Lee Min Ho đẹp ‘xuất thần’ trong bộ ảnh mới, sống mũi cao đến 'vô thực' khiến fan nữ không ngừng phấn khích

Trong ảnh zoom cận mặt, nam tài tử khoe được sống mũi cao thẳng sắc lẹm cùng đường viền hàm sắc lẹm như muốn cứa vào tim fan. Lee Min Ho đẹp trai không góc chết trong từng bức ảnh, chứng minh đẳng cấp visual của nam thần hàng đầu làng điện ảnh Hàn Quốc.

Lee Min Ho hiện tại đang gây bão bởi vai diễn trong bộ phim Pachinko. Sự trở lại lần này của Lee Min Ho được netizen đánh giá là khác biệt hoàn toàn với những vai diễn anh thường đóng. Đây được xem là vai diễn khiến Lee Min Ho lột xác, tạo ấn tượng mạnh mẽ đến khán giả xem phim.

Được biết, mới đây Lee Min Ho và Gong Hyo Jin được xác nhận đóng chính trong bộ phim hài lãng mạn sắp tới mang tên Ask The Stars. Phim sẽ được chỉ đạo bởi biên kịch của drama Jvyy Incarnate và PD It’s Okay To Not Be Okay. Dự kiến sẽ phát sóng vào năm 2023.

Theo Star Today