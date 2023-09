Điểm danh những nam tài tử Hàn Quốc đời đầu từng khiến trái tim các chị em một thời xao xuyến

Năm 2019, Hyun Bin tham gia bộ phim tình cảm Crash Landing On You với tư cách là Ri Jeong Hyeok - một sĩ quan Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Bộ phim thành công lớn, thu hút được đông đảo khán giả. Và cũng chính nhờ bộ phim, anh và Son Ye Jin đã nên duyên. Đám cưới của cặp đôi được mệnh danh là đám cưới thế kỉ và được bàn tán khắp các diễn đàn dạo gần đây.

2. Jang Hyuk

Jang Hyuk là một diễn viên và rapper người Hàn Quốc. Anh được biết đến rộng rãi nhờ các bộ phim Volcano High and Windstruck, và phim truyền hình Successful Story of a Bright Girl, Thank You, The Slave Hunters, Deep Rooted Tree, You Are My Destiny, Voice and Money Flower.

3. Bae Yong Joon

Nổi tiếng từ phim Mối tình đầu, Bae Yong Joon không chỉ cho thấy khả năng diễn xuất thực lực mà còn gặt hái nhiều thành công khi lấn sân kinh doanh. Tuy vắng bóng màn ảnh nhiều năm, tài tử vẫn là nhân vật quyền lực của showbiz Hàn, từng là chủ tịch công ty giải trí Key East Entertainment – “mái nhà chung” của nhiều sao đình đám.

Gia tài phim ảnh của sao sinh năm 1972 không nhiều nhưng nét đẹp lãng tử, diễn xuất nhập tâm đã giúp anh chinh phục công chúng, vươn lên vị trí “ông hoàng Hallyu” và góp phần khởi đầu cho thời kỳ huy hoàng của phim truyền hình xứ kim chi trong thập niên 1990 và những năm đầu 2000 với Thành thật với tình yêu (1999), Bản tình ca mùa đông (2002)…

4. Lee Byung Hun

Anh được khán giả Hàn Quốc và Châu Á biết đến với tư cách diễn viên tài giỏi. Lee Byung Hun cũng là ngôi sao hiếm hoi của xứ sở Kim Chi góp mặt vào nhiều dự án Hollywood. Tuy nhiên Lee Byung Hun cũng là ngôi sao có tai tiếng nhất nhì Kbiz.

5. So Ji Sub

So Ji Sub là nam diễn viên nổi tiếng trên toàn châu Á, gắn liền với hàng loạt tác phẩm gây bão một thời như Giày Thủy Tinh, Master's Sun… Sau 26 năm lăn lộn trong giới giải trí, nam diễn viên đã sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng danh tiếng ổn định. So Ji Sub đã đăng ký kết hôn với phát thanh viên xinh đẹp Cho Eun Jung hồi tháng 4 năm ngoái.

6. Jo In Sung

Jo In Sung là một người mẫu kiêm diễn viên điện ảnh nổi tiếng, được biết đến nhiều nhất qua các vai chính trong bộ phim truyền hình Something Happened in Bali của đài SBS sản xuất năm 2004, hai phim điện ảnh A Dirty Carnival sản xuất năm 2006 và A Frozen Flower sản xuất năm 2008.

7. Ji Sung

Ji Sung tên thật là Kwak Tae Geun. Anh được xem là người đàn ông tài năng toàn vẹn của màn ảnh xứ kim chi. Nổi bật với khả năng nắm bắt nhân vật trọn vẹn và tinh tế, bất cứ nhân vật nào qua sự thể hiện của Ji Sung đều chạm đến trái tim của người xem.

8. Kang Dong Won

Theo Naver, Kang Dong Won là một trong những diễn viên được giới chuyên môn Hàn xếp vào danh sách "bảo chứng phòng vé". Suốt 20 năm gia nhập showbiz, anh chỉ đóng ba phim truyền hình, từ năm 2005 đến nay chuyên tâm cho điện ảnh. Tài tử kén vai, không ồ ạt nhận dự án vì quan niệm "ít nhưng chất lượng".

Anh sinh năm 1981, cha là Phó chủ tịch tập đoàn đóng tàu lớn thứ hai Hàn Quốc. Tài tử thuộc top sao thông minh với chỉ số IQ đến 137. Năm 2000, anh được công ty tuyển dụng mời làm người mẫu nhờ chiều cao 1,86 m khi đang học năm nhất đại học. Từ sàn catwalk, anh được mời đóng minh họa MV của các ca sĩ đình đám bấy giờ và lấn sang phim ảnh vào năm 2003.

9. Park Yong Ha

Park Yong Ha là một nam ca sĩ và diễn viên người Hàn Quốc. Anh tốt nghiệp khoa Truyền thông - Trình diễn nghệ thuật và Khoa học tại trường Đại học Chung Ang.

11 năm trước, Park Yong Ha đã tự vẫn tại nhà riêng. Sự ra đi đột ngột của Park Yong Ha đã khiến khán giả khắp Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… bất ngờ và xót xa. Tang lễ của anh có sự tham gia của nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí. Ai cũng không cầm được nước mắt và tiếc thương một nghệ sĩ trẻ đa tài.

10. Gong Yoo

Ra mắt từ năm 2001 nhưng phải đến 2007, Gong Ji Cheol (tên thật của Gong Yoo) mới trở thành ngôi sao châu Á qua vai diễn nam chính trong Tiệm Cà Phê Hoàng Tử. Ở địa hạt phim điện ảnh, tác phẩm đánh dấu bước tiến của nam diễn viên là Buộc Phải Im Lặng (2011) - bộ phim gây rúng động về nạn lạm dụng trẻ em khiếm thính. 2016 là năm bùng nổ nhất của Gong Yoo với bộ phim điện ảnh Train To Busan và series truyền hình ăn khách Goblin. Trong 2021 - năm thứ 20 sự nghiệp, Gong Yoo có 3 tác phẩm: phim điện ảnh Seobok (Người Nhân Bản), Squid Game - series Netflix đình đám (vai cameo) và cuối cùng là The Silent Sea.

11. Jang Dong Gun

Jang Dong Gun (sinh ngày 7 tháng 3 năm 1972) là một nam diễn viên người Hàn Quốc. Anh nổi tiếng với vai chính trong các bộ phim như Friend, Phẩm giá quý ông và Cờ Thái cực giương cao.

Anh cũng là một trong những diễn viên và ngôi sao quảng cáo có thù lao cao nhất ở Hàn Quốc khi liên tục đứng đầu trong các cuộc khảo sát bởi những người trong ngành cùng các tạp chí, tờ báo lớn có uy tín khác.

Won Bin tên thật là Kim Do Jin, sinh ra và lớn lên tại tỉnh Gangwon, tốt nghiệp ĐH Yong-In và Cao đẳng nghệ thuật Baekje. Sau thành công của Trái tim mùa thu năm 2004, Won Bin phủ sóng qua hai bộ phim đình đám Cờ thái cực giương cao và Anh trai tôi. Nhờ vẻ ngoài điển trai và chiều cao 1m80, Won Bin được nhiều hãng thời trang, nước giải khát, xe hơi, điện thoại di động… săn đón mời quảng cáo.

Nguồn: Tổng hợp