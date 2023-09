Nam Joo Hyuk và Ahn Hyo Seop khiến diễn viên trẻ tài năng Lee Do Hyun ngưỡng mộ và không ngừng trầm trồ khen ngợi

Anh chàng đã trả lời vô cùng khiêm tốn: "Tôi cũng luôn tự hỏi mình rằng tại sao? Nhưng mà cuối cùng vẫn không có đáp án. Tôi không phải tuýp người tự ve vuốt khen ngợi mình, đôi khi tôi xem các tác phẩm phim của những diễn viên cùng lứa mình và nghĩ rất nhiều: Sao họ có thể diễn được như thế kia nhỉ? Nếu là mình thì chắc mình không làm được đâu."

Phóng viên tiếp tục đưa câu hỏi: "Bạn đã nhìn ai và cảm thán như vậy?"

A. Dạo gần đây chính là Ahn Hyo Seop của phim Hẹn hò chốn công sở. Vốn dĩ chúng tôi cũng là bạn bè

Vốn dĩ Ahn Hyo Seop bắt đầu thân thiết với với Do Hyun sau bộ phim Still 17.

Do Hyun tiếp tục thổ lộ: "Tôi phải cảm thán rằng cậu ấy thực sự rất tự tin để diễn xuất chắc tay dạng vai đó. Và cả tiền bối Nam Joo Hyuk trong bộ phim Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt nữa, anh ấy thực sự làm rất tốt. Quá nhiều diễn viên xuất chúng. Vậy nên gia đình tôi, chị quản lý và anh trưởng phòng ở công ty luôn nói với tôi rằng chúng tôi luôn phải khiêm tốn. Hạ vai xuống nào!"

Nam Joo Hyuk và Ahn Hyo Seop - hai anh chàng hot nhất hiện nay

Lee Do Hyun chia sẻ thêm: "Tôi biết rằng nếu tôi hài lòng với 100% đánh giá của mọi người thì mình sẽ sụp đổ lúc nào đó. Có thể bây giờ tôi là một diễn viên đang ở giai đoạn đi lên nhưng tôi hiểu sẽ có lúc phong độ mình đi xuống. Tôi luôn nghĩ mình cần phải nỗ lực làm tốt để không bị tổn thương bởi những thời khắc như vậy. Đó là việc cần thiết để một diễn viên có thể đi được đường dài".

Với khả năng diễn xuất tốt nhất nhì lứa tân binh hiện nay, Lee Do Hyun thừa khả năng thử thách bản thân ở những dạng vai mới.

Ở loạt phim đình đám như 18 Again, Youth Of May, Melancholia, Lee Do Hyun đang đóng đinh bản thân ở dạng vai si tình, tốt bụng. Hi vọng sắp tới anh chàng sẽ có nhiều cơ hội thử thách bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn.

Theo Cine21