Nhan sắc 'siêu thực' không ngừng thu hút ánh nhìn của nữ diễn viên ‘được săn đón nhất’ hiện nay – Han So Hee

Vẻ đẹp của Han So Hee khiến người xem liên tưởng đến ma cà rồng - đẹp một cách vô thực với mị lực luôn khiến người khác say đắm.

Mới đây, Han So Hee đã đăng một bức ảnh trên SNS của mình và thu hút sự chú ý của netizen. Làn da mịn màng cùng nhan sắc trong trẻo của Han So Hee luôn tạo ấn tượng với người xem. Trong bức ảnh được đăng tải, thần thái quyến rũ cùng đôi mắt đầy khí chất Han So Hee biến cô thành nữ thần.

Nhan sắc của nữ diễn viên luôn làm người hâm mộ không ngừng ngỡ ngàng và ghen tỵ. Được biết, Han So Hee đã hợp tác với Park Hyung Shik trong bộ phim mới phát hành gần đây của Disney + "Soundtrack #1".

Bộ phim tình cảm âm nhạc “Soundtrack #1” kể về một người đàn ông và một người phụ nữ đã là bạn của nhau trong 20 năm. Khi sống cùng nhau được hai tuần, cả hai dần bắt đầu nhận ra tình cảm của mình dành cho nhau. Bộ phim là sự kết hợp một câu chuyện tình yêu có liên quan với quá trình sản xuất âm nhạc. Được cầm trịch bởi đạo diễn Kim Hee Won của “Vincenzo” và “The Crowned Clown”, “Soundtrack #1” có sự góp mặt của bộ đôi diễn viên Park Hyung Sik và Han So Hee. Theo đó, Park Hyung Sik sẽ đóng vai nam chính Han Sun Woo, một nhiếp ảnh gia đang lên, một người đàn ông kiệm lời nhưng có tính cách ấm áp và chu đáo. Trong khi Han So Hee sẽ vào vai Lee Eun Soo, một nhạc sĩ vui vẻ, trung thực và khá thẳng thắn. Theo Chosun

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-sac-sieu-thuc-khong-ngung-thu-hut-anh-nhin-cua-nu-dien-vien-duoc-san-don-nhat-hien-nay-han-so-hee-460192.html