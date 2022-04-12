7 ngôi sao Kpop thành công với ‘nghề tay trái’ và sở hữu nhiều thành tích nổi bật lấn lướt công việc idol

Sao quốc tế 12/04/2022 20:31

Đóng phim, người mẫu và MC các chương trình là công việc 'tay trái' thường thấy của hầu hết các idol, nhưng một số người lại chọn các công việc khác như kinh doanh, ăn uống. Dưới đây là 7 ngôi sao K-Pop với nghề phụ đặc biệt nhưng đạt được rất nhiều thành tích đáng nể.

Idol Kpop là một sự nghiệp đòi hỏi nhiều năm rèn luyện gian khổ và lâu dài để trau dồi giọng hát, kỹ năng vũ đạo trước khi được debut. Tuy nhiên, một số thần tượng lại phát triển thêm nghề tay trái song song với sự nghiệp idol và đạt được nhiều thành tựu.

Một số thần tượng nổi bật với nghề tay trái của mình như:

1. Suga (BTS) - Nhà sản xuất âm nhạc

Kỹ năng sản xuất âm nhạc của Suga đã được biết đến từ những ngày đầu là thành viên BTS.

7 ngôi sao Kpop thành công với ‘nghề tay trái’ và sở hữu nhiều thành tích nổi bật lấn lướt công việc idol - Ảnh 1

Khi sự nghiệp của nhóm tiến triển, anh chàng rapper bắt đầu sản xuất âm nhạc cho các nghệ sĩ khác ngoài những người bạn cùng công ty của mình và anh ấy đã giành được giải thưởng âm nhạc nhờ tài năng tuyệt vời của mình.

7 ngôi sao Kpop thành công với ‘nghề tay trái’ và sở hữu nhiều thành tích nổi bật lấn lướt công việc idol - Ảnh 2

Một số nghệ sĩ và ca khúc mà anh ấy đã làm nhà sản xuất là WineNghề tay trái đặc biệt của 7 ngôi sao K-Pop - BlogAnChoi. Đóng phim, người mẫu và MC các chương trình là công việc phụ thường thấy của hầu hết các idol, nhưng một số người đã chọn các công việc khác như kinh doa. Kỹ năng sản xuất âm nhạc của Suga đã được biết đến từ những ngày đầu là thành viên BTS. Khi sự nghiệp của nhóm tiến triển, anh chàng rapper bắt đầu sản xuất âm nhạc cho các nghệ sĩ khác ngoài những người bạn cùng công ty của mình và anh ấy đã giành được giải thưởng âm nhạc nhờ tài năng tuyệt vời của mình. Một số nghệ sĩ và ca khúc mà anh ấy đã làm nhà sản xuất là Wine của Suran, Eight của IU và Eternal Sunshine của Epik High. https://bloganchoi.com/nghe-tay-trai-dac-biet-cua-7-ngoi-sao-k-pop/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Nghề tay trái đặc biệt của 7 ngôi sao K-Pop - BlogAnChoi. Đóng phim, người mẫu và MC các chương trình là công việc phụ thường thấy của hầu hết các idol, nhưng một số người đã chọn các công việc khác như kinh doa. Kỹ năng sản xuất âm nhạc của Suga đã được biết đến từ những ngày đầu là thành viên BTS. Khi sự nghiệp của nhóm tiến triển, anh chàng rapper bắt đầu sản xuất âm nhạc cho các nghệ sĩ khác ngoài những người bạn cùng công ty của mình và anh ấy đã giành được giải thưởng âm nhạc nhờ tài năng tuyệt vời của mình. Một số nghệ sĩ và ca khúc mà anh ấy đã làm nhà sản xuất là Wine của Suran, Eight của IU và Eternal Sunshine của Epik High. https://bloganchoi.com/nghe-tay-trai-dac-biet-cua-7-ngoi-sao-k-pop/ của Suran, Eight của IU và Eternal Sunshine của Epik High. 

