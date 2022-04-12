Mỹ nhân ‘Bản tình ca mùa đông’ Choi Ji Woo xuất hiện như ‘nàng tiên giáng thế’, chứng minh đẳng cấp nữ thần dù đã U50

Trong phim, Lee Sung Kyung đảm nhận vai Oh Han Byul, trưởng nhóm PR tại Star Force Entertainment. Còn Lee Young Dae vào vai Gong Tae Sung, ngôi sao hàng đầu của công ty. Anh là kẻ thù 'không đội trời chung' với Han Byul và là một tên chuyên gây rối.

Shooting Star là bộ phim mới của tvN kể về những người làm công việc hậu trường trong ngành giải trí , người luôn phải dọn dẹp đống lộn xộn mà các ngôi sao đã tạo ra. Phim mô tả nhiều câu chuyện thực tế của những người đứng sau ánh đèn sân khấu, đã đổ máu mồ hôi và nước mắt để giúp người nổi tiếng toả sáng.

Dàn diễn viên phụ bao gồm những cái tên khá mới như Lee Si Woo, Shin Hyun Seung, Jin Ho Eun, Lee Seung Hyub,... hứa hẹn sẽ đem lại những màu sắc tươi trẻ cho bộ phim có chủ đề mới lạ này.

Ngay từ thời gian phim bắt đầu bấm máy cho những tập đầu tiên, sức hút vai nữ chính của bộ phim là "tiên nữ cử tạ" Lee Sung Kyung và mỹ nam sánh đôi cùng cô nàng - chàng "Penthouse" Kim Young Dae, là không hề nhỏ. Sau hàng loạt các bộ phim đình đám càn quét màn ảnh thời gian gần đây, hai tên tuổi với sự kết hợp ăn ý trong bộ phim này chắc hẳn sẽ tạo nên một bộ phim đặc sắc cả về nội dung lẫn diễn xuất.

Bộ phim còn gây chú ý khi vừa tung ra hình ảnh của nữ diễn viên hàng đầu Choi Ji Woo. Được biết, cô sẽ tham gia bộ phim với vai trò làm diễn viên khách mời. Dù chỉ tung ra vỏn vẹn 2 bức ảnh ghi lại cảnh Si Woo bước xuống thảm đỏ nhưng có thể cảm nhận được vẻ ngoài tuyệt đẹp của cô dù đã qua nhiều năm. Với dáng đi thanh thoát và nụ cười rạng rỡ, Eun Si Woo thu hút tất cả sự chú ý của truyền thông cũng như những người hâm mộ.

Chiếc váy thanh tao, làn da trắng như ngọc, dáng người mảnh mai cũng như nhan sắc tuyệt trần của nữ diễn viên khiến khán giả không ngừng xao xuyến.

Được biết, nhân vật Eun Si Woo (do Choi Ji Woo thủ vai) là một nữ diễn viên hàng đầu được cả nước yêu mến trong những năm 1990. Cô được gọi là 'nữ diễn viên huyền thoại', người Hàn Quốc đầu tiên giành được giải Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim danh giá tại Pháp. Trong quá khứ, Eun Si Woo đã đột ngột sang Pháp sau khi từ giã làng giải trí. Cô được cho là sẽ mang đến những vấn đề nóng cho làng giải trí khi trở về Hàn Quốc.

Trong khi đó, phía ekip phim Shooting Star cho biết: “Tôi nghĩ rằng Choi Ji Woo là diễn viên duy nhất có vẻ đẹp bất biến như ma cà rồng và khí chất ngôi sao hàng đầu phù hợp với nhân vật của Eun Si Woo. Tôi thực sự biết ơn nữ diễn viên Choi Ji Woo đã sẵn lòng xuất hiện mặc dù thời lượng quay phim rất ít ỏi. Mong các bạn sẽ đón nhận và ủng hộ bộ phim."

Mỹ nhân Bản Tình Ca Mùa Đông - Choi Ji Woo là một trường hợp đặc biệt của showbiz Hàn khi dù đã kết hôn và gần như ở ẩn nhưng mọi danh tiếng chưa bao giờ giảm sút. Cô chỉ cần xuất hiện với vai trò cameo trên phim, hay với vài bức ảnh trên MXH cũng có thể gây sốt.

Phim dự kiến được ra mắt trên đài tvN vào ngày 22 tháng 4 năm 2022 và sẽ phát sóng vào lúc 22 giờ 40 phút các ngày thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần.

Theo DongA Ilbo