Lần tái xuất này của Yoon Shi Yoon tuy không thành công trên thị trường quốc tế nhưng lại giúp anh khẳng định vị thế của một tên tuổi chuyên làm nên những tác phẩm có rating ổn áp.

Gia nhập vào đường đua phim Hàn tháng 4, It's Beautiful Now tuy không phải tựa phim đình đám ở thị trường quốc tế nhưng lại ghi nhận con số rating cực kỳ ấn tượng ở quê nhà Hàn Quốc. Do chiếu trên khung giờ cuối tuần vốn nắm rating cực cao của đài KBS2, phim mở màn với con số cao chạm nóc là 24,5%. Hiện tại sau 4 tập phim, con số đã lên tới 25,3%. It's Beautiful Now không khai thác đề tài đao to búa lớn gì, thậm chí còn là những câu chuyện rất bình thường, đúng phong cách Gia Đình Là Số 1 năm nào. Có lẽ chính bởi điều này mà phim thu hút khán giả truyền hình, với các đối tượng khán giả chủ yếu là người trung niên, các gia đình quây quần bên nhau vào dịp cuối tuần.

Phim xoay quanh gia đình nhà ông Lee Kyung Cheol với 3 cậu cháu trai ở độ tuổi 27 - 36 - 39 đều ghét bỏ cuộc sống hôn nhân nên không một ai có ý định kết hôn. Chính vì điều này, ông Lee đã tuyên bố sẽ tặng một căn nhà cho cháu trai nào kết hôn trong vòng 6 tháng tới. Cốt truyện đơn giản, It's Beautiful Now đề cập đến những vấn đề gần gũi nhất với các gia đình Hàn Quốc khi người trẻ mải kiếm sống mà bỏ bê chuyện gia đình trong khi người lớn tuổi thì luôn muốn con cháu yên bề gia thất. Gây ấn tượng mạnh mẽ nhất trong It's Beautiful Now phải kể đến sự xuất hiện của "trai đẹp Gia Đình Là Số 1" - Yoon Shi Yoon, cũng là nam chính của phim. Trong phim, anh vào vai Lee Hyun Jae, một trong ba anh em nhà họ Lee, người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, không bận tâm đến việc hẹn hò. Là một luật sư chuyên xử lý các vụ ly hôn, cuộc đời bận rộn và nhàm chán của anh thay đổi khi gặp gỡ một khách hàng nữ đang có nhu cầu ly hôn chồng mình - Hyun Mi Rae (Bae Da Bin).

Nhìn những hình ảnh hiện tại của Yoon Shi Yoon ở It's Beautiful Now so với thời Gia Đình Là Số 1 có thể thấy anh chàng không khác nhiều dù đã 13 năm trôi qua. Ngoài việc có chút tăng cân, làn da ngăm đen cho phù hợp tạo hình nhân vật thì Yoon Shi Yoon vẫn đúng chuẩn cậu trai si tình năm nào. Bên cạnh anh, dàn diễn viên còn lại tuy không quá đình đám nhưng đều là những cái tên bảo chứng về chất lượng diễn xuất. Nhờ điều này mà phim được khán giả Hàn đánh giá rất cao khi mang đến sự thoải mái, dễ chịu cho người xem. Theo Hankook Ilbo

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