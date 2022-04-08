Lần đầu lộ diện sau ‘đám cưới thế kỉ’, chú rể Hyun Bin ‘mê hoặc’ người nhìn với dáng vẻ lịch lãm, quyến rũ chuẩn quý ông

Sao quốc tế 08/04/2022 18:38

Hãng thời trang cao cấp Tom Ford vừa tung ảnh cực hot của chú rể Hyun Bin để chúc mừng đám cưới.

Tấm ảnh mới đây của Tom Ford khiến dân tình không ngừng phấn khích. Không hổ danh là nam thần hàng đầu, Hyun Bin bảnh bao và phong độ hết nấc khi khoác lên mình bộ vest lịch lãm trong ngày trọng đại của cuộc đời. Đường nét sắc sảo như tượng tạc trên gương mặt chồng "chị đẹp" không khác gì 1 tác phẩm nghệ thuật.

Lần đầu lộ diện sau ‘đám cưới thế kỉ’, chú rể Hyun Bin ‘mê hoặc’ người nhìn với dáng vẻ lịch lãm, quyến rũ chuẩn quý ông - Ảnh 1

Đồng thời, vào sáng nay (8/4), hình ảnh nét căng đầu tiên của chú rể Hyun Bin trong hôn lễ đã được hé lộ.

Lần đầu lộ diện sau ‘đám cưới thế kỉ’, chú rể Hyun Bin ‘mê hoặc’ người nhìn với dáng vẻ lịch lãm, quyến rũ chuẩn quý ông - Ảnh 2

Diện mạo chuẩn nam thần của Hyun Bin trong ngày cưới làm chị em thêm mơ mộng về hình ảnh người chồng tương lai. Hyun Bin đẹp ở mọi góc độ, lịch lãm và bảnh bao trong ngày trọng đại. Cái nhíu mày càng tôn lên chất đàn ông và đường sống mũi sắc cạnh của anh.

Lần đầu lộ diện sau ‘đám cưới thế kỉ’, chú rể Hyun Bin ‘mê hoặc’ người nhìn với dáng vẻ lịch lãm, quyến rũ chuẩn quý ông - Ảnh 3
Chú rể hot nhất hiện nay - Hyun Bin

Chứng kiến bức hình hiếm hoi này, dân tình càng thêm mong ngóng về cả bộ ảnh HD của Son Ye Jin nói riêng và cặp vợ chồng quyền lực nói chung trong đám cưới thế kỷ.

Lần đầu lộ diện sau ‘đám cưới thế kỉ’, chú rể Hyun Bin ‘mê hoặc’ người nhìn với dáng vẻ lịch lãm, quyến rũ chuẩn quý ông - Ảnh 4

Được biết, Hyun Bin và Son Ye Jin bắt đầu hẹn hò sau khi tham gia bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh. Cả hai đã công khai mối quan hệ vào ngày 1/1/2021. Ngày 10/2, cả hai thông báo tin đám cưới. 

Theo News1

Động thái mới của Ahn Jae Hyun sau cuộc ly hôn ‘đầy thị phi’ với Goo Hye Sun, fan vui mừng vì anh chàng đã vui vẻ trở về cuộc sống thường ngày

Động thái mới của Ahn Jae Hyun sau cuộc ly hôn ‘đầy thị phi’ với Goo Hye Sun, fan vui mừng vì anh chàng đã vui vẻ trở về cuộc sống thường ngày

Đã 2 năm kể từ ngày ly hôn, Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun đều đã quay về với cuộc sống thường ngày và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bình dị.

Xem thêm
Từ khóa:   Hyun Bin sao Hàn Quốc Kbiz

TIN LIÊN QUAN

Động thái mới của Ahn Jae Hyun sau cuộc ly hôn ‘đầy thị phi’ với Goo Hye Sun, fan vui mừng vì anh chàng đã vui vẻ trở về cuộc sống thường ngày

Động thái mới của Ahn Jae Hyun sau cuộc ly hôn ‘đầy thị phi’ với Goo Hye Sun, fan vui mừng vì anh chàng đã vui vẻ trở về cuộc sống thường ngày

Không còn đóng khung trong hình tượng ‘hoàng tử cưỡi bạch mã’, màn comeback của Lee Min Ho trong bộ phim Pachinko được truyền thông Hàn tung hô là ‘cú lột xác thành công nhất’

Không còn đóng khung trong hình tượng ‘hoàng tử cưỡi bạch mã’, màn comeback của Lee Min Ho trong bộ phim Pachinko được truyền thông Hàn tung hô là ‘cú lột xác thành công nhất’

‘Nữ thần thanh xuân’ Kim Tae Ri cùng nhan sắc bất biến khiến fan không ngừng 'xuýt xoa', hơn 31 tuổi xuân vẫn không khác gì học sinh cấp 3

‘Nữ thần thanh xuân’ Kim Tae Ri cùng nhan sắc bất biến khiến fan không ngừng 'xuýt xoa', hơn 31 tuổi xuân vẫn không khác gì học sinh cấp 3

Hậu thị phi bắt nạt thành viên cùng nhóm, ‘mỹ nhân sở hữu body đẹp nhất xứ Hàn’ Seolhyun tung loạt ảnh cá tính, khoe khéo đôi chân dài miên man

Hậu thị phi bắt nạt thành viên cùng nhóm, ‘mỹ nhân sở hữu body đẹp nhất xứ Hàn’ Seolhyun tung loạt ảnh cá tính, khoe khéo đôi chân dài miên man

Nam Joo Hyuk và Ahn Hyo Seop khiến diễn viên trẻ tài năng Lee Do Hyun ngưỡng mộ và không ngừng trầm trồ khen ngợi

Nam Joo Hyuk và Ahn Hyo Seop khiến diễn viên trẻ tài năng Lee Do Hyun ngưỡng mộ và không ngừng trầm trồ khen ngợi

'Nữ hoàng gợi cảm' HyunA cùng bạn trai kém tuổi tung ảnh cực tình tứ, cư dân mạng lại chỉ để ý đến chi tiết khác lạ này!

'Nữ hoàng gợi cảm' HyunA cùng bạn trai kém tuổi tung ảnh cực tình tứ, cư dân mạng lại chỉ để ý đến chi tiết khác lạ này!

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?