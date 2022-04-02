Những tấm hình mới nhất của 'chị đại' Lee Hyori khiến người xem vô cùng mãn nhãn bởi thần thái xuất sắc cùng thân hình quyến rũ, không chút khuyết điểm.

Mới đây, Tạp chí thời trang W Korea đã đăng tải những bức ảnh lên tài khoản Instagram chính thức với caption, "Sự kết hợp của mùa xuân được tạo ra bởi cuộc gặp gỡ của Lee Hyori và bộ sưu tập Liquid Paisley tươi mới của Etro."

Trong họa báo, Lee Hyori đã thể hiện đẳng cấp chụp hình thời trang của mình với thần thái sang chảnh tuyệt đối cùng đường cong cơ thể vô cùng quyến rũ. Sức hút girlcrush sexy của riêng Lee Hyeri đã thu hút toàn bộ sự chú ý từ người xem.

Trong một tấm ảnh khác, Lee Hyori đã mặc một chiếc váy dài có đường ngực sâu và tạo dáng táo bạo. Sự kết hợp giữa thời trang theo phong cách Bohemian và sức hút từ cá tính tự do đặc trưng của Lee Hyori đã tạo nên bầu không khí độc đáo.

Hiện tại, Lee Hyori một lần nữa ngừng các hoạt động giải trí, ca hát. Theo Herald Pop, nữ ca sĩ đang nghỉ ngơi vì có ý định sinh con sau 8 năm kết hôn. Chương trình Seoul Check-in được ghi hình trong lần hiếm hoi Lee Hyori trở lại với showbiz.

Theo Chosun

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-hoang-sexy-kpop-lee-hyori-don-tin-fan-bang-ve-ngoai-ca-tinh-chuan-girl-crush-voi-than-thai-doc-nhat-vo-nhi-459742.html