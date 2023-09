‘Nữ thần thanh xuân’ Kim Tae Ri cùng nhan sắc bất biến khiến fan không ngừng 'xuýt xoa', hơn 31 tuổi xuân vẫn không khác gì học sinh cấp 3

Kim Tae Ri năm nay 32 tuổi nhưng vẫn hóa thân đầy thuyết phục khi vào vai nữ sinh 17 tuổi. Vẻ ngoài trẻ trung của Kim Tae Ri đến từ phong cách thời trang tinh nghịch. Phim đặt bối cảnh gần 30 năm trước nên những items cô diện mang phong cách retro với quần jeans xắn gấu, yếm denim, áo thun màu sắc...

Kim Tae Ri sinh năm 1990, nổi lên từ bộ phim The Handmaiden. Sau đó, người đẹp tiếp tục ghi dấu ấn trong các tác phẩm 1987: When the Day Comes, Little Forest, Mr. Sunshine.

Cô từng được mệnh danh là “girl crush” hot nhất giới điện ảnh xứ kim chi.

Theo Chosun