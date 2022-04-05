Comeback hơn 1 tuần, Joy (Red Velvet) vẫn gây sốt với những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu cùng nụ cười bừng nắng, fan không ngừng liên tưởng đến nữ thần mùa xuân

Thành viên Red Velvet đã nhận được cơn mưa lời khen cho nụ cười tươi rói như hoa nở cùng đôi mắt "biết cười" khiến dân tình chao đảo.

Red Velvet vừa có màn "tái xuất" làng nhạc với MV Feel My Rhythm vào ngày 21/3 vừa qua. Bên cạnh bài hát với giai điệu vui tươi cùng concept độc đáo, girlgroup nhà SM đã chiêu đãi fan bằng "bữa tiệc visual" trong lần trở lại này khi ai nấy đều vô cùng xinh đẹp như những nàng công chúa. Tuy nhiên, trong đợt comeback lần này, 'bà hoàng visual' Irene không phải là tâm điểm chú ý nữa. Cô nàng Joy cùng nụ cười đầy nắng mới chính là spotlight khiến mọi thứ xung quanh trở nên bừng sáng.

Dù đã comeback hơn 10 ngày, những clip cut của Joy trên sân khấu vẫn gây sốt với netizen. Trên các diễn đàn, cư dân mạng không ngừng bàn tán về lần comeback đầy mị lực của cô nàng xinh đẹp này. Joy thực sự đạt đến cảnh giới "đẹp nao lòng" tạo ra những khoảnh khắc như tiên nữ giáng trần.

Đúng là con gái khi yêu luôn tràn đầy năng lượng xinh đẹp và tươi sáng như hoa mùa xuân, bảo sao dân tình cứ ghen tị với Crush mãi thôi! Được biết, nữ idol và nam ca sĩ Goblin có tình cảm với nhau sau khi cùng hợp tác trong ca khúc Mayday vào tháng 5/2020. Cả 2 có chung sở thích chăm sóc cún cưng và thường có những buổi hẹn hò đơn giản như người bình thường, ví dụ như cùng dắt cún cưng đi dạo. Joy sinh năm 1996 còn Crush sinh năm 1992, khoảng cách giữa cặp đôi là 4 tuổi. Cặp đôi kể từ khi xác nhận hẹn hò vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ vì sự dễ thương, đẹp đôi, luôn vui vẻ và thoải mái khi bên cạnh nhau. Theo News1

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