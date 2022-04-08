Động thái mới của Ahn Jae Hyun sau cuộc ly hôn ‘đầy thị phi’ với Goo Hye Sun, fan vui mừng vì anh chàng đã vui vẻ trở về cuộc sống thường ngày

Sao quốc tế 08/04/2022 09:03

Đã 2 năm kể từ ngày ly hôn, Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun đều đã quay về với cuộc sống thường ngày và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bình dị.

Ahn Jae Hyun đã đăng một bức ảnh trên Instagram của mình về một chú mèo đáng yêu.

Động thái mới của Ahn Jae Hyun sau cuộc ly hôn ‘đầy thị phi’ với Goo Hye Sun, fan vui mừng vì anh chàng đã vui vẻ trở về cuộc sống thường ngày - Ảnh 1

Trong ảnh, Ahn Jae Hyun đặt chú mèo cưng của mình trong một chiếc balo lớn. Anh chàng chú ý cẩn thận đến từng chi tiết vì sợ rằng chú mèo có thể khó chịu với cảnh vật lạ lẫm xung quanh. Hành động này của anh chàng khiến fan vô cùng xúc động và yêu mến.

Dù đã che mặt bằng mũ và khẩu trang, nhưng khán giả vẫn nhận ra ánh mắt thân quen và tinh nghịch của nam diễn viên điển trai.

Động thái mới của Ahn Jae Hyun sau cuộc ly hôn ‘đầy thị phi’ với Goo Hye Sun, fan vui mừng vì anh chàng đã vui vẻ trở về cuộc sống thường ngày - Ảnh 2

Được biết, Ahn Jae Hyun đã ly hôn với nữ diễn viên Goo Hye Sun. Đây là một trong những cuộc ly hôn đầy sóng gió của làng giải trí xứ Hàn. Cặp sao Hàn đấu tố nhau kịch liệt trước công chúng. Giữa năm 2020, Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun chính thức “đường ai nấy đi”.

Động thái mới của Ahn Jae Hyun sau cuộc ly hôn ‘đầy thị phi’ với Goo Hye Sun, fan vui mừng vì anh chàng đã vui vẻ trở về cuộc sống thường ngày - Ảnh 3

Từ đó trở đi, nam diễn viên đã vắng bóng khỏi làng giải trí. Nhiều khán giả xúc động khi Ahn Jae Hyun xuất hiện trong tập đặc biệt Spring Camp thuộc show New Journey to the West. Đây là lần lộ diện đầu tiên của Ahn Jae Hyun trên một chương trình truyền hình sau khi ly hôn Goo Hye Sun. Khán giả hi vọng Ahn Jae Hyun sớm quay về tiếp tục tham gia New Journey to the West các mùa sau.

Theo Chosun

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Từ khóa:   Ahn Jae Hyun sao Hàn Quốc Kbiz

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