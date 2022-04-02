Kevin Oh lên tiếng về tin tức hẹn hò với ‘nữ hoàng rating’ Gong Hyo Jin, profile ‘cực chất’ của anh chàng khiến fan bất ngờ

Sao quốc tế 02/04/2022 23:00

Kể từ sau đám cưới thế kỉ của Son Ye Jin và Hyun Bin, làng giải trí xứ Hàn tiếp tục chấn động trước thông tin nữ diễn viên Gong Hyo Jin chuẩn bị lên xe hoa với bạn trai kém 10 tuổi tên Kevin Oh.

Tờ Sports Chosun đưa tin, Gong Hyo Jin sẽ kết hôn cùng bạn trai trẻ hơn 10 tuổi - ca sĩ Kevin Oh trong năm nay. Sau đó, vào ngày 1/4, Kevin Oh đã thừa nhận rằng anh ấy và Gong Hyo Jin đang hẹn hò thông qua những chia sẻ dành cho fan trên tài khoản MXH.

Kevin Oh lên tiếng về tin tức hẹn hò với ‘nữ hoàng rating’ Gong Hyo Jin, profile ‘cực chất’ của anh chàng khiến fan bất ngờ - Ảnh 1

Kevin Oh nói, "Tôi đã muốn cho mọi người biết từ sớm nhưng tôi lại do dự về việc phải bắt đầu như thế nào. Tôi rất tiếc khi phải thông báo tin vui này một cách bất ngờ và đột ngột."

“Tôi nghĩ các bạn chắc hẳn đã rất ngạc nhiên,” Kevin Oh chia sẻ và lo lắng cho người hâm mộ.

Kevin Oh lên tiếng về tin tức hẹn hò với ‘nữ hoàng rating’ Gong Hyo Jin, profile ‘cực chất’ của anh chàng khiến fan bất ngờ - Ảnh 2
Nam ca sĩ/nhạc sĩ Kevin Oh

Về mối quan hệ với 'chị đại' Gong Hyo Jin, anh chia sẻ "Tôi đã gặp một người tuyệt vời và chúng tôi đang có một mối quan hệ tốt đẹp."

Anh cũng bày tỏ lòng biết ơn tới người hâm mộ rằng: “Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và tiếp thêm sức mạnh cho tôi”.

Kevin Oh lên tiếng về tin tức hẹn hò với ‘nữ hoàng rating’ Gong Hyo Jin, profile ‘cực chất’ của anh chàng khiến fan bất ngờ - Ảnh 3

Sau báo cáo độc quyền, SOOP Ent. xác nhận thông tin Gong Hyo Jin hẹn hò cùng Kevin Oh, nhưng chưa thể xác nhận thông tin kết hôn, công ty quản lý sẽ thông báo ngay khi nhận được bất cứ tin tốt nào từ nữ diễn viên.

Kevin Oh lên tiếng về tin tức hẹn hò với ‘nữ hoàng rating’ Gong Hyo Jin, profile ‘cực chất’ của anh chàng khiến fan bất ngờ - Ảnh 4

Từ trước đến nay, truyền thông chưa từng khai thác được thông tin người đẹp sinh năm 1980 và Kevin đang hẹn hò, chính vì vậy, profile chồng sắp cưới của Gong Hyo Jin đã được dân mạng lùng sục gắt gao.

Kevin Oh lên tiếng về tin tức hẹn hò với ‘nữ hoàng rating’ Gong Hyo Jin, profile ‘cực chất’ của anh chàng khiến fan bất ngờ - Ảnh 5

Kevin Oh sinh ra ở Hoa Kỳ. Anh từng giành chiến thắng tại cuộc thi Superstar K7 của Mnet vào năm 2015. Anh ấy đã phát hành EP đầu tiên của mình, Stardust, vào ngày 20/1/2017. Kevin Oh cũng là một thí sinh trong chương trình JTBC, Superband.

Mới đây nhất, Kevin Oh tham gia sản xuất nhạc phim Snowdrop - tác phẩm điện ảnh đình đám của Jisoo (BLACKPINK) và Jung Hae In.

Kevin Oh lên tiếng về tin tức hẹn hò với ‘nữ hoàng rating’ Gong Hyo Jin, profile ‘cực chất’ của anh chàng khiến fan bất ngờ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Kevin Oh sở hữu visual cực cuốn hút với mái tóc dài đậm chất lãng tử và nghệ sĩ. Nam ca sĩ kém Gong Hyo Jin 10 tuổi nhưng cặp đôi vẫn vô cùng tương xứng.

Cả Gong Hyo Jin và Kevin Oh đều từng lộ hint thả thính nhau trên SNS nhưng lúc đó ít ai nghi ngờ cặp đôi đang hẹn hò. 

Kevin Oh lên tiếng về tin tức hẹn hò với ‘nữ hoàng rating’ Gong Hyo Jin, profile ‘cực chất’ của anh chàng khiến fan bất ngờ - Ảnh 7

Dân cư mạng đang rất vui mừng và chúc phúc cho nữ diễn viên vì đã tìm được tình yêu khiến cô hạnh phúc.

Theo Chosun

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Từ khóa:   Gong Hyo Jin sao Hàn Quốc Kbiz

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