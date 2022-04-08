‘Idol đẹp hơn hoa’ – Jinwoo (WINNER) gây chú ý với thói quen bình dị, dù giàu có nhất nhì nhóm nhưng chỉ thích dùng túi giấy, túi nilon

Sao quốc tế 08/04/2022 14:01

Thói quen giản dị này của Jinwoo đã thu hút sự chú ý của fan.

Mới đây, Kang Seungyoon và Kim Jinwoo (WINNER) đã xuất hiện trong chương trình "National Receipt" với tư cách khách mời và cho thấy phong cách tiêu dùng đối lập giữa 2 người.

‘Idol đẹp hơn hoa’ – Jinwoo (WINNER) gây chú ý với thói quen bình dị, dù giàu có nhất nhì nhóm nhưng chỉ thích dùng túi giấy, túi nilon - Ảnh 1

Cụ thể, Seungyoon cho biết mình là người theo chủ nghĩa tiêu thụ và luôn mua những thứ mình thích. Nam idol còn khoe rằng đã mua 1 chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn với giá hơn 6 triệu KRW (~112 triệu VND).

Ngược lại, Kim Jinwoo lại là người theo chủ nghĩa tối giản khi thường xuyên sử dụng túi giấy hoặc túi nilon thay vì túi xách như các thành viên khác. Trong ảnh chụp tại sân bay, có thể thấy đây là loại túi yêu thích của nam idol.

‘Idol đẹp hơn hoa’ – Jinwoo (WINNER) gây chú ý với thói quen bình dị, dù giàu có nhất nhì nhóm nhưng chỉ thích dùng túi giấy, túi nilon - Ảnh 2

Seungyoon cũng tiết lộ:

"Hồi WINNER còn chưa debut, anh Jinwoo chuyên gia dùng túi giấy hoặc túi nilon ra sân bay đấy ạ. 3 thành viên bọn em đã phải hùn tiền vào để mua tặng anh ấy 1 chiếc túi hàng hiệu. Lúc đó anh ấy kiểu "Ỏ, cảm ơn mấy đứa nhiều nha" xong lại để ở nhà rồi dùng túi giấy tiếp".

‘Idol đẹp hơn hoa’ – Jinwoo (WINNER) gây chú ý với thói quen bình dị, dù giàu có nhất nhì nhóm nhưng chỉ thích dùng túi giấy, túi nilon - Ảnh 3
‘Idol đẹp hơn hoa’ – Jinwoo (WINNER) gây chú ý với thói quen bình dị, dù giàu có nhất nhì nhóm nhưng chỉ thích dùng túi giấy, túi nilon - Ảnh 4
‘Idol đẹp hơn hoa’ – Jinwoo (WINNER) gây chú ý với thói quen bình dị, dù giàu có nhất nhì nhóm nhưng chỉ thích dùng túi giấy, túi nilon - Ảnh 5

Dù có thu nhập khủng nhất nhì trong nhóm, anh chàng Jinwoo vẫn luôn trung thành với các thể loại túi giấy và bao nilon. Không khó để tìm ra những khoảnh khắc anh chàng cầm trên tay các loại túi này.

‘Idol đẹp hơn hoa’ – Jinwoo (WINNER) gây chú ý với thói quen bình dị, dù giàu có nhất nhì nhóm nhưng chỉ thích dùng túi giấy, túi nilon - Ảnh 6

Jinwoo sau đó đã lên tiếng giải thích rằng đây là thói quen của mình. Khi MC hỏi Jinwoo không có đòi hỏi gì về vật chất hay sao, nam idol trả lời rằng: "Chắc là không ạ".

Theo Star Today

Động thái mới của Ahn Jae Hyun sau cuộc ly hôn ‘đầy thị phi’ với Goo Hye Sun, fan vui mừng vì anh chàng đã vui vẻ trở về cuộc sống thường ngày

Động thái mới của Ahn Jae Hyun sau cuộc ly hôn ‘đầy thị phi’ với Goo Hye Sun, fan vui mừng vì anh chàng đã vui vẻ trở về cuộc sống thường ngày

Đã 2 năm kể từ ngày ly hôn, Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun đều đã quay về với cuộc sống thường ngày và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bình dị.

Xem thêm
Từ khóa:   sao Hàn Quốc WINNER Kbiz

TIN LIÊN QUAN

Động thái mới của Ahn Jae Hyun sau cuộc ly hôn ‘đầy thị phi’ với Goo Hye Sun, fan vui mừng vì anh chàng đã vui vẻ trở về cuộc sống thường ngày

Động thái mới của Ahn Jae Hyun sau cuộc ly hôn ‘đầy thị phi’ với Goo Hye Sun, fan vui mừng vì anh chàng đã vui vẻ trở về cuộc sống thường ngày

Không còn đóng khung trong hình tượng ‘hoàng tử cưỡi bạch mã’, màn comeback của Lee Min Ho trong bộ phim Pachinko được truyền thông Hàn tung hô là ‘cú lột xác thành công nhất’

Không còn đóng khung trong hình tượng ‘hoàng tử cưỡi bạch mã’, màn comeback của Lee Min Ho trong bộ phim Pachinko được truyền thông Hàn tung hô là ‘cú lột xác thành công nhất’

‘Nữ thần thanh xuân’ Kim Tae Ri cùng nhan sắc bất biến khiến fan không ngừng 'xuýt xoa', hơn 31 tuổi xuân vẫn không khác gì học sinh cấp 3

‘Nữ thần thanh xuân’ Kim Tae Ri cùng nhan sắc bất biến khiến fan không ngừng 'xuýt xoa', hơn 31 tuổi xuân vẫn không khác gì học sinh cấp 3

Hậu thị phi bắt nạt thành viên cùng nhóm, ‘mỹ nhân sở hữu body đẹp nhất xứ Hàn’ Seolhyun tung loạt ảnh cá tính, khoe khéo đôi chân dài miên man

Hậu thị phi bắt nạt thành viên cùng nhóm, ‘mỹ nhân sở hữu body đẹp nhất xứ Hàn’ Seolhyun tung loạt ảnh cá tính, khoe khéo đôi chân dài miên man

Nam Joo Hyuk và Ahn Hyo Seop khiến diễn viên trẻ tài năng Lee Do Hyun ngưỡng mộ và không ngừng trầm trồ khen ngợi

Nam Joo Hyuk và Ahn Hyo Seop khiến diễn viên trẻ tài năng Lee Do Hyun ngưỡng mộ và không ngừng trầm trồ khen ngợi

'Nữ hoàng gợi cảm' HyunA cùng bạn trai kém tuổi tung ảnh cực tình tứ, cư dân mạng lại chỉ để ý đến chi tiết khác lạ này!

'Nữ hoàng gợi cảm' HyunA cùng bạn trai kém tuổi tung ảnh cực tình tứ, cư dân mạng lại chỉ để ý đến chi tiết khác lạ này!

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?