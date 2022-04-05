Song Ji Hyo thổ lộ về lí do thay đổi phong cách thời trang và chụp ảnh gần đây: “Mọi người cứ cằn nhằn em trông giống bà cô”

Mới đây, trong tập Running Man phát sóng ngày 3/4, các thành viên đã hỏi Song Ji Hyo về những bức ảnh mới lạ, trẻ trung trên Instagram gần đây của cô: "Sao dạo này em lại đăng những tấm hình kiểu như thế? Ai chụp cho vậy?"

Song Ji Hyo thú nhận rằng: "Tại gần đây em bị mọi người kêu là bà cô nhiều quá. Em muốn thay đổi phong cách nên đang rất cố gắng đây này. Mọi người cằn nhằn nhiều lắm nên các staff phải giúp đỡ em, bảo em góc nào chụp đẹp, tạo dáng thế nào cho ngầu".