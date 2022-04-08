Lần đầu lộ diện sau ‘đám cưới thế kỉ’, chú rể Hyun Bin ‘mê hoặc’ người nhìn với dáng vẻ lịch lãm, quyến rũ chuẩn quý ông

Hãng thời trang cao cấp Tom Ford vừa tung ảnh cực hot của chú rể Hyun Bin để chúc mừng đám cưới.

Tấm ảnh mới đây của Tom Ford khiến dân tình không ngừng phấn khích. Không hổ danh là nam thần hàng đầu, Hyun Bin bảnh bao và phong độ hết nấc khi khoác lên mình bộ vest lịch lãm trong ngày trọng đại của cuộc đời. Đường nét sắc sảo như tượng tạc trên gương mặt chồng "chị đẹp" không khác gì 1 tác phẩm nghệ thuật.

Đồng thời, vào sáng nay (8/4), hình ảnh nét căng đầu tiên của chú rể Hyun Bin trong hôn lễ đã được hé lộ.

Diện mạo chuẩn nam thần của Hyun Bin trong ngày cưới làm chị em thêm mơ mộng về hình ảnh người chồng tương lai. Hyun Bin đẹp ở mọi góc độ, lịch lãm và bảnh bao trong ngày trọng đại. Cái nhíu mày càng tôn lên chất đàn ông và đường sống mũi sắc cạnh của anh.

Chú rể hot nhất hiện nay - Hyun Bin

Chứng kiến bức hình hiếm hoi này, dân tình càng thêm mong ngóng về cả bộ ảnh HD của Son Ye Jin nói riêng và cặp vợ chồng quyền lực nói chung trong đám cưới thế kỷ.

Được biết, Hyun Bin và Son Ye Jin bắt đầu hẹn hò sau khi tham gia bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh. Cả hai đã công khai mối quan hệ vào ngày 1/1/2021. Ngày 10/2, cả hai thông báo tin đám cưới.

Theo News1

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-dau-lo-dien-sau-dam-cuoi-the-ki-chu-re-hyun-bin-me-hoac-nguoi-nhin-voi-dang-ve-lich-lam-quyen-ru-chuan-quy-ong-460985.html