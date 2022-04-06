Sau 8 năm bê bối đánh đập bạn gái, mỹ nam ‘Vườn sao băng’ Kim Hyun Joong quyết định không tổ chức đám cưới, xác nhận đã mua nhà và chỉ đăng kí kết hôn

Sao quốc tế 06/04/2022 15:10

Vào ngày 6, OSEN đưa tin rằng Kim Hyun Joong đã bắt đầu sống với vợ ở một ngôi nhà mới. Nam diễn viên cho biết anh quyết định không tổ chức kết hôn vì dịch bệnh.

Theo tin độc quyền từ OSEN, nam ca sĩ Kim Hyun Joong đã mua 1 căn nhà mới và bắt đầu cuộc sống hôn nhân với người vợ của mình. Kim Hyun Joong đã không tổ chức đám cưới vì tình hình dịch bệnh phức tạp mà chỉ đi đăng ký kết hôn và tận hưởng cuộc sống mới.

Sau 8 năm bê bối đánh đập bạn gái, mỹ nam ‘Vườn sao băng’ Kim Hyun Joong quyết định không tổ chức đám cưới, xác nhận đã mua nhà và chỉ đăng kí kết hôn - Ảnh 1

Trước đó, dân tình đã hy vọng rằng F4 Vườn Sao Băng gồm Lee Min Ho, Kim Bum và Kim Joon sẽ tái ngộ trong đám cưới của Kim Hyun Joong. Nhưng cuối cùng điều này đã không trở thành sự thật vì Kim Hyun Joong không tổ chức đám cưới.

Sau 8 năm bê bối đánh đập bạn gái, mỹ nam ‘Vườn sao băng’ Kim Hyun Joong quyết định không tổ chức đám cưới, xác nhận đã mua nhà và chỉ đăng kí kết hôn - Ảnh 2

Trước đó, vào ngày 27/2, Kim Hyun Joong đã khiến dân tình ngỡ ngàng khi tuyên bố kết hôn ngay trong buổi concert solo dù không để lộ "hint" hẹn hò trước đó. Được biết, bạn gái nam thần Vườn Sao Băng không phải người nổi tiếng, cô đã ở bên anh trong những thời khắc khó khăn nhất.

Sau 8 năm bê bối đánh đập bạn gái, mỹ nam ‘Vườn sao băng’ Kim Hyun Joong quyết định không tổ chức đám cưới, xác nhận đã mua nhà và chỉ đăng kí kết hôn - Ảnh 3

Kim Hyun Joong sinh năm 1986, là trưởng nhóm nhạc SS501 và nổi đình nổi đám với vai diễn nam thứ trong bộ phim Vườn Sao Băng. Giữa lúc sự nghiệp đang lên, nam idol kiêm diễn viên bị bạn gái cũ đâm đơn kiện tội hành hung. Sau 6 năm kiện tụng, Kim Hyun Joong mới được minh oan nhưng hình ảnh và sự nghiệp của anh đã xuống dốc hoàn toàn.

Theo OSEN

Thoát khỏi mác ‘nam thần thanh xuân’ và khoác lên mình bộ vest lịch lãm chuẩn ‘tổng tài lạnh lùng’, Cha Eun Woo khiến chị em không ngừng mê đắm

Thoát khỏi mác ‘nam thần thanh xuân’ và khoác lên mình bộ vest lịch lãm chuẩn ‘tổng tài lạnh lùng’, Cha Eun Woo khiến chị em không ngừng mê đắm

Cha Eun Woo chính thức trở thành chàng thơ mới của thương hiệu Liber Classy. Thành viên boygroup ASTRO kiêm diễn viên Cha Eun Woo đã hớp hồn phái nữ với nhan sắc chuẩn tổng tài lịch lãm khi khoác lên bộ vest đầy nam tính.

Xem thêm
Từ khóa:   Kim Hyun Joong sao Hàn Quốc Kbiz

TIN LIÊN QUAN

Thoát khỏi mác ‘nam thần thanh xuân’ và khoác lên mình bộ vest lịch lãm chuẩn ‘tổng tài lạnh lùng’, Cha Eun Woo khiến chị em không ngừng mê đắm

Thoát khỏi mác ‘nam thần thanh xuân’ và khoác lên mình bộ vest lịch lãm chuẩn ‘tổng tài lạnh lùng’, Cha Eun Woo khiến chị em không ngừng mê đắm

Điểm danh những nam tài tử Hàn Quốc đời đầu từng khiến trái tim các chị em một thời xao xuyến

Điểm danh những nam tài tử Hàn Quốc đời đầu từng khiến trái tim các chị em một thời xao xuyến

Song Ji Hyo thổ lộ về lí do thay đổi phong cách thời trang và chụp ảnh gần đây: “Mọi người cứ cằn nhằn em trông giống bà cô”

Song Ji Hyo thổ lộ về lí do thay đổi phong cách thời trang và chụp ảnh gần đây: “Mọi người cứ cằn nhằn em trông giống bà cô”

Comeback hơn 1 tuần, Joy (Red Velvet) vẫn gây sốt với những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu cùng nụ cười bừng nắng, fan không ngừng liên tưởng đến nữ thần mùa xuân

Comeback hơn 1 tuần, Joy (Red Velvet) vẫn gây sốt với những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu cùng nụ cười bừng nắng, fan không ngừng liên tưởng đến nữ thần mùa xuân

Bí quyết giữ gìn nhan sắc và thân hình đẹp chuẩn ma-nơ-canh tuổi 38 của nữ diễn viên có thần thái sang chảnh ‘bậc nhất xứ Hàn’ Lee Da Hee

Bí quyết giữ gìn nhan sắc và thân hình đẹp chuẩn ma-nơ-canh tuổi 38 của nữ diễn viên có thần thái sang chảnh ‘bậc nhất xứ Hàn’ Lee Da Hee

Nhan sắc 'siêu thực' không ngừng thu hút ánh nhìn của nữ diễn viên ‘được săn đón nhất’ hiện nay – Han So Hee

Nhan sắc 'siêu thực' không ngừng thu hút ánh nhìn của nữ diễn viên ‘được săn đón nhất’ hiện nay – Han So Hee

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 48 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?