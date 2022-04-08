Tài tử Gia đình là số một Choi Daniel cân nhắc tham gia dự án phim mới, nên duyên cùng mỹ nữ Hẹn hò chốn công sở Kim Se Jeong, liệu siêu phẩm mới có ra đời?

Sao quốc tế 08/04/2022 16:26

Sau Hẹn hò chốn công sở, đây là bộ phim tiếp theo của Kim Se Jeong được kì vọng sẽ lột tả được xã hội khắc nghiệt ở Hàn Quốc. Nam tài tử Gia đình là số một Choi Daniel đang cân nhắc tham gia bộ phim này.

Today's Webtoon là phiên bản làm lại của drama nổi tiếng 2016 Sleepeeer Hit của Nhật Bản. Bộ phim sẽ kể câu chuyện về một cựu vận động viên judo gia nhập bộ phận biên tập webtoon với tư cách là một nhân viên mới và đấu tranh để trở thành một biên tập viên webtoon thực thụ. Bộ phim cũng sẽ mô tả tính chất cạnh tranh của lĩnh vực này ở Hàn Quốc. 

Tài tử Gia đình là số một Choi Daniel cân nhắc tham gia dự án phim mới, nên duyên cùng mỹ nữ Hẹn hò chốn công sở Kim Se Jeong, liệu siêu phẩm mới có ra đời? - Ảnh 1
Bộ phim Sleepeeer Hit của Nhật Bản

Kim Se Jeong sẽ vào vai On Ma Eum, một cựu vận động viên judo phải từ bỏ môn thể thao này do chấn thương rách dây chằng mắt cá chân và bắt đầu nhận việc trong bộ phận biên tập webtoon, vượt qua những khó khăn và cạnh tranh gay gắt. Nhân vật On Ma Eum là biểu tượng của sự tích cực mặc dù phải vượt qua nhiều nghịch cảnh.

Tài tử Gia đình là số một Choi Daniel cân nhắc tham gia dự án phim mới, nên duyên cùng mỹ nữ Hẹn hò chốn công sở Kim Se Jeong, liệu siêu phẩm mới có ra đời? - Ảnh 2

Còn tài tử Choi Daniel đang cân nhắc vai chính Seok Ji Hyung, một phó tổng biên tập khó đoán với khuôn mặt khó hiểu, người trở thành người cố vấn đáng tin cậy cho On Ma Eum.

Tài tử Gia đình là số một Choi Daniel cân nhắc tham gia dự án phim mới, nên duyên cùng mỹ nữ Hẹn hò chốn công sở Kim Se Jeong, liệu siêu phẩm mới có ra đời? - Ảnh 3

Nếu Choi Daniel nhận vai, Today Webtoon sẽ đánh dấu bộ phim truyền hình đầu tiên của anh sau bốn năm: nam diễn viên lần cuối xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong loạt phim The Ghost Detective năm 2018.

Tài tử Gia đình là số một Choi Daniel cân nhắc tham gia dự án phim mới, nên duyên cùng mỹ nữ Hẹn hò chốn công sở Kim Se Jeong, liệu siêu phẩm mới có ra đời? - Ảnh 4

Choi Daniel là một diễn viên người Hàn Quốc. Anh được biết đến với vai diễn trong các bộ phim Gia đình là số một, Trung tâm mai mối, Vẻ đẹp trẻ thơ School 2013. Choi Daniel khởi nghiệp với nghề người mẫu.

Dự kiến bộ phim sẽ được phát sóng vào nửa cuối năm nay và do đài SBS thực hiện.

Theo Chosun

Từ khóa:   Kim Se Jeong Phim Hàn 2022 sao Hàn Quốc Choi Daniel

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