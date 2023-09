“Hôn mà đeo kính thì vướng lắm”, Kim Min Kyu và Seol In Ah thổ lộ về cảnh ‘tháo kính khi hôn’ gây sốt trong Hẹn hò chốn công sở

Khi nhắc đến cảnh hôn nóng bỏng giữa nhân vật Cha Sung Hoon và Jin Young Seo trong phim, diễn viên Seol In Ah đã chia sẻ:

Mới đây, Kim Min Gyu và Seol In Ah đã xuất hiện trên chương trình radio "Cultwo Show" và chia sẻ về vai diễn của mình trong "Hẹn hò chốn công sở".

Chia sẻ về cảnh quay, anh chàng Kim Min Kyu thổ lộ: "Tôi không cố ý làm như vậy, nhưng đeo kính khi hôn khó chịu lắm nên tôi mới tháo ra. Lúc diễn tập đạo diễn cũng cho phép nên tôi đã quyết định tháo kính để tập trung hơn vào nụ hôn giữa 2 người".

Cảnh hôn gây sốt của cặp đôi phụ

Seol In Ah cũng bày tỏ: "Anh ấy cũng bảo đeo kính khi hôn rất khó chịu và có thể làm trôi lớp make-up của tôi".

Được biết, cảnh hôn giữa Kim Min Kyu và Seol In Ah đã trở nên rất viral sau khi tập phim phát sóng. Video đoạn cắt dài 4 giây của cặp đôi này cũng vượt 12,5 triệu views trên Twitter.

Nếu khi đeo kính, Cha Sung Hoon là chàng nhân viên công sở lịch thiệp, có phần hiền lành thì khi tháo kính, anh như trở thành một con người khác, hấp dẫn hơn, hoang dã hơn.

Kim Min Kyu là nam diễn viên và người mẫu Hàn Quốc. Nam diễn viên sở hữu gương mặt điển trai, ấm áp, thêm má lúm đồng tiền cực duyên. Anh từng nhận nhiều sự chú ý khi tham gia chương trình I Can See Your Voice mùa 4.

Còn cô nàng Seol In Ah lần đầu ra mắt với tư cách diễn viên năm 2015 với một vai diễn “người qua đường” trong bộ phim Hậu trường giải trí và nhận vai phụ đầu tay trong Hoa trong ngục năm 2016. 'Nữ phụ quốc dân' Seol In Ah trong Hẹn hò chốn công sở đang ngày càng được người xem yêu thích vì ngoại hình tiểu thư và khả năng diễn xuất tự nhiên.

Theo Chosun