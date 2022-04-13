‘Nữ hoàng sexy’ Jessi hậu COVID-19: Đã khỏi bệnh từ lâu nhưng thể lực sa sút, gặp nhiều khó khăn

Sao quốc tế 13/04/2022 16:32

Nữ ca sĩ sexy bậc nhất Hàn Quốc Jessi thú nhận rằng thể lực của cô đã giảm đi rất nhiều sau khi mắc phải COVID-19.

Vào chiều ngày 13/4 (giờ Hàn Quốc), một buổi họp báo đã được tổ chức để kỷ niệm việc phát hành đĩa đơn nhạc số Zoom của Jessi.

‘Nữ hoàng sexy’ Jessi hậu COVID-19: Đã khỏi bệnh từ lâu nhưng thể lực sa sút, gặp nhiều khó khăn - Ảnh 1

Trong buổi họp báo, Jessi cho biết: “Tôi thực sự bận rộn với các chương trình tạp kỹ và quay quảng cáo nên không có thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị kĩ càng cho sự trở lại này".

Jessi tiếp tục: "Lần này tôi không có nhiều thời gian để tập luyện. Nhưng tôi là một người khá cầu toàn, vì vậy tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình."

‘Nữ hoàng sexy’ Jessi hậu COVID-19: Đã khỏi bệnh từ lâu nhưng thể lực sa sút, gặp nhiều khó khăn - Ảnh 2

"Điều khó khăn nhất trong quá trình này là thiếu thể lực và thời gian", Jessi nói: "Khó nhất là phần thể chất, và tôi thực sự không có nhiều thời gian trong thời gian này. Tôi làm việc hàng ngày và hầu như không thể ngủ được".

‘Nữ hoàng sexy’ Jessi hậu COVID-19: Đã khỏi bệnh từ lâu nhưng thể lực sa sút, gặp nhiều khó khăn - Ảnh 3

Jessi chia sẻ: “Tôi đã nhận kết quả dương tính với COVID-19. Dù đã khỏi bệnh từ lâu, nhưng hậu COVID-19, thể lực của tôi trở nên vô cùng kém khiến tôi làm gì cũng thấy khó khăn".

‘Nữ hoàng sexy’ Jessi hậu COVID-19: Đã khỏi bệnh từ lâu nhưng thể lực sa sút, gặp nhiều khó khăn - Ảnh 4

"Tôi có thể làm được, nhưng khó hơn xưa rất nhiều. Tôi cũng đang uống vitamin để hồi phục", cô nàng nói thêm.

Dự kiến, đĩa đơn Zoom của Jessi sẽ được phát hành vào chiều 13/4.

‘Nữ hoàng sexy’ Jessi hậu COVID-19: Đã khỏi bệnh từ lâu nhưng thể lực sa sút, gặp nhiều khó khăn - Ảnh 5

Jessi, tên thật là Jessica Ho, sinh năm 1988. Bên cạnh hoạt động âm nhạc, cô cũng tích cực xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ. Một số ca khúc tiêu biểu của nữ rapper gồm What Type Of X, Nunu Nana, Who Dat B...

Theo Star Today

7 ngôi sao Kpop thành công với ‘nghề tay trái’ và sở hữu nhiều thành tích nổi bật lấn lướt công việc idol

7 ngôi sao Kpop thành công với ‘nghề tay trái’ và sở hữu nhiều thành tích nổi bật lấn lướt công việc idol

Đóng phim, người mẫu và MC các chương trình là công việc 'tay trái' thường thấy của hầu hết các idol, nhưng một số người lại chọn các công việc khác như kinh doanh, ăn uống. Dưới đây là 7 ngôi sao K-Pop với nghề phụ đặc biệt nhưng đạt được rất nhiều thành tích đáng nể.

Xem thêm
Từ khóa:   Jessi sao châu Á sao Hàn Quốc

TIN LIÊN QUAN

7 ngôi sao Kpop thành công với ‘nghề tay trái’ và sở hữu nhiều thành tích nổi bật lấn lướt công việc idol

7 ngôi sao Kpop thành công với ‘nghề tay trái’ và sở hữu nhiều thành tích nổi bật lấn lướt công việc idol

Không hổ danh ‘mỹ nhân đắt show’ nhất nhì tại Hàn Quốc, Song Hye Kyo vừa hợp tác cùng hãng thời trang mới liền bán sạch hàng trong 1 ngày

Không hổ danh ‘mỹ nhân đắt show’ nhất nhì tại Hàn Quốc, Song Hye Kyo vừa hợp tác cùng hãng thời trang mới liền bán sạch hàng trong 1 ngày

Phạm Băng Băng kết thúc quay phim tại Hàn Quốc, nhan sắc kiều diễm khiến khán giả không ngừng ‘xuýt xoa’

Phạm Băng Băng kết thúc quay phim tại Hàn Quốc, nhan sắc kiều diễm khiến khán giả không ngừng ‘xuýt xoa’

Mỹ nhân ‘Bản tình ca mùa đông’ Choi Ji Woo xuất hiện như ‘nàng tiên giáng thế’, chứng minh đẳng cấp nữ thần dù đã U50

Mỹ nhân ‘Bản tình ca mùa đông’ Choi Ji Woo xuất hiện như ‘nàng tiên giáng thế’, chứng minh đẳng cấp nữ thần dù đã U50

Tranh cãi xung quanh việc mỹ nhân Son Na Eun rời nhóm Apink ngay kỉ niệm 11 năm debut, người trong cuộc nói gì?

Tranh cãi xung quanh việc mỹ nhân Son Na Eun rời nhóm Apink ngay kỉ niệm 11 năm debut, người trong cuộc nói gì?

Tân lang Hyun Bin tiếp tục xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, đốn tim biết bao chị em với nụ nười dịu dàng, rạng rỡ

Tân lang Hyun Bin tiếp tục xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, đốn tim biết bao chị em với nụ nười dịu dàng, rạng rỡ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?