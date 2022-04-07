'Nữ hoàng gợi cảm' HyunA cùng bạn trai kém tuổi tung ảnh cực tình tứ, cư dân mạng lại chỉ để ý đến chi tiết khác lạ này!

Sao quốc tế 07/04/2022 11:21

Mới đây, HyunA đã chia sẻ về cuộc sống thường ngày ngọt ngào bên bạn trai kém tuổi Dawn. Tuy nhiên, gương mặt khác lạ của cô nàng lại khiến fan vô cùng ngạc nhiên.

Mới đây, HyunA đã đăng một bức ảnh lên Instagram của mình và chia sẻ khoảnh khắc vô cùng tình tứ với Dawn - bạn trai cô.

Trong ảnh, Hyuna và Dawn đang rất tươi cười trước gương trong bộ đồ tắm và áo choàng tắm. Cặp đôi đang chụp ảnh kỷ niệm sau khi tắm biển tại khách sạn.

 

'Nữ hoàng gợi cảm' HyunA cùng bạn trai kém tuổi tung ảnh cực tình tứ, cư dân mạng lại chỉ để ý đến chi tiết khác lạ này! - Ảnh 1

Dù không viết caption gì, cư dân mạng vẫn cảm nhận được sự hạnh phúc toát ra từ cặp đôi.

Cư dân mạng khi nhìn thấy bức ảnh đã phản hồi tích cực "Cặp đôi dễ thương!" Và "Chúc anh chị vui vẻ", đồng thời bày tỏ thái độ ủng hộ và yêu thích với cặp đôi HyunA & Dawn.

Đồng thời cũng có một số người ngạc nhiên trước gương mặt lạ lẫm của HyunA và để lại những bình luận như: "Tôi không nhận ra đây là HyunA luôn", "Sao nhìn lạ quá",...

'Nữ hoàng gợi cảm' HyunA cùng bạn trai kém tuổi tung ảnh cực tình tứ, cư dân mạng lại chỉ để ý đến chi tiết khác lạ này! - Ảnh 2

Được biết, HyunA và Dawn bắt đầu hẹn hò vào năm 2016. Vào tháng 2, Hyuna đã nhận được lời cầu hôn công khai từ Dawn. 

'Nữ hoàng gợi cảm' HyunA cùng bạn trai kém tuổi tung ảnh cực tình tứ, cư dân mạng lại chỉ để ý đến chi tiết khác lạ này! - Ảnh 3

Vượt qua nhiều trắc trở, HyunA và Dawn chính thức đính hôn sau 6 năm bên nhau.

'Nữ hoàng gợi cảm' HyunA cùng bạn trai kém tuổi tung ảnh cực tình tứ, cư dân mạng lại chỉ để ý đến chi tiết khác lạ này! - Ảnh 4

Được mệnh danh là 'nữ hoàng gợi cảm' của Kpop, chuyện tình giữa HyunA (sinh năm 1992) và bạn trai kém 2 tuổi Dawn từng gặp nhiều thị phi cũng như khiến giới truyền thông phải tiêu tốn không ít 'giấy mực'.

Theo Star Today

Lee Min Ho đẹp ‘xuất thần’ trong bộ ảnh mới, sống mũi cao đến 'vô thực' khiến fan nữ không ngừng phấn khích

Lee Min Ho đẹp ‘xuất thần’ trong bộ ảnh mới, sống mũi cao đến 'vô thực' khiến fan nữ không ngừng phấn khích

Vừa xuất hiện trên bìa tạp chí, Lee Min Ho đã khiến dân tình phát sốt với visual 'bùng nổ' cực kỳ cuốn hút.

Xem thêm
Từ khóa:   Kbiz sao Hàn Quốc HyunA Dawn

TIN LIÊN QUAN

Lee Min Ho đẹp ‘xuất thần’ trong bộ ảnh mới, sống mũi cao đến 'vô thực' khiến fan nữ không ngừng phấn khích

Lee Min Ho đẹp ‘xuất thần’ trong bộ ảnh mới, sống mũi cao đến 'vô thực' khiến fan nữ không ngừng phấn khích

2 đài truyền hình quyền lực nhất Hàn Quốc MBC và SBS lại 'đấu đá' nhau để tranh giành nữ diễn viên này?

2 đài truyền hình quyền lực nhất Hàn Quốc MBC và SBS lại 'đấu đá' nhau để tranh giành nữ diễn viên này?

Sau 8 năm bê bối đánh đập bạn gái, mỹ nam ‘Vườn sao băng’ Kim Hyun Joong quyết định không tổ chức đám cưới, xác nhận đã mua nhà và chỉ đăng kí kết hôn

Sau 8 năm bê bối đánh đập bạn gái, mỹ nam ‘Vườn sao băng’ Kim Hyun Joong quyết định không tổ chức đám cưới, xác nhận đã mua nhà và chỉ đăng kí kết hôn

Thoát khỏi mác ‘nam thần thanh xuân’ và khoác lên mình bộ vest lịch lãm chuẩn ‘tổng tài lạnh lùng’, Cha Eun Woo khiến chị em không ngừng mê đắm

Thoát khỏi mác ‘nam thần thanh xuân’ và khoác lên mình bộ vest lịch lãm chuẩn ‘tổng tài lạnh lùng’, Cha Eun Woo khiến chị em không ngừng mê đắm

Điểm danh những nam tài tử Hàn Quốc đời đầu từng khiến trái tim các chị em một thời xao xuyến

Điểm danh những nam tài tử Hàn Quốc đời đầu từng khiến trái tim các chị em một thời xao xuyến

Song Ji Hyo thổ lộ về lí do thay đổi phong cách thời trang và chụp ảnh gần đây: “Mọi người cứ cằn nhằn em trông giống bà cô”

Song Ji Hyo thổ lộ về lí do thay đổi phong cách thời trang và chụp ảnh gần đây: “Mọi người cứ cằn nhằn em trông giống bà cô”

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?