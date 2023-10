Gia nhập vào đường đua phim Hàn tháng 4, It's Beautiful Now tuy không phải tựa phim đình đám ở thị trường quốc tế nhưng lại ghi nhận con số rating cực kỳ ấn tượng ở quê nhà Hàn Quốc. Do chiếu trên khung giờ cuối tuần vốn nắm rating cực cao của đài KBS2, phim mở màn với con số cao chạm nóc là 24,5%. Hiện tại sau 4 tập phim, con số đã lên tới 25,3%.

It's Beautiful Now không khai thác đề tài đao to búa lớn gì, thậm chí còn là những câu chuyện rất bình thường, đúng phong cách Gia Đình Là Số 1 năm nào. Có lẽ chính bởi điều này mà phim thu hút khán giả truyền hình, với các đối tượng khán giả chủ yếu là người trung niên, các gia đình quây quần bên nhau vào dịp cuối tuần.