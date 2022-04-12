Không hổ danh ‘mỹ nhân đắt show’ nhất nhì tại Hàn Quốc, Song Hye Kyo vừa hợp tác cùng hãng thời trang mới liền bán sạch hàng trong 1 ngày

Sao quốc tế 12/04/2022 18:00

Mới đây, hãng thời trang MICHAA tại Hàn Quốc đã hợp tác cùng nàng thơ Song Hye Kyo tung ra bộ sưu tập mới. Đáng nói, các sản phẩm vừa lên kệ đã được bán sạch chỉ trong vòng một ngày.

Thương hiệu MICHAA cho biết, "Hầu hết các sản phẩm mà Song Hye Kyo mặc vào thời điểm mở màn chiến dịch 22SS đều đã được bán hết. Một số sản phẩm đã được sắp xếp lại để tái sản xuất. Các sản phẩm trong bộ sưu tập được Song Hye Kyo quảng bá có doanh số cao bất thường trong danh mục quần áo phụ nữ của công ty chúng tôi."

Không hổ danh ‘mỹ nhân đắt show’ nhất nhì tại Hàn Quốc, Song Hye Kyo vừa hợp tác cùng hãng thời trang mới liền bán sạch hàng trong 1 ngày - Ảnh 1
Không hổ danh ‘mỹ nhân đắt show’ nhất nhì tại Hàn Quốc, Song Hye Kyo vừa hợp tác cùng hãng thời trang mới liền bán sạch hàng trong 1 ngày - Ảnh 2

Loạt sản phẩm lần này đến từ hương hiệu MICHAA nhấn mạnh vẻ đẹp và sự sang trọng của phụ nữ. Nữ diễn viên Song Hye Kyo như một nàng thơ, đã xuất sắc thể hiện những chi tiết tinh tế với phong thái trang nhã, hoàn toàn phù hợp với tiêu chí mà hãng MICHAA muốn hướng đến. 

Không hổ danh ‘mỹ nhân đắt show’ nhất nhì tại Hàn Quốc, Song Hye Kyo vừa hợp tác cùng hãng thời trang mới liền bán sạch hàng trong 1 ngày - Ảnh 3

Trang phục của cô theo style công sở, kín đáo, nhã nhặn mà cũng không kém phần sang chảnh, thu hút.

Đại diện thương hiệu cho biết thêm: "Các yêu cầu đặt trước đang đổ về và một số sản phẩm đặt trước đã được bán hết ngay cả dù chưa ra mắt."

Không hổ danh ‘mỹ nhân đắt show’ nhất nhì tại Hàn Quốc, Song Hye Kyo vừa hợp tác cùng hãng thời trang mới liền bán sạch hàng trong 1 ngày - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Được biết, Song Hye Kyo đang tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình mới The Glory của 'biên kịch vàng' Kim Eun Sook.

Theo KtNews

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Từ khóa:   sao châu Á sao Hàn Quốc Song Hye Kyo

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