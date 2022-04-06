Theo tin độc quyền từ OSEN, nam ca sĩ Kim Hyun Joong đã mua 1 căn nhà mới và bắt đầu cuộc sống hôn nhân với người vợ của mình. Kim Hyun Joong đã không tổ chức đám cưới vì tình hình dịch bệnh phức tạp mà chỉ đi đăng ký kết hôn và tận hưởng cuộc sống mới.

Trước đó, dân tình đã hy vọng rằng F4 Vườn Sao Băng gồm Lee Min Ho, Kim Bum và Kim Joon sẽ tái ngộ trong đám cưới của Kim Hyun Joong. Nhưng cuối cùng điều này đã không trở thành sự thật vì Kim Hyun Joong không tổ chức đám cưới.

Trước đó, vào ngày 27/2, Kim Hyun Joong đã khiến dân tình ngỡ ngàng khi tuyên bố kết hôn ngay trong buổi concert solo dù không để lộ "hint" hẹn hò trước đó. Được biết, bạn gái nam thần Vườn Sao Băng không phải người nổi tiếng, cô đã ở bên anh trong những thời khắc khó khăn nhất.

Kim Hyun Joong sinh năm 1986, là trưởng nhóm nhạc SS501 và nổi đình nổi đám với vai diễn nam thứ trong bộ phim Vườn Sao Băng. Giữa lúc sự nghiệp đang lên, nam idol kiêm diễn viên bị bạn gái cũ đâm đơn kiện tội hành hung. Sau 6 năm kiện tụng, Kim Hyun Joong mới được minh oan nhưng hình ảnh và sự nghiệp của anh đã xuống dốc hoàn toàn.

Theo OSEN