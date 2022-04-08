Song Ji Hyo xuất hiện với nhan sắc trẻ trung đến ngỡ ngàng, ai có ngờ cô nàng đã 40 tuổi

Sao quốc tế 08/04/2022 13:54

Không còn hình tượng tóc dài thục nữ quen thuộc, Song Ji Hyo đã có màn F5 phong cách từ trên xuống dưới, từ kiểu tóc cho đến phong cách thời trang. Mỗi khi xuất hiện, cô nàng đều khiến fan vô cùng ngạc nhiên vì quá trẻ trung, năng động.

Mới đây, Song Ji Hyo đã đăng một vài hình ảnh của mình trên lên tài khoản Instagram cá nhân. Nữ diễn viên khoe vẻ đẹp ngây thơ trong chiếc quần jean và áo phông trắng năng động.

Song Ji Hyo xuất hiện với nhan sắc trẻ trung đến ngỡ ngàng, ai có ngờ cô nàng đã 40 tuổi - Ảnh 1
Song Ji Hyo xuất hiện với nhan sắc trẻ trung đến ngỡ ngàng, ai có ngờ cô nàng đã 40 tuổi - Ảnh 2

Trong kiểu tóc cắt ngắn, vẻ đẹp ngây thơ và trẻ trung của cô nàng càng trở nên rạng rỡ. Đến cả cách tạo dáng khoe style của "mợ ngố" giờ cũng khác trước rất nhiều. Dáng vẻ khỏe khoắn trẻ trung nào có thua kém thiếu nữ đôi mươi nào.

Mới đây, trong tập Running Man phát sóng ngày 3/4, các thành viên đã hỏi Song Ji Hyo về những bức ảnh mới lạ, trẻ trung trên Instagram gần đây của cô: "Sao dạo này em lại đăng những tấm hình kiểu như thế? Ai chụp cho vậy?"

Song Ji Hyo thú nhận rằng: "Tại gần đây em bị mọi người kêu là bà cô nhiều quá. Em muốn thay đổi phong cách nên đang rất cố gắng đây này. Mọi người cằn nhằn nhiều lắm nên các staff phải giúp đỡ em, bảo em góc nào chụp đẹp, tạo dáng thế nào cho ngầu".

Song Ji Hyo xuất hiện với nhan sắc trẻ trung đến ngỡ ngàng, ai có ngờ cô nàng đã 40 tuổi - Ảnh 3

Trước đó, Song Ji Hyo đã gây sốt khi cắt tóc ngắn và thay đổi phong cách ăn mặc trẻ trung, cá tính hơn. Khi vừa thay đổi kiểu tóc, nhiều netizen đã than vãn rằng diện mạo này không phù hợp với Ji Hyo.

Song Ji Hyo xuất hiện với nhan sắc trẻ trung đến ngỡ ngàng, ai có ngờ cô nàng đã 40 tuổi - Ảnh 4

Tuy nhiên, với những shot hình trẻ trung, năng động cùng nhan sắc cực phẩm thế này, netizen đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.

Theo Dispatch

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Từ khóa:   sao Hàn Quốc Kbiz diễn viên Song Ji Hyo

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