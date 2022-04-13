Chị đại CL (2NE1) tái xuất với loạt ảnh gợi cảm, sexy đến ‘bỏng mắt’ người nhìn

Sao quốc tế 13/04/2022 16:36

Mới đây, CL đã tung loạt ảnh chụp cực quyến rũ lên MXH khiến netizen vô cùng phấn khích với sự trở lại của nữ rapper đình đám làng giải trí Hàn Quốc.

Vào ngày 13/4, CL đã đăng hai bức ảnh lên tài khoản Instagram của mình cùng với dòng chữ "Hãy tin vào sự lựa chọn của bạn".

Chị đại CL (2NE1) tái xuất với loạt ảnh gợi cảm, sexy đến ‘bỏng mắt’ người nhìn - Ảnh 1

Trong bức ảnh được đăng tải, CL mặc một chiếc váy màu xanh được cắt xẻ táo bạo. Dáng vẻ tự tin cùng thần thái quyến rũ của cô nàng khiến các fan không thể rời mắt.

Cư dân mạng đã để lại những bình luận như "Ôi vẻ đẹp này thật khiến tôi chói mắt", "Xin hãy comeback với album mới đi huhu", "Thật sexy. Thật độc đáo".

CL đã phát hành album solo ALPHA vào tháng 10 năm ngoái. Hiện tại, cô nàng đang chuẩn bị cho lịch trình lưu diễn tại Mỹ.

Chị đại CL (2NE1) tái xuất với loạt ảnh gợi cảm, sexy đến ‘bỏng mắt’ người nhìn - Ảnh 2

CL tên thật là Lee Chae Rin là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Hàn Quốc. Cô đã từng hoạt động nghệ thuật với vai trò rapper cũng như trưởng nhóm của nhóm nhạc nữ 2NE1 từ năm 2009.

Chị đại CL (2NE1) tái xuất với loạt ảnh gợi cảm, sexy đến ‘bỏng mắt’ người nhìn - Ảnh 3

Ngoài tài năng âm nhạc, CL còn được những nhà thiết kế nổi tiếng như Jeremy Scott và Castel Bajac ngưỡng mộ bởi xu hướng thời trang độc đáo của mình.

Nhìn lại chặng đường hơn mười ba năm hoạt động âm nhạc cùng biết bao cố gắng, nỗ lực và cả những giọt nước mắt, CL ngày nào vẫn luôn luôn xứng đáng với danh hiệu nữ hoàng Kpop trong lòng người hâm mộ.

Theo News1

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Từ khóa:   sao châu á sao Hàn Quốc 2NE1

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