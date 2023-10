Jessi chia sẻ: “Tôi đã nhận kết quả dương tính với COVID-19. Dù đã khỏi bệnh từ lâu, nhưng hậu COVID-19, thể lực của tôi trở nên vô cùng kém khiến tôi làm gì cũng thấy khó khăn".

"Tôi có thể làm được, nhưng khó hơn xưa rất nhiều. Tôi cũng đang uống vitamin để hồi phục", cô nàng nói thêm.

Dự kiến, đĩa đơn Zoom của Jessi sẽ được phát hành vào chiều 13/4.

Jessi, tên thật là Jessica Ho, sinh năm 1988. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, cô cũng tích cực xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ. Một số ca khúc tiêu biểu của nữ rapper gồm What Type Of X, Nunu Nana, Who Dat B...

Theo Star Today