‘Idol đẹp hơn hoa’ – Jinwoo (WINNER) gây chú ý với thói quen bình dị, dù giàu có nhất nhì nhóm nhưng chỉ thích dùng túi giấy, túi nilon

Mới đây, Kang Seungyoon và Kim Jinwoo ( WINNER ) đã xuất hiện trong chương trình "National Receipt" với tư cách khách mời và cho thấy phong cách tiêu dùng đối lập giữa 2 người.

Ngược lại, Kim Jinwoo lại là người theo chủ nghĩa tối giản khi thường xuyên sử dụng túi giấy hoặc túi nilon thay vì túi xách như các thành viên khác. Trong ảnh chụp tại sân bay, có thể thấy đây là loại túi yêu thích của nam idol.

Cụ thể, Seungyoon cho biết mình là người theo chủ nghĩa tiêu thụ và luôn mua những thứ mình thích. Nam idol còn khoe rằng đã mua 1 chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn với giá hơn 6 triệu KRW (~112 triệu VND).

Seungyoon cũng tiết lộ:

"Hồi WINNER còn chưa debut, anh Jinwoo chuyên gia dùng túi giấy hoặc túi nilon ra sân bay đấy ạ. 3 thành viên bọn em đã phải hùn tiền vào để mua tặng anh ấy 1 chiếc túi hàng hiệu. Lúc đó anh ấy kiểu "Ỏ, cảm ơn mấy đứa nhiều nha" xong lại để ở nhà rồi dùng túi giấy tiếp".

Dù có thu nhập khủng nhất nhì trong nhóm, anh chàng Jinwoo vẫn luôn trung thành với các thể loại túi giấy và bao nilon. Không khó để tìm ra những khoảnh khắc anh chàng cầm trên tay các loại túi này.

Jinwoo sau đó đã lên tiếng giải thích rằng đây là thói quen của mình. Khi MC hỏi Jinwoo không có đòi hỏi gì về vật chất hay sao, nam idol trả lời rằng: "Chắc là không ạ".

Theo Star Today