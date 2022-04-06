Lee Min Ho đẹp ‘xuất thần’ trong bộ ảnh mới, sống mũi cao đến 'vô thực' khiến fan nữ không ngừng phấn khích

Sao quốc tế 06/04/2022 19:51

Vừa xuất hiện trên bìa tạp chí, Lee Min Ho đã khiến dân tình phát sốt với visual 'bùng nổ' cực kỳ cuốn hút.

Vào ngày 6/4, tạp chí Dazed Hàn Quốc đã công bố loạt ảnh bìa cho số tháng 4. Gương mặt trang bìa của Dazed tháng này chính là nam tài tử đình đám Lee Min Ho.

Lee Min Ho đẹp ‘xuất thần’ trong bộ ảnh mới, sống mũi cao đến 'vô thực' khiến fan nữ không ngừng phấn khích - Ảnh 1

 Lee Min Ho trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý khi xuất hiện trên ấn phẩm số mới của tạp chí Dazed. Khoác lên người những trang phục đến từ thương hiệu Fendi, mỹ nam hàng đầu xứ sở kim chi gây ấn tượng cho độc giả vì nhan sắc đỉnh cao ở tuổi 34.

Lee Min Ho đẹp ‘xuất thần’ trong bộ ảnh mới, sống mũi cao đến 'vô thực' khiến fan nữ không ngừng phấn khích - Ảnh 2

Khác hẳn với hình ảnh phát tướng và già đến ngỡ ngàng trong bộ phim Pachinko, Lee Min Ho trông điển trai, phong độ ở loạt hình mới.

Lee Min Ho đẹp ‘xuất thần’ trong bộ ảnh mới, sống mũi cao đến 'vô thực' khiến fan nữ không ngừng phấn khích - Ảnh 3

 

Lee Min Ho đẹp ‘xuất thần’ trong bộ ảnh mới, sống mũi cao đến 'vô thực' khiến fan nữ không ngừng phấn khích - Ảnh 4

Trong ảnh zoom cận mặt, nam tài tử khoe được sống mũi cao thẳng sắc lẹm cùng đường viền hàm sắc lẹm như muốn cứa vào tim fan. Lee Min Ho đẹp trai không góc chết trong từng bức ảnh, chứng minh đẳng cấp visual của nam thần hàng đầu làng điện ảnh Hàn Quốc.

Lee Min Ho hiện tại đang gây bão bởi vai diễn trong bộ phim Pachinko. Sự trở lại lần này của Lee Min Ho được netizen đánh giá là khác biệt hoàn toàn với những vai diễn anh thường đóng. Đây được xem là vai diễn khiến Lee Min Ho lột xác, tạo ấn tượng mạnh mẽ đến khán giả xem phim.

Lee Min Ho đẹp ‘xuất thần’ trong bộ ảnh mới, sống mũi cao đến 'vô thực' khiến fan nữ không ngừng phấn khích - Ảnh 5

Được biết, mới đây Lee Min Ho và Gong Hyo Jin được xác nhận đóng chính trong bộ phim hài lãng mạn sắp tới mang tên Ask The Stars. Phim sẽ được chỉ đạo bởi biên kịch của drama Jvyy Incarnate và PD It’s Okay To Not Be Okay. Dự kiến sẽ phát sóng vào năm 2023.

Lee Min Ho đẹp ‘xuất thần’ trong bộ ảnh mới, sống mũi cao đến 'vô thực' khiến fan nữ không ngừng phấn khích - Ảnh 6

Theo Star Today

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Từ khóa:   Lee Min Ho sao Hàn Quốc Kbiz

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