Nữ ca sĩ sexy bậc nhất Hàn Quốc Jessi thú nhận rằng thể lực của cô đã giảm đi rất nhiều sau khi mắc phải COVID-19.

Vào chiều ngày 13/4 (giờ Hàn Quốc), một buổi họp báo đã được tổ chức để kỷ niệm việc phát hành đĩa đơn nhạc số Zoom của Jessi. Trong buổi họp báo, Jessi cho biết: “Tôi thực sự bận rộn với các chương trình tạp kỹ và quay quảng cáo nên không có thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị kĩ càng cho sự trở lại này".

Jessi tiếp tục: "Lần này tôi không có nhiều thời gian để tập luyện. Nhưng tôi là một người khá cầu toàn, vì vậy tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình." "Điều khó khăn nhất trong quá trình này là thiếu thể lực và thời gian", Jessi nói: "Khó nhất là phần thể chất, và tôi thực sự không có nhiều thời gian trong thời gian này. Tôi làm việc hàng ngày và hầu như không thể ngủ được".

Jessi chia sẻ: “Tôi đã nhận kết quả dương tính với COVID-19. Dù đã khỏi bệnh từ lâu, nhưng hậu COVID-19, thể lực của tôi trở nên vô cùng kém khiến tôi làm gì cũng thấy khó khăn". "Tôi có thể làm được, nhưng khó hơn xưa rất nhiều. Tôi cũng đang uống vitamin để hồi phục", cô nàng nói thêm. Dự kiến, đĩa đơn Zoom của Jessi sẽ được phát hành vào chiều 13/4. Jessi, tên thật là Jessica Ho, sinh năm 1988. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, cô cũng tích cực xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ. Một số ca khúc tiêu biểu của nữ rapper gồm What Type Of X, Nunu Nana, Who Dat B... Theo Star Today

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