Tôi nghĩ đã đến lúc nói lời tạm biệt với tư cách là nghệ sĩ của SM rồi. Đây cũng sẽ là khởi đầu mới của tôi ở năm 30 tuổi, nhưng tôi vẫn sẽ luôn là Lay mỗi khi nào các thành viên EXO cần tôi, vẫn là một mảnh ghép tại Trung Quốc của đại gia đình chúng ta - Trương Nghệ Hưng.

"Cảm ơn tất cả mọi người suốt 10 năm qua. Cảm ơn những người anh em trong EXO và công ty cùng sự động viên giúp đỡ của mọi người. Cảm ơn những người đồng nghiệp tại SM đã nâng bước trên từng đoạn đường trưởng thành và tiếp bước cho thành tựu của tôi. Cảm ơn các bạn fan đã luôn yêu thương và ủng hộ tôi.

Thư viết tay của Lay bằng tiếng Hàn

Và thư viết bằng tiếng Anh Nhân dịp chia tay SM Entertainment, Lay đã phát hành ca khúc mới “酒 (JIU)”. Cái tên có nghĩa là “rượu” trong tiếng Trung Quốc, nhưng cũng được phát âm là 9 khiến nhiều fan hâm mộ cho là tượng trưng cho 9 thành viên EXO.

Việc Lay thông báo rời EXO và ra mắt bài hát mới ngay dịp kỉ niệm 10 năm của nhóm khiến rất nhiều fan cảm thấy phẫn nộ. Đây vốn dĩ là 1 ngày vui với nhóm và các EXO-L, nhưng tin tức Lay rời khỏi SM Entertainment đã chiếm trọn spotlight, khiến nhiều fan buồn bã. Netizen đã để lại rất nhiều bình luận chỉ trích nam idol. Trên các diễn đàn mạng xã hội, hầu hết các fan cho rằng anh đang cố vớt vát sự nổi tiếng của nhóm để PR bài hát mới của mình.

Lay (Trương Nghệ Hưng) sinh năm 1991. Anh ra mắt trong nhóm nhỏ EXO-M hoạt động tại thị trường Trung Quốc từ năm 2012. Kể từ năm 2015, Lay hoạt động solo tại thị trường Trung Quốc và ít khi tham dự các sự kiện nhóm.

Công ty SM Hàn Quốc vẫn chưa có phản hồi hay thông báo chính thức về việc này.

Trước đó, có nhiều tin đồn Lay sẽ rời nhóm nhưng anh đã phủ nhận.

Theo Ggilbo