Lee Kwang Soo trải lòng về việc rời khỏi gia đình Running Man sau 11 năm gắn bó, cách trả lời tinh tế khiến netizen khen hết lời

Sau khoảng thời gian rời Running Man, Lee Kwang Soo mới đây đã tái ngộ Kim Jong Kook trên kênh Vlog cá nhân của 'người năng lực'.

Kim Jong Kook và Lee Kwang Soo là những người bạn thân thiết đã từng đồng hành trong show giải trí Running Man của đài SBS. Lee Kwang Soo đã rút khỏi chương trình vào tháng 5 năm ngoái. Anh được chẩn đoán bị gãy xương mắt cá chân trong một vụ tai nạn xe hơi vào tháng 2/2020 và là nguyên nhân khiến anh ngừng việc tham gia Running Man. Việc vắng bóng 'cây hài' Lee Kwang Soo khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.

Trong buổi trò chuyện, Kim Jong Kook đã đề cập về chuyện Lee Kwang Soo rời Running Man và còn hỏi khó đàn em: "Sau khi cậu rời Running Man, có nhiều người bình luận với nội dung như 'Không có Lee Kwang Soo thì xem làm gì nữa?'. Mấy lời đấy có hơi...". Ngay lập tức, Lee Kwang Soo cho biết: "Em là người viết mấy bình luận ấy đó anh". Câu trả lời của cậu em Lee Kwang Soo khiến cả ê-kíp của Kim Jong Kook không nhịn được cười. Tuy nhiên, động thái này của 'hươu cao cổ' được dân tình khen ngợi vì quá khéo léo, tinh tế.

Lee Kwang Soo được xem như một trong những thành viên chủ chốt của Running Man vì tính cách lầy lội, hài hước. Từ sau khi anh rời chương trình, rất nhiều khán giả cho rằng chương trình đã mất đi nhân tố thú vị nên rủ nhau không tiếp tục theo dõi show. Đã gần 1 năm từ ngày Lee Kwang Soo không còn là thành viên chương trình, dù vậy những thành viên còn lại vẫn đang rất nỗ lực bù đắp khoảng trống mà 'chàng Hươu' để lại. Theo Star Today

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lee-kwang-soo-trai-long-ve-viec-roi-khoi-gia-dinh-running-man-sau-11-nam-gan-bo-cach-tra-loi-tinh-te-khien-netizen-khen-het-loi-460215.html