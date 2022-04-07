Lee Min Ho đang gây chú ý với vai diễn khác lạ trong tác phẩm Pachinko. Đây là dự án thứ hai anh tham gia kể từ khi xuất ngũ, sau bộ phim truyền hình Quân vương bất diệt (2021).

Pachinko được chuyển thể kịch bản từ cuốn sách bán chạy nổi tiếng của Min Jin Lee, xoay quanh cuộc đấu tranh sinh tồn qua 4 thế hệ của một gia đình Hàn Quốc di cư sang Nhật Bản, trải qua nhiều biến thiên thăng trầm lịch sử. Trong phim, Lee Min Ho đảm nhận vai Koh Hansu. Anh phải lòng cô gái làng chài Sun Ja (Kim Min Ha đóng) và hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Đây là phim đầu tiên nam diễn viên quay cảnh 18+.

Trong bài phỏng vấn ngày 5/4 của tạp chí Dazed, Lee Min Ho chia sẻ bộ phim mới anh đảm nhận vai chính Pachinko có kinh phí khổng lồ là 100 tỷ won (khoảng 82 triệu USD ). Lee Min Ho rất ngạc nhiên bởi quy mô của phim trường. Địa điểm quay phim ở Canada và đây là phim trường mô phỏng lại chợ hải sản ở Hàn Quốc trong thời kỳ thuộc địa của Nhật Bản. Với Pachinko, Lee Min Ho lần đầu tham gia quá trình casting sau 13 năm kể từ khi nổi tiếng nhờ Vườn sao băng. Hơn nữa, điều khiến khán giả sốc nhất sau khi bộ phim công chiếu chính là những phân cảnh 18+ của Lee Min Ho cùng với nữ diễn viên Kim Min Ha.

Nam diễn viên luôn xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, mỗi lời nói, ánh mắt của tài tử 34 tuổi mang đầy sự uy hiếp, sự đểu cáng cũng đã được tờ The Pubuminerdi miêu tả hết sức sinh động: "Đôi mắt sáng ngời khi nhìn Sun Ja cho thấy mối nguy hiểm nghiệt ngã đang rình rập trong mắt anh ấy". Pachinko có lẽ là bộ phim đánh dấu nhiều bước ngoặt trong sự nghiệp của Lee Min Ho khi đây là tác phẩm mà lần đầu tiên tài tử sinh năm 1986 thoát khỏi những vai diễn một màu của mình để trở thành một "trai hư" trên màn ảnh. Diễn xuất của Lee Min Ho đã được giới chuyên môn quốc tế đánh giá vô cùng tích cực. Theo tờ The Hollywood Reporter: "Diễn xuất của Lee Min Ho thực sự ấn tượng. Vượt ra ngoài khuôn khổ, anh ấy đã khắc họa hoàn hảo nhân vật Hansu luôn bí ẩn và mang những nét nội tâm vô cùng phức tạp". Koh Hansu có vẻ ngoài máu lạnh nhưng sâu bên trong là nỗi niềm nghiệt ngã. Lee Min Ho đã thực sự thoát khỏi hình tượng một màu 'hoàng tử cưỡi bạch mã' Lee Min Ho thể hiện một cách tinh tế nội tâm phức tạp của nhân vật, trong cuộc xung đột giữa tình yêu và tham vọng. Nam diễn viên dường như đã có một cú twist bất ngờ trong sự nghiệp của mình, vì khán giả cũng chưa từng tưởng tượng được viễn cảnh đến một ngày Lee Min Ho sẽ trở nên "quyến rũ và nhẫn tâm" như vậy. Cũng chính nhờ sự thay đổi này sẽ mở ra những cơ hội mới, những trải nghiệm mới cho "anh chàng tài phiệt Goo Jun Pyo" và cũng giúp khán giả công nhận nhiều hơn về tài năng của Lee Min Ho. Theo Chosun

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