Tranh cãi xung quanh việc mỹ nhân Son Na Eun rời nhóm Apink ngay kỉ niệm 11 năm debut, người trong cuộc nói gì?

Sao quốc tế 09/04/2022 20:54

Theo truyền thông Hàn Quốc, Son Na Eun đã đưa ra quyết định rời Apink trước dịp kỷ niệm 11 năm của nhóm.

Người trong cuộc tin rằng quyết định này là do cô không thể thực hiện cả hai hoạt động thần tượng và diễn xuất.

Tranh cãi xung quanh việc mỹ nhân Son Na Eun rời nhóm Apink ngay kỉ niệm 11 năm debut, người trong cuộc nói gì? - Ảnh 1

“Son Naeun đã quyết định rằng mình không thể tham gia vào các hoạt động của Apink nữa vì xung đột lịch trình.”

Tin tức cũng nói rằng sau các cuộc thảo luận được tổ chức giữa IST Entertainment, YG Entertainment, các thành viên Apink và Son Naeun, một thỏa thuận đã được đưa ra để Son Naeun kết thúc các hoạt động với Apink. Mặc dù cô sẽ đi trên con đường riêng nhưng tất cả các bên đều ủng hộ nhau trong những nỗ lực tương lai.

Tranh cãi xung quanh việc mỹ nhân Son Na Eun rời nhóm Apink ngay kỉ niệm 11 năm debut, người trong cuộc nói gì? - Ảnh 2

Về vấn đề này, IST Entertainment thông báo sau thời gian dài thảo luận và cân nhắc, Son Naeun sẽ rời Apink. Nhóm sẽ quảng bá với 5 thành viên bắt đầu từ ngày kỷ niệm 11 năm debut (19/4).

Tranh cãi xung quanh việc mỹ nhân Son Na Eun rời nhóm Apink ngay kỉ niệm 11 năm debut, người trong cuộc nói gì? - Ảnh 3

Cô nàng Na Eun cũng đã viết tâm thư để thông báo việc mình rời khỏi nhóm. Nguyên văn lá thư như sau:

“Xin chào các bạn, mình là Son Naeun. Mình đã suy nghĩ rất lâu không biết phải truyền tải câu chuyện này như thế nào. Và giờ đây khi đặt bút viết những dòng này, mình vẫn đang rất lo lắng.

Mình đã quyết định rời Apink mà mình đã gắn bó suốt 11 năm qua.

Vì Apink giống như một gia đình đã ở bên nhau quá lâu, nên mình đã mất rất nhiều thời gian suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định này. Đó là một quyết định không hề dễ dàng gì. Nhưng từ bây giờ, mình cũng sẽ trở thành một Panda khác cổ vũ cho Apink.

Các thành viên, chị Chorong, chị Bomi, chị Eunji, Namjoo, Hayoung... Tất cả những người đã giúp đỡ Apink từ khi debut cho đến ngày hôm nay, bao gồm cả staff tại IST. Cảm ơn mọi người đã làm việc chăm chỉ. Và hơn hết là cảm ơn những Panda quý giá. Có cơ hội được xem lại tất cả những kỉ niệm và những bức ảnh chúng mình chụp cùng nhau, mình không thể diễn tả hết cảm xúc bằng lời. Đó là những thứ đã khiến cho độ tuổi thiếu niên và đôi mươi của mình tỏa sáng nhất.

Gửi đến tất cả những người đã dành cho mình khoảng thời gian hạnh phúc, mình muốn chân thành cảm ơn tất cả các bạn.

Mình sẽ ghi nhớ trong tim mà không thẹn với lòng về cái tên Son Naeun của Apink. Mình sẽ cố gắng thể hiện hình ảnh tốt đẹp hơn để báo đáp lại tình cảm của các bạn.

Mình hy vọng các bạn hãy yêu mến Apink thật nhiều nhé. Mình cũng sẽ ủng hộ Apink từ tận đáy lòng.

Mình là Son Naeun của Apink! Cảm ơn các bạn.”

Việc Na Eun rời khỏi Apink ngay kỉ niệm 11 năm debut của nhóm đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Fan cho rằng cô nàng không còn muốn gắn bó với nhóm nữa nên mới rời đi. Cũng có bình luận cho rằng mảng diễn xuất của cô nàng còn quá yếu và Na Eun hợp với làm idol hơn làm diễn viên.

Tranh cãi xung quanh việc mỹ nhân Son Na Eun rời nhóm Apink ngay kỉ niệm 11 năm debut, người trong cuộc nói gì? - Ảnh 4

Theo DongA Ilbo

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Từ khóa:   Apink sao Hàn Quốc Kbiz

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