Phạm Băng Băng kết thúc quay phim tại Hàn Quốc, nhan sắc kiều diễm khiến khán giả không ngừng ‘xuýt xoa’

Sao quốc tế 12/04/2022 17:17

Phạm Băng Băng mới đây đã đăng lên tài khoản MXH cá nhân một bức ảnh của mình và thông báo việc bản thân mới vừa kết thúc quay phim tại Hàn Quốc.

Trong ảnh, Phạm Băng Băng diện một chiếc áo phao màu trắng của thương hiệu Hàn Quốc. Vết sẹo trên trán cô nàng gây chú ý. Có vẻ đây là vết sẹo được tạo ra bởi trang điểm trong quá trình quay phim.

Phạm Băng Băng kết thúc quay phim tại Hàn Quốc, nhan sắc kiều diễm khiến khán giả không ngừng ‘xuýt xoa’ - Ảnh 1

Nữ diễn viên còn thổ lộ, “Vẻ đẹp của bình minh đến từ bóng tối sâu thẳm nhất. Mọi người đều có một khoảng thời gian khó khăn. Bạn phải chấp nhận ngày mai. Tôi đã mạnh mẽ tiến về phía trước với ước mơ của mình. Còn bạn, bạn thế nào rồi?”.

Vào tháng 2, Phạm Băng Băng đã thông báo tin tức về việc sẽ xuất hiện với tư cách khách mời trong bộ phim truyền hình Insider của đài JTBC, dự kiến ​​phát sóng vào nửa đầu năm 2022. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của Phạm Băng Băng trong một bộ phim truyền hình Hàn Quốc. JTBC cho biết, "Phạm Băng Băng đã quay xong và chúng tôi mong các bạn thông cảm vì rất khó để đưa ra các chi tiết cụ thể như mô tả nhân vật do sự phát triển của bộ phim." 

Phạm Băng Băng đã bí mật đến thăm Hàn Quốc vào đầu năm nay. Dù chưa chính thức lên tiếng sẽ diễn vai gì trong tác phẩm Insider, nhưng một vài bức ảnh mới đây tại trường quay của Phạm Băng Băng tại xứ sở kim chi đã được ghi lại. 

Phạm Băng Băng kết thúc quay phim tại Hàn Quốc, nhan sắc kiều diễm khiến khán giả không ngừng ‘xuýt xoa’ - Ảnh 2
Phạm Băng Băng kết thúc quay phim tại Hàn Quốc, nhan sắc kiều diễm khiến khán giả không ngừng ‘xuýt xoa’ - Ảnh 3
Phạm Băng Băng kết thúc quay phim tại Hàn Quốc, nhan sắc kiều diễm khiến khán giả không ngừng ‘xuýt xoa’ - Ảnh 4

Bộ phim truyền hình mới của JTBC Insider do Moon Man Se viết kịch bản, Min Yeon Hong đạo diễn. Sau loạt ồn ào trốn thuế năm 2018, Insider là một trong những tác phẩm hiếm hoi đánh dấu sự trở lại của nữ minh tinh Hoa ngữ.

Theo DongA Ilbo

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