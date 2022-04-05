Song Ji Hyo thổ lộ về lí do thay đổi phong cách thời trang và chụp ảnh gần đây: “Mọi người cứ cằn nhằn em trông giống bà cô”

Song Ji Hyo tiết lộ lý do gần đây cô chăm chỉ đăng rất nhiều ảnh trên mạng xã hội.
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Mới đây, trong tập Running Man phát sóng ngày 3/4, các thành viên đã hỏi Song Ji Hyo về những bức ảnh mới lạ, trẻ trung trên Instagram gần đây của cô: "Sao dạo này em lại đăng những tấm hình kiểu như thế? Ai chụp cho vậy?"
Song Ji Hyo thú nhận rằng: "Tại gần đây em bị mọi người kêu là bà cô nhiều quá. Em muốn thay đổi phong cách nên đang rất cố gắng đây này. Mọi người cằn nhằn nhiều lắm nên các staff phải giúp đỡ em, bảo em góc nào chụp đẹp, tạo dáng thế nào cho ngầu".
Trước đó, Song Ji Hyo đã gây sốt khi cắt tóc ngắn và thay đổi phong cách ăn mặc trẻ trung, cá tính hơn. Khi vừa thay đổi kiểu tóc, nhiều netizen đã than vãn rằng diện mạo này không phù hợp với Ji Hyo.
Tuy nhiên, với những shot hình trẻ trung, năng động cùng nhan sắc cực phẩm thế này, netizen đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.
Song Ji Hyo là nữ diễn viên, người mẫu và người dẫn chương trình người Hàn Quốc. Cô được khán giả biết đến với nhiều vai diễn khác nhau và nổi tiếng với vai trò là thành viên trong 11 năm liên tục của chương trình truyền hình tạp kỹ Running Man.
Theo News1