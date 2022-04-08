Visual ngọt ngào gây bất ngờ của tài tử Hậu duệ Mặt trời - Song Joong Ki ở tuổi 38

Mới đây, tài tử Song Joong Ki đã đăng tải một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc ngọt ngào với chú cún đáng yêu.

Trong bức ảnh được đăng tải, Song Joong Ki đang chụp ảnh tự sướng với chú chó của mình. Hình ảnh này đã khiến các fan vô cùng thích thú.

Dù chỉ là ảnh trắng đen, Song Joong Ki vẫn khoe được vẻ ngoài trẻ trung như thuở còn là sinh viên đại học. Nhan sắc của chàng tài tử khiến netizen không thể tin được rằng anh đã 38 tuổi. Song Joong Ki quả xứng danh là mỹ nam không tuổi của màn ảnh Hàn Quốc.

Được biết, chú chó đáng yêu này dường như đã xuất hiện cùng Song Joong Ki trong nhiều khoảnh khắc.

Bộ phim truyền hình Netflix Vincenzo có sự tham gia của Song Joong Ki phát hành vào 2021 đã tạo nên cơn sốt và được khán giả trên toàn thế giới yêu thích. Thậm chí, phim được đánh giá có lượng người xem đông và mở rộng hơn cả “bom tấn” Hậu duệ mặt trời.

Nói về thành công này, Song Joong Ki cho biết: “Tôi luôn mong chờ về tỉ suất người xem và phản ứng của khán giả. Thành công của Hậu duệ mặt trời và Vincenzo thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi”. Nam diễn viên hiện đang ghi hình cho bộ phim truyền hình mới của JTBC Cậu út nhà tài phiệt (The Youngest Son of a Conglomerate).

Theo Nate

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