạm mặt một đạo diễn điện ảnh và vợ mình. Họ cùng đi dạo trong công viên và gặp một diễn viên nổi tiếng (Kim Min Hee). Nhà văn cố gắng thuyết phục nữ diễn viên nhận vai trong dự án mình đang ấp ủ. Để có cớ đẩy đưa câu chuyện, họ quyết định cùng nhau đi ăn. Sau bữa cơm, họ trở lại hiệu sách để uống nước.

Kim Min Hee với sự nghiệp diễn ngót nghét gần 20 năm, bỏ túi cho mình khá nhiều giải thưởng quốc tế danh giá và điểm sáng nhất chính là The Handmaiden (Người Hầu Gái). Tác phẩm xô đổ các kỷ lục phòng vé Hàn Quốc, trở thành một hiện tượng của năm 2016.

‘Tiểu tam bị ghét nhất xứ Hàn’ Kim Min Hee comeback rạng rỡ, thu hút sự chú ý trong những thước phim mới, dân Hàn ném đá nhưng netizen quốc tế lại khen hết lời? - Ảnh 3

Còn Hong Sang Soo là một đạo diễn và nhà biên kịch phim nổi tiếng người Hàn Quốc. Năm 2016, Hong Sang Soo đệ đơn ly hôn vợ để hợp thức hóa quan hệ tình cảm với Kim Min Hee. 

‘Tiểu tam bị ghét nhất xứ Hàn’ Kim Min Hee comeback rạng rỡ, thu hút sự chú ý trong những thước phim mới, dân Hàn ném đá nhưng netizen quốc tế lại khen hết lời? - Ảnh 4

Theo Naver, đạo diễn Hong Sang Soo sau khi công khai tình cảm với Kim Min Hee đã tìm mọi cách ruồng rẫy người vợ đã gắn bó với ông suốt 30 năm. Không chỉ giục vợ ly hôn, Hong Sang Soo còn dọa sẽ cắt đứt viện trợ cho con đang du học tại Mỹ. Sau thời gian dùng dằng quan hệ, Hong Sang Soo đã ly dị vợ để đến với Kim Min Hee. 

‘Tiểu tam bị ghét nhất xứ Hàn’ Kim Min Hee comeback rạng rỡ, thu hút sự chú ý trong những thước phim mới, dân Hàn ném đá nhưng netizen quốc tế lại khen hết lời? - Ảnh 5

Vụ ngoại tình khiến hai nghệ sĩ bị tẩy chay ở Hàn Quốc. Chính vì lí do này, dù được truyền thông quốc tế khen ngợi hết lời, các tác phẩm của cặp đôi lại bị chính quê nhà Hàn Quốc bỏ rơi và miệt thị. Đối với công chúng thì cho dù có tài năng đến đâu nhưng cách hành xử vẫn là thứ quan trọng nhất. 

Theo Star Today

Từ khóa:   sao Hàn Quốc Kim Min Hee Kbiz

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