'Nữ hoàng gợi cảm' HyunA cùng bạn trai kém tuổi tung ảnh cực tình tứ, cư dân mạng lại chỉ để ý đến chi tiết khác lạ này!

Mới đây, HyunA đã chia sẻ về cuộc sống thường ngày ngọt ngào bên bạn trai kém tuổi Dawn. Tuy nhiên, gương mặt khác lạ của cô nàng lại khiến fan vô cùng ngạc nhiên.

Mới đây, HyunA đã đăng một bức ảnh lên Instagram của mình và chia sẻ khoảnh khắc vô cùng tình tứ với Dawn - bạn trai cô.



Trong ảnh, Hyuna và Dawn đang rất tươi cười trước gương trong bộ đồ tắm và áo choàng tắm. Cặp đôi đang chụp ảnh kỷ niệm sau khi tắm biển tại khách sạn.

Dù không viết caption gì, cư dân mạng vẫn cảm nhận được sự hạnh phúc toát ra từ cặp đôi.

Cư dân mạng khi nhìn thấy bức ảnh đã phản hồi tích cực "Cặp đôi dễ thương!" Và "Chúc anh chị vui vẻ", đồng thời bày tỏ thái độ ủng hộ và yêu thích với cặp đôi HyunA & Dawn.

Đồng thời cũng có một số người ngạc nhiên trước gương mặt lạ lẫm của HyunA và để lại những bình luận như: "Tôi không nhận ra đây là HyunA luôn", "Sao nhìn lạ quá",...

Được biết, HyunA và Dawn bắt đầu hẹn hò vào năm 2016. Vào tháng 2, Hyuna đã nhận được lời cầu hôn công khai từ Dawn.

Vượt qua nhiều trắc trở, HyunA và Dawn chính thức đính hôn sau 6 năm bên nhau.

Được mệnh danh là 'nữ hoàng gợi cảm' của Kpop, chuyện tình giữa HyunA (sinh năm 1992) và bạn trai kém 2 tuổi Dawn từng gặp nhiều thị phi cũng như khiến giới truyền thông phải tiêu tốn không ít 'giấy mực'.

Theo Star Today

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-hoang-goi-cam-hyuna-cung-ban-trai-kem-tuoi-tung-anh-cuc-tinh-tu-cu-dan-mang-lai-chi-de-y-den-chi-tiet-khac-la-nay-460788.html