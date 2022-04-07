‘Nữ thần thanh xuân’ Kim Tae Ri cùng nhan sắc bất biến khiến fan không ngừng 'xuýt xoa', hơn 31 tuổi xuân vẫn không khác gì học sinh cấp 3

Dù đã 32 tuổi, cô nàng Kim Tae Ri luôn khiến fan ngỡ ngàng vì vẻ ngoài trẻ trung như học sinh trung học.

Với bộ blazer màu sáng, Kim Tae Ri thành công hack tuổi, hóa thành nữ thần thanh xuân. Dù trang phục đơn giản, cô nàng vẫn chinh phục người xem với thần thái đỉnh cao và nhan sắc không tuổi. Outfit của Kim Tae Ri khó lỗi mốt và luôn sang trọng, tinh tế. Đi kèm với style thanh lịch là kiểu tóc không cầu kỳ. Việc thay đổi kiểu tóc đã góp phần lớn giúp cô thành công trong việc hóa thân thành nữ sinh lớp 11.

Chính nhờ sự kết hợp tối giản này mà Kim Tae Ri trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình. Ảnh minh họa: Internet Được biết, Kim Tae-ri đã chinh phục khán giả màn ảnh nhỏ với bộ phim truyền hình Tuổi 25, tuổi 21. Tác phẩm lấy bối cảnh những năm 1990, Kim Tae Ri vào vai Na Hee Do – vận động viên đấu kiếm lớp 11 mong ước trở thành tuyển thủ nổi tiếng. Nhân vật mang nét ngốc nghếch nhưng tính cách sôi nổi, luôn yêu đời và quyết tâm đạt mục tiêu.

Kim Tae Ri năm nay 32 tuổi nhưng vẫn hóa thân đầy thuyết phục khi vào vai nữ sinh 17 tuổi. Vẻ ngoài trẻ trung của Kim Tae Ri đến từ phong cách thời trang tinh nghịch. Phim đặt bối cảnh gần 30 năm trước nên những items cô diện mang phong cách retro với quần jeans xắn gấu, yếm denim, áo thun màu sắc... Kim Tae Ri sinh năm 1990, nổi lên từ bộ phim The Handmaiden. Sau đó, người đẹp tiếp tục ghi dấu ấn trong các tác phẩm 1987: When the Day Comes, Little Forest, Mr. Sunshine. Cô từng được mệnh danh là “girl crush” hot nhất giới điện ảnh xứ kim chi. Theo Chosun

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