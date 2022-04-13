Gu thời trang cá tính và nhan sắc trẻ trung đến khó tin ở tuổi 40 của ‘mỹ nữ tái sinh’ Han Ye Seul

Sao quốc tế 13/04/2022 17:23

Những bức ảnh mới nhất của nữ diễn viên đầy thị phi Han Ye Seul đã chứng minh đẳng cấp nhan sắc nữ thần hiếm có.

Han Ye Seul mới đây đã đăng hai bức ảnh trên Instagram của mình với caption: "Một ngày thú vị. Đã vào hè rồi".

Gu thời trang cá tính và nhan sắc trẻ trung đến khó tin ở tuổi 40 của ‘mỹ nữ tái sinh’ Han Ye Seul - Ảnh 1

Khoác lên mình bộ hanbok cách tân vô cùng hiện đại và cá tính, cô nàng gây ấn tượng mạnh mẽ, khiến người xem không thể rời mắt.

Có vẻ như cô nàng đang tận hưởng những khoảnh khắc yên bình của mùa hè tại cung điện ở Hàn Quốc.

Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận khen ngợi: "Chị xinh quá. Vượt luôn giới hạn của sự dễ thương rồi!!", "Tôi muốn nhìn thấy hình ảnh cô ấy mặc luôn chiếc áo khoác trên người", "Đây là nơi nào mà đẹp quá?".

Gu thời trang cá tính và nhan sắc trẻ trung đến khó tin ở tuổi 40 của ‘mỹ nữ tái sinh’ Han Ye Seul - Ảnh 2

Han Ye Seul sinh năm 1981, là người Mỹ gốc Hàn. Người đẹp về nước gia nhập làng giải trí 2001, ghi dấu với loạt phim Cặp đôi kỳ lạ, Canh bạc nghiệt ngã, Tuyết có rơi đêm Giáng sinh, Cô nàng đào mỏ... Cô sở hữu nhiều bất động sản, trong đó có biệt thự trị giá 3,42 tỷ won (hơn 69 tỷ đồng) và một căn hộ ở Los Angeles, Mỹ.

Gu thời trang cá tính và nhan sắc trẻ trung đến khó tin ở tuổi 40 của ‘mỹ nữ tái sinh’ Han Ye Seul - Ảnh 3

Sở hữu nét đẹp sắc sảo cùng một thân hình gợi cảm, Han Ye Seul nhanh chóng là cái tên rất được yêu thích tại các sàn catwalk và là 'nàng thơ' của nhiều nhà thiết kế. Cách đây nửa năm, Han Ye Seul công khai bạn trai Ryu Sung Jae, kém cô 10 tuổi. 

Dispatch phanh phui Ryu Seung Jae từng làm 'trai bao', qua lại với nhiều phụ nữ và lừa tiền họ trong quá khứ. Han Ye Seul kiên quyết phủ nhận, khẳng định người yêu chỉ làm việc tại quán bar và tin tưởng anh trong sạch. Thậm chí, Han Ye Seul còn muốn kiện kẻ tung tin thất thiệt và tuyên bố sẽ bảo vệ bạn trai của mình. 

Theo Star Today

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Từ khóa:   Han Ye Seul sao châu á sao Hàn Quốc

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