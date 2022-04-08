Động thái mới của Ahn Jae Hyun sau cuộc ly hôn ‘đầy thị phi’ với Goo Hye Sun, fan vui mừng vì anh chàng đã vui vẻ trở về cuộc sống thường ngày

Ahn Jae Hyun đã đăng một bức ảnh trên Instagram của mình về một chú mèo đáng yêu.

Trong ảnh, Ahn Jae Hyun đặt chú mèo cưng của mình trong một chiếc balo lớn. Anh chàng chú ý cẩn thận đến từng chi tiết vì sợ rằng chú mèo có thể khó chịu với cảnh vật lạ lẫm xung quanh. Hành động này của anh chàng khiến fan vô cùng xúc động và yêu mến.