 

2. Sandara Park (2NE1) - Youtuber

Sandara Park đã làm rất nhiều nghề phụ trong suốt sự nghiệp của mình trong ngành giải trí, nhưng điều đó không ngăn cản cô ấy bổ sung thêm một nghề khác nữa vào “tủ đồ” tài năng của mình.

7 ngôi sao Kpop thành công với ‘nghề tay trái’ và sở hữu nhiều thành tích nổi bật lấn lướt công việc idol - Ảnh 5

Nữ thần tượng có một kênh YouTube được khá nhiều người tương tác, trong đó cô ấy đã làm lại 2NE1 TVNghề tay trái đặc biệt của 7 ngôi sao K-Pop - BlogAnChoi. Đóng phim, người mẫu và MC các chương trình là công việc phụ thường thấy của hầu hết các idol, nhưng một số người đã chọn các công việc khác như kinh doa. Sandara Park đã làm rất nhiều nghề phụ trong suốt sự nghiệp của mình trong ngành giải trí, nhưng điều đó không ngăn cản cô ấy bổ sung thêm một nghề khác nữa vào “tủ đồ” tài năng của mình. Nữ thần tượng có một kênh YouTube được khá nhiều người tương tác, trong đó cô ấy đã làm lại 2NE1 TV thành Dara TV để chia sẻ những khoảnh khắc hàng ngày trong cuộc sống của mình, cả cá nhân và nghề nghiệp. https://bloganchoi.com/nghe-tay-trai-dac-biet-cua-7-ngoi-sao-k-pop/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Nghề tay trái đặc biệt của 7 ngôi sao K-Pop - BlogAnChoi. Đóng phim, người mẫu và MC các chương trình là công việc phụ thường thấy của hầu hết các idol, nhưng một số người đã chọn các công việc khác như kinh doa. Sandara Park đã làm rất nhiều nghề phụ trong suốt sự nghiệp của mình trong ngành giải trí, nhưng điều đó không ngăn cản cô ấy bổ sung thêm một nghề khác nữa vào “tủ đồ” tài năng của mình. Nữ thần tượng có một kênh YouTube được khá nhiều người tương tác, trong đó cô ấy đã làm lại 2NE1 TV thành Dara TV để chia sẻ những khoảnh khắc hàng ngày trong cuộc sống của mình, cả cá nhân và nghề nghiệp. https://bloganchoi.com/nghe-tay-trai-dac-biet-cua-7-ngoi-sao-k-pop/ thành Dara TV để chia sẻ những khoảnh khắc hàng ngày trong cuộc sống của mình, cả cá nhân và nghề nghiệp.

7 ngôi sao Kpop thành công với ‘nghề tay trái’ và sở hữu nhiều thành tích nổi bật lấn lướt công việc idol - Ảnh 8

 

3. Zico - Giám đốc điều hành

Điều tuyệt vời nhất khi trở thành một thần tượng lâu năm là họ có thể tận dụng kinh nghiệm của mình để thành lập công ty riêng. Zico chắc chắn đã học hỏi được rất nhiều điều và đã trở thành giám đốc điều hành của công ty KOZ Entertainment kể từ năm 2019, nơi anh ấy sẽ tập trung vào sự nghiệp của riêng mình và quản lý các nghệ sĩ khác.

7 ngôi sao Kpop thành công với ‘nghề tay trái’ và sở hữu nhiều thành tích nổi bật lấn lướt công việc idol - Ảnh 9
7 ngôi sao Kpop thành công với ‘nghề tay trái’ và sở hữu nhiều thành tích nổi bật lấn lướt công việc idol - Ảnh 10

Dvwn (Dawn) là nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng với công ty quản lý của Zico.

