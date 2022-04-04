Lee Kwang Soo trải lòng về việc rời khỏi gia đình Running Man sau 11 năm gắn bó, cách trả lời tinh tế khiến netizen khen hết lời

Sao quốc tế 04/04/2022 16:09

Sau khoảng thời gian rời Running Man, Lee Kwang Soo mới đây đã tái ngộ Kim Jong Kook trên kênh Vlog cá nhân của 'người năng lực'.

Kim Jong Kook và Lee Kwang Soo là những người bạn thân thiết đã từng đồng hành trong show giải trí Running Man của đài SBS. 

Lee Kwang Soo trải lòng về việc rời khỏi gia đình Running Man sau 11 năm gắn bó, cách trả lời tinh tế khiến netizen khen hết lời - Ảnh 1

Lee Kwang Soo đã rút khỏi chương trình vào tháng 5 năm ngoái. Anh được chẩn đoán bị gãy xương mắt cá chân trong một vụ tai nạn xe hơi vào tháng 2/2020 và là nguyên nhân khiến anh ngừng việc tham gia Running Man. Việc vắng bóng 'cây hài' Lee Kwang Soo khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.

Lee Kwang Soo trải lòng về việc rời khỏi gia đình Running Man sau 11 năm gắn bó, cách trả lời tinh tế khiến netizen khen hết lời - Ảnh 2

Trong buổi trò chuyện, Kim Jong Kook đã đề cập về chuyện Lee Kwang Soo rời Running Man và còn hỏi khó đàn em: "Sau khi cậu rời Running Man, có nhiều người bình luận với nội dung như 'Không có Lee Kwang Soo thì xem làm gì nữa?'. Mấy lời đấy có hơi...". Ngay lập tức, Lee Kwang Soo cho biết: "Em là người viết mấy bình luận ấy đó anh".

Lee Kwang Soo trải lòng về việc rời khỏi gia đình Running Man sau 11 năm gắn bó, cách trả lời tinh tế khiến netizen khen hết lời - Ảnh 3

Câu trả lời của cậu em Lee Kwang Soo khiến cả ê-kíp của Kim Jong Kook không nhịn được cười. Tuy nhiên, động thái này của 'hươu cao cổ' được dân tình khen ngợi vì quá khéo léo, tinh tế. 

Lee Kwang Soo trải lòng về việc rời khỏi gia đình Running Man sau 11 năm gắn bó, cách trả lời tinh tế khiến netizen khen hết lời - Ảnh 4

Lee Kwang Soo được xem như một trong những thành viên chủ chốt của Running Man vì tính cách lầy lội, hài hước. Từ sau khi anh rời chương trình, rất nhiều khán giả cho rằng chương trình đã mất đi nhân tố thú vị nên rủ nhau không tiếp tục theo dõi show.

Lee Kwang Soo trải lòng về việc rời khỏi gia đình Running Man sau 11 năm gắn bó, cách trả lời tinh tế khiến netizen khen hết lời - Ảnh 5

Đã gần 1 năm từ ngày Lee Kwang Soo không còn là thành viên chương trình, dù vậy những thành viên còn lại vẫn đang rất nỗ lực bù đắp khoảng trống mà 'chàng Hươu' để lại. 

Theo Star Today

Từ khóa:   Lee Kwang Soo sao Hàn Quốc Kbiz Running Man

TIN LIÊN QUAN

Khoe vẻ đẹp tuổi 41 gợi cảm đến khó tin, Song Hye Kyo hớp hồn người nhìn với nhan sắc vạn người mê

Khoe vẻ đẹp tuổi 41 gợi cảm đến khó tin, Song Hye Kyo hớp hồn người nhìn với nhan sắc vạn người mê

Mua được nhà sau hơn 50 năm tích góp, 'bố của Ha Ri' trong Hẹn hò chốn công sở tiết lộ về sóng gió trong sự nghiệp 20 năm làm diễn viên phụ

Mua được nhà sau hơn 50 năm tích góp, 'bố của Ha Ri' trong Hẹn hò chốn công sở tiết lộ về sóng gió trong sự nghiệp 20 năm làm diễn viên phụ

Nữ hoàng sexy thế hệ mới của Kpop – Hwasa tung ảnh khoe dáng chuẩn đồng hồ cát khiến bao người ngưỡng mộ

Nữ hoàng sexy thế hệ mới của Kpop – Hwasa tung ảnh khoe dáng chuẩn đồng hồ cát khiến bao người ngưỡng mộ

Lee Soo Hyuk tái xuất trong phim mới cùng ‘chị đại’ Kim Hee Sun, nhan sắc siêu thực khiến người xem liên tưởng đến vị thần phương Đông trong truyền thuyết

Lee Soo Hyuk tái xuất trong phim mới cùng ‘chị đại’ Kim Hee Sun, nhan sắc siêu thực khiến người xem liên tưởng đến vị thần phương Đông trong truyền thuyết

Kevin Oh lên tiếng về tin tức hẹn hò với ‘nữ hoàng rating’ Gong Hyo Jin, profile ‘cực chất’ của anh chàng khiến fan bất ngờ

Kevin Oh lên tiếng về tin tức hẹn hò với ‘nữ hoàng rating’ Gong Hyo Jin, profile ‘cực chất’ của anh chàng khiến fan bất ngờ

‘Nữ hoàng sexy’ Kpop Lee Hyori đốn tin fan bằng vẻ ngoài cá tính chuẩn ‘girl crush’ với thần thái độc nhất vô nhị

‘Nữ hoàng sexy’ Kpop Lee Hyori đốn tin fan bằng vẻ ngoài cá tính chuẩn ‘girl crush’ với thần thái độc nhất vô nhị

TIN MỚI NHẤT

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 31 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 43 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 4 giờ 12 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?