Tài tử Gia đình là số một Choi Daniel cân nhắc tham gia dự án phim mới, nên duyên cùng mỹ nữ Hẹn hò chốn công sở Kim Se Jeong, liệu siêu phẩm mới có ra đời?

Today's Webtoon là phiên bản làm lại của drama nổi tiếng 2016 Sleepeeer Hit của Nhật Bản. Bộ phim sẽ kể câu chuyện về một cựu vận động viên judo gia nhập bộ phận biên tập webtoon với tư cách là một nhân viên mới và đấu tranh để trở thành một biên tập viên webtoon thực thụ. Bộ phim cũng sẽ mô tả tính chất cạnh tranh của lĩnh vực này ở Hàn Quốc.

Bộ phim Sleepeeer Hit của Nhật Bản

Kim Se Jeong sẽ vào vai On Ma Eum, một cựu vận động viên judo phải từ bỏ môn thể thao này do chấn thương rách dây chằng mắt cá chân và bắt đầu nhận việc trong bộ phận biên tập webtoon, vượt qua những khó khăn và cạnh tranh gay gắt. Nhân vật On Ma Eum là biểu tượng của sự tích cực mặc dù phải vượt qua nhiều nghịch cảnh.