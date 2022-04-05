Thoát khỏi mác ‘nam thần thanh xuân’ và khoác lên mình bộ vest lịch lãm chuẩn ‘tổng tài lạnh lùng’, Cha Eun Woo khiến chị em không ngừng mê đắm

Cha Eun Woo chính thức trở thành chàng thơ mới của thương hiệu Liber Classy. Thành viên boygroup ASTRO kiêm diễn viên Cha Eun Woo đã hớp hồn phái nữ với nhan sắc chuẩn tổng tài lịch lãm khi khoác lên bộ vest đầy nam tính.

Thương hiệu sơ mi cao cấp của Hàn quốc vừa công bố Cha Eunwoo sẽ trở thành người đại diện mới của hãng. Biểu ngữ mùa xuân hè 2022 cho Liber Classy x Cha Eun Woo. "Lần đầu tiên Liber Classy sử dụng người nổi tiếng tại Hàn Quốc làm người mẫu thương hiệu. Phá vỡ thông lệ sử dụng người mẫu nước ngoài của thương hiệu. Trong khi đó, vào cuối tháng 4, video phỏng vấn của Cha Eun Woo và loạt ảnh với nhiều phong cách khác nhau cũng sẽ được phát hành".

Liber Classy là thương hiệu thời trang sơ mi, vest hàng đầu Hàn Quốc, trong tủ đồ của các ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc chắc chắn phải có nhiều bộ Vest, sơ mi, quần vải của Ziozia. Các sản phẩm với chất liệu từ các nhà cung cấp hàng đầu thế giới, đội ngũ thiết kế nhiều người là người Ý, form dáng đặc biệt vừa vặn với người châu Á... do là nhà sản xuất cho nhiều hãng của Mỹ và Châu Âu nên có nhiều kinh nghiệm lựa chọn chất liệu và sản xuất.

Trong bức ảnh được hãng đăng tải, Cha Eun Woo đã khoác lên mình bộ vest giản dị có thể mặc đi làm, phù hợp với số đông và ai cũng có thể mặc. Đây cũng là hướng đi mà hãng muốn truyền tải thông qua người mẫu Cha Eun Woo. Cha Eun Woo là một trong những nam diễn viên thế hệ mới được yêu thích trên phim truyền hình Hàn Quốc. Từ một ca sĩ lấn sân sang diễn xuất, Cha Eun Woo nổi lên nhờ nhan sắc tỏa sáng, được khán giả mệnh danh là “mỹ nam màn ảnh”, “nam thần màn ảnh”... Theo Fashionbiz

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