 

4. Tablo (Epik High) - Nhà văn

Tablo là một trong những nhạc sĩ tài năng ở cả Hàn Quốc và quốc tế. Tài năng của anh ấy mở rộng ra cả việc viết sách. Anh đã xuất bản nhiều cuốn sách bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh. Cuốn sách đầu tiên của anh ấy có tên là Pieces of YouNghề tay trái đặc biệt của 7 ngôi sao K-Pop - BlogAnChoi. Đóng phim, người mẫu và MC các chương trình là công việc phụ thường thấy của hầu hết các idol, nhưng một số người đã chọn các công việc khác như kinh doa. Tablo là một trong những nhạc sĩ tài năng ở cả Hàn Quốc và quốc tế. Tài năng của anh ấy mở rộng ra cả việc viết sách. Anh đã xuất bản không chỉ một mà là hai cuốn sách bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh. Được xuất bản vào năm 2008, cuốn sách đầu tiên của anh ấy có tên là Pieces of You và bao gồm một tuyển tập truyện ngắn. 8 năm sau, BloNote được xuất bản, có chứa một số trích dẫn đáng nhớ nhất của Tablo từ Tablo’s Dreaming Radio, chương trình radio của anh ấy. https://bloganchoi.com/nghe-tay-trai-dac-biet-cua-7-ngoi-sao-k-pop/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Nghề tay trái đặc biệt của 7 ngôi sao K-Pop - BlogAnChoi. Đóng phim, người mẫu và MC các chương trình là công việc phụ thường thấy của hầu hết các idol, nhưng một số người đã chọn các công việc khác như kinh doa. Tablo là một trong những nhạc sĩ tài năng ở cả Hàn Quốc và quốc tế. Tài năng của anh ấy mở rộng ra cả việc viết sách. Anh đã xuất bản không chỉ một mà là hai cuốn sách bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh. Được xuất bản vào năm 2008, cuốn sách đầu tiên của anh ấy có tên là Pieces of You và bao gồm một tuyển tập truyện ngắn. 8 năm sau, BloNote được xuất bản, có chứa một số trích dẫn đáng nhớ nhất của Tablo từ Tablo’s Dreaming Radio, chương trình radio của anh ấy. https://bloganchoi.com/nghe-tay-trai-dac-biet-cua-7-ngoi-sao-k-pop/, được xuất bản vào năm 2008 và bao gồm một tuyển tập truyện ngắn.

7 ngôi sao Kpop thành công với ‘nghề tay trái’ và sở hữu nhiều thành tích nổi bật lấn lướt công việc idol - Ảnh 13

8 năm sau, BloNote được xuất bản, có chứa một số trích dẫn đáng nhớ nhất của Tablo từ Tablo’s Dreaming Radio - chương trình radio của anh ấy.

 

5. Eric Nam - Podcaster

Podcast là những tệp âm thanh kỹ thuật số có sẵn trên internet, người dùng hoàn toàn có thể nghe và tải về trên nhiều thiết bị khác nhau (có kết nối internet) như: điện thoại, máy tính bảng, laptop… Podcast hiện đang được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi những lợi ích mà nó mang lại. 

7 ngôi sao Kpop thành công với ‘nghề tay trái’ và sở hữu nhiều thành tích nổi bật lấn lướt công việc idol - Ảnh 14

Eric Nam là một chàng trai đa tài và anh ấy không ngại chia sẻ điều đó với fan của mình. Trong podcast Daebak ShowNghề tay trái đặc biệt của 7 ngôi sao K-Pop - BlogAnChoi. Đóng phim, người mẫu và MC các chương trình là công việc phụ thường thấy của hầu hết các idol, nhưng một số người đã chọn các công việc khác như kinh doa. Eric Nam là một chàng trai đa tài và anh ấy không ngại chia sẻ điều đó với fan của mình. Trong podcast Daebak Show, anh ấy chia sẻ kiến ​​thức của mình về ngành công nghiệp K-Pop và tôn vinh âm nhạc cũng như lịch sử đằng sau nó. Không cần phải nói, chương trình đã đạt thành công lớn. Nếu bạn chưa từng nghe về chương trình này trước đây thì hãy tìm hiểu ngay!. https://bloganchoi.com/nghe-tay-trai-dac-biet-cua-7-ngoi-sao-k-pop/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Nghề tay trái đặc biệt của 7 ngôi sao K-Pop - BlogAnChoi. Đóng phim, người mẫu và MC các chương trình là công việc phụ thường thấy của hầu hết các idol, nhưng một số người đã chọn các công việc khác như kinh doa. Eric Nam là một chàng trai đa tài và anh ấy không ngại chia sẻ điều đó với fan của mình. Trong podcast Daebak Show, anh ấy chia sẻ kiến ​​thức của mình về ngành công nghiệp K-Pop và tôn vinh âm nhạc cũng như lịch sử đằng sau nó. Không cần phải nói, chương trình đã đạt thành công lớn. Nếu bạn chưa từng nghe về chương trình này trước đây thì hãy tìm hiểu ngay!. https://bloganchoi.com/nghe-tay-trai-dac-biet-cua-7-ngoi-sao-k-pop/, anh ấy chia sẻ kiến ​​thức của mình về ngành công nghiệp K-Pop và tôn vinh âm nhạc cũng như lịch sử đằng sau nó. Không cần phải nói, chương trình đã đạt thành công lớn.

Nếu bạn chưa từng nghe về chương trình này trước đây thì hãy tìm hiểu ngay!

 

6. Jessi - Người dẫn chương trình

Jessi luôn được biết đến với sự tự nhiên, chân thật và cool ngầu, tạo nên công thức hoàn hảo cho một chương trình talk show giải trí.

7 ngôi sao Kpop thành công với ‘nghề tay trái’ và sở hữu nhiều thành tích nổi bật lấn lướt công việc idol - Ảnh 17

Khán giả cũng cảm thấy thích thú khi xem thái độ của Jessi thay đổi theo từng khách mời nổi tiếng được mời đến mỗi tập của chương trình. Một điều chắc chắn là luôn có tiếng cười!

 

7. Fei (Miss A) - Đầu bếp

Đối với một số thần tượng, tài năng của họ vượt ra khỏi ngành giải trí để vào bếp. Ví dụ như Fei, kỹ năng nấu nướng đáng kinh ngạc đã giúp cô ấy tham gia nhiều chương trình nấu ăn.

7 ngôi sao Kpop thành công với ‘nghề tay trái’ và sở hữu nhiều thành tích nổi bật lấn lướt công việc idol - Ảnh 18
7 ngôi sao Kpop thành công với ‘nghề tay trái’ và sở hữu nhiều thành tích nổi bật lấn lướt công việc idol - Ảnh 19

Cô nàng xếp vị trí á quân trong Master Chef Korea CelebrityNghề tay trái đặc biệt của 7 ngôi sao K-Pop - BlogAnChoi. Đóng phim, người mẫu và MC các chương trình là công việc phụ thường thấy của hầu hết các idol, nhưng một số người đã chọn các công việc khác như kinh doa. Đối với một số thần tượng, tài năng của họ vượt ra khỏi ngành giải trí để vào bếp. Ví dụ như Fei, kỹ năng nấu nướng đáng kinh ngạc đã giúp cô ấy tham gia nhiều chương trình nấu ăn. Cô nàng xếp vị trí á quân trong Master Chef Korea Celebrity và Cook King Korea lần lượt vào năm 2013 và 2014. https://bloganchoi.com/nghe-tay-trai-dac-biet-cua-7-ngoi-sao-k-pop/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Nghề tay trái đặc biệt của 7 ngôi sao K-Pop - BlogAnChoi. Đóng phim, người mẫu và MC các chương trình là công việc phụ thường thấy của hầu hết các idol, nhưng một số người đã chọn các công việc khác như kinh doa. Đối với một số thần tượng, tài năng của họ vượt ra khỏi ngành giải trí để vào bếp. Ví dụ như Fei, kỹ năng nấu nướng đáng kinh ngạc đã giúp cô ấy tham gia nhiều chương trình nấu ăn. Cô nàng xếp vị trí á quân trong Master Chef Korea Celebrity và Cook King Korea lần lượt vào năm 2013 và 2014. https://bloganchoi.com/nghe-tay-trai-dac-biet-cua-7-ngoi-sao-k-pop/Cook King Korea lần lượt vào năm 2013 và 2014.

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Từ khóa:   sao châu á sao Hàn Quốc BTS

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