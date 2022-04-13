Gác lại chuyện tài năng, Jang Won Young (IVE) chứng minh đẳng cấp nhan sắc ‘siêu thực’ qua loạt ảnh sân khấu khiến antifan cũng phải gật gù khen ngợi

Sao quốc tế 13/04/2022 19:58

Từng vướng rất nhiều ồn ào về nhân cách, thái độ lười biếng, trình diễn không nhiệt tình. Thế nhưng những hình ảnh mới nhất của Won Young luôn khiến người xem phải xuýt xoa vì thần thái quá đẳng cấp.

Ngày 5/4, IVE vừa có màn trở lại đầu tiên kể từ khi ra mắt với album đơn Love dive và ca khúc chủ đề cùng tên.

Chỉ trong một thời gian ngắn, “đứa con tinh thần” mới nhất của IVE đã đạt được doanh số tuần đầu tiên đáng ngưỡng mộ. Đến hôm 11.4, Love dive chính thức bán được 339.130 bản, tăng gấp đôi so với đĩa đơn đầu tay của nhóm là Eleven - đạt 152.229 bản trong tuần đầu tiên phát hành.

Gác lại chuyện tài năng, Jang Won Young (IVE) chứng minh đẳng cấp nhan sắc ‘siêu thực’ qua loạt ảnh sân khấu khiến antifan cũng phải gật gù khen ngợi - Ảnh 1

Trong đợt comeback lần này, dù chưa được netizen công nhận về mặt tài năng nhưng cô nàng Jang Won Young vẫn ghi điểm mạnh bởi thái độ tích cực trên sân khấu cùng nhan sắc xinh đẹp đến nao lòng.

Gác lại chuyện tài năng, Jang Won Young (IVE) chứng minh đẳng cấp nhan sắc ‘siêu thực’ qua loạt ảnh sân khấu khiến antifan cũng phải gật gù khen ngợi - Ảnh 2

Jang Won Young sở hữu combo thần thánh "mặt đẹp - dáng xinh" - mơ ước của biết bao cô gái

Gác lại chuyện tài năng, Jang Won Young (IVE) chứng minh đẳng cấp nhan sắc ‘siêu thực’ qua loạt ảnh sân khấu khiến antifan cũng phải gật gù khen ngợi - Ảnh 3

Dân tình đã dành nhiều lời khen có cánh cho sự tiến bộ rõ rệt của Jang Wonyoung trong lần trở lại này với nhóm. Từ phong cách trình diễn, thần thái, biểu cảm đến khả năng vũ đạo trong đoạn dance break của cô nàng cũng đều vô cùng lôi cuốn, thu hút, khác hẳn với lần debut đầu tiên cùng IVE. 

Gác lại chuyện tài năng, Jang Won Young (IVE) chứng minh đẳng cấp nhan sắc ‘siêu thực’ qua loạt ảnh sân khấu khiến antifan cũng phải gật gù khen ngợi - Ảnh 4

 Dù là đứng cùng nhiều thành viên khác, nhan sắc lẫn thần thái của Won Young vẫn vô cùng nổi bật. 

Gác lại chuyện tài năng, Jang Won Young (IVE) chứng minh đẳng cấp nhan sắc ‘siêu thực’ qua loạt ảnh sân khấu khiến antifan cũng phải gật gù khen ngợi - Ảnh 5
Gác lại chuyện tài năng, Jang Won Young (IVE) chứng minh đẳng cấp nhan sắc ‘siêu thực’ qua loạt ảnh sân khấu khiến antifan cũng phải gật gù khen ngợi - Ảnh 6

Tại Hàn Quốc, Love dive cũng đang giữ vững phong độ trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Tính đến 9 giờ sáng 12.4, ca khúc đứng ở vị trí thứ 2 trên Bugs, thứ 3 trên Flo, thứ 4 trên cả Genie và Melon. Tại Nhật Bản, ca khúc chủ đề đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng Line music.

Theo Star Today

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Từ khóa:   Jang Won Young sao Hàn Quốc sao châu á